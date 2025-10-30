El emotivo momento que ha protagonizado Amaia en Bilbao junto a Manuel Alejandro

El BIME Pro ha vivido este jueves en el Palacio Euskalduna el cierre más emotivo posible con un momento musical mágico, en el que Amaia ... Romero se ha sentado al piano a interpretar 'Como yo te amo' junto a Manuel Alejandro, el legendario compositor de la canción que popularizó Rocío Jurado.

Todo ello ha ocurrido como broche de los premios AUPA, en el que tanto Amaia como Manuel Alejandro han sido galardonados por sus trayectorias. Así, la joven cantante navarra se ha fundido en un abrazo con el compositor de 93 años, que también se ha sentado previamente al piano para interpretar su 'Procuro olvidarte'. Unos minutos emotivos para el recuerdo con dos grandes autores de diferentes generaciones como protagonistas.

Amaia Romero, encantada con el reconocimiento del BIME, ha explicado en una entrevista a este periódico que siempre ha reivindicado su vínculo con el País Vasco y su manera libre de crear, sin miedo a cambiar de piel con cada etapa: «Euskadi la siento como hogar, somos vecinos. Me muevo mucho por aquí, así que me hace una ilusión especial. Después de todo el trabajo y el esfuerzo, sentir este reconocimiento es un honor. Estoy súper agradecida».

'Aralar'

La última vez que estuvo en la capital vizcaína ante miles de personas fue con motivo del BBK Ría de Bilbao: «Fue increíble, fue precioso. Nunca había cantado en un sitio así, en un escenario flotante. Cuando llegó la propuesta, solo con eso dije que sí, no hacía falta saber nada más. Fue mágico. Y luego todo ese paseo en barco… fue como sentirse la reina. Muy divertido y precioso, recuerdo con mucho cariño ese día».

Mañana mismo lanza su último trabajo, 'Aralar', que desde el título ya suena muy vinculado a esta tierra: «La sierra de Aralar… soy malísima para la geografía y nunca me acuerdo de los nombres, pero mi padre nos hablaba mucho de esa sierra, nos contaba historias de cuando iba de pequeño. Es un sitio que siempre he tenido muy presente. Es una canción que tiene bastantes influencias de la mitología vasca, de la música folclórica del norte, de Navarra… Es una temática que siempre he sentido muy familiar a lo largo de mi vida».

— ¿Y qué está escuchando últimamente?

— Siempre tengo que abrir Spotify porque me quedo en blanco (ríe). La última canción que tengo guardada es 'Vestida de nit', de Silvia Pérez Cruz. Luego tengo a Britney Spears, 'Sube, sube' de Nacho Cano… También me ha gustado mucho 'Soy lo peor', de Depresión Sonora con BB Trickz. Me encanta Depresión Sonora, me ha sorprendido mucho la colaboración. Es algo que no te esperas, pero que encaja perfectamente.