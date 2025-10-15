El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La cantautora Amaia Montero EC

Amaia Montero, la voz que marcó a una generación

La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de la cantante irundarra y la salida temporal de Pablo Benegas

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:40

Amaia Montero Saldías (Irun, 1976) fue, durante una década, la voz más reconocible del pop español. Con La Oreja de Van Gogh, el grupo que ... formó en 1996 junto a Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, llevó el pop español a las listas internacionales. Canciones como 'La playa', 'Rosas' o 'Puedes contar conmigo' moldearon el sonido sentimental de los 2000 y convirtieron a la banda donostiarra en un fenómeno global. Ahora, su nombre vuelve a unirse a la formación guipuzcoana. Faltará, eso sí, Pablo Benegas, que se toma un descanso temporal.

