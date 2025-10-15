Amaia Montero, la voz que marcó a una generación

Amaia Montero Saldías (Irun, 1976) fue, durante una década, la voz más reconocible del pop español. Con La Oreja de Van Gogh, el grupo que ... formó en 1996 junto a Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, llevó el pop español a las listas internacionales. Canciones como 'La playa', 'Rosas' o 'Puedes contar conmigo' moldearon el sonido sentimental de los 2000 y convirtieron a la banda donostiarra en un fenómeno global. Ahora, su nombre vuelve a unirse a la formación guipuzcoana. Faltará, eso sí, Pablo Benegas, que se toma un descanso temporal.

Amaia se unió a la banda en sus inicios, cuando todavía eran un grupo de amigos universitarios tocando en San Sebastián. Su primer álbum, 'Dile al sol' (1998), fue un éxito inmediato, con temas como 'Cuídate' o 'Soñaré'. A ese debut le siguieron discos que consolidaron un sonido propio: 'El viaje de Copperpot' (2000), 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' (2003) o 'Guapa' (2006). Todos ellos convirtieron a La Oreja de Van Gogh en una banda de estadios y a Amaia en una referente para toda una generación.

En noviembre de 2007, en el punto álgido de su carrera, Amaia sorprendió con una decisión que aún hoy sigue dando que hablar: dejar el grupo. Lo hizo, según explicó entonces, para emprender su camino en solitario y probarse fuera de la estructura de una banda. No hubo ruptura escandalosa, pero sí un distanciamiento evidente. La Oreja de Van Gogh continuó con Leire Martínez al frente y la maquinaria pop siguió funcionando, aunque el imaginario colectivo nunca terminó de desligar a Amaia de las canciones que ella misma ayudó a construir.

Su primer disco en solitario, 'Amaia Montero' (2008), fue un éxito rotundo gracias a 'Quiero ser', un tema que la devolvió a las listas de éxitos. Después llegarían 'Amaia Montero 2' (2011), 'Si Dios quiere, yo también' (2014) y 'Nacidos para creer' (2018), trabajos en los que trató de reafirmarse como compositora y de encontrar un espacio propio al margen de la sombra del grupo. Poco después comenzó una etapa de retiro, marcada por problemas de salud mental que ella misma reconoció.

Amaia, sin embargo, nunca dejó de ser observada. En el último año, la cantante ha vuelto a ser noticia. El punto de inflexión llegó hace poco más un año (un año y un día para ser exactos), cuando Leire Martínez anunció su salida de La Oreja de Van Gogh. De inmediato, las redes comenzaron a llenarse de mensajes pidiendo el regreso de Amaia. Los rumores se dispararon tras su inesperada aparición en un concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, donde interpretó 'Rosas' ante miles de personas. Poco después, su amiga Cayetana Guillén Cuervo declaró públicamente que Amaia «iba a volver al grupo y estaba muy ilusionada». Las palabras de la actriz provocaron una auténtica tormenta mediática. Amaia, molesta por la filtración, pidió respeto y guardó silencio, mientras Guillén Cuervo se disculpaba por haber hablado más de la cuenta. Hasta este miércoles, todo han sido rumores. Hoy ya es una realidad