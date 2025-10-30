El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El emotivo momento que ha protagonizado Amaia en Bilbao junto a Manuel Alejandro

Maika Salguero

La joven artista navarra se ha fundido en un abrazo con el compositor de 93 años en el cirre del BIME, al recoger los premios AUPA

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:36

El BIME Pro ha vivido este jueves en el Palacio Euskalduna el cierre más emotivo posible con un momento musical mágico, en el que Amaia ... Romero se ha sentado al piano a interpretar 'Como yo te amo' junto a Manuel Alejandro, el legendario compositor de la canción que popularizó Rocío Jurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

