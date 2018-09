Alvin Youngblood Hart y la agonía del blues Alvin, exguardacostas, en el Azkena. / Carlos Martín El antaño bluesman acústico dio un bolo roquista en la Sala Azkena, tan rock que versionó a Bob Dylan, Neil Young, Tom Petty o Sir Douglas Quintet ÓSCAR CUBILLO Sábado, 22 septiembre 2018, 13:38

Que el blues agoniza lo demuestra que los afroamericanos le están dando la espalda. Una última evidencia palmaria la sentimos el viernes en la sala Azkena con la actuación de Alvin Youngblood Hart, quien a mitad de los 90 surgió cual un apóstol salvador del blues acústico y que veinte años después sobrevive como roquero negro anclado a los guitarrazos de los 90, desde la onda de Lenny Kravitz hasta el grunge incluso. Alvin, que cuando vivía en Chicago tocaba por las propinas en la calle Maxwell, la calle del blues, ha abrazado definitivamente el rock porque entre otras razones tiene más público.

En el Azkena Alvin aludió a dos fechas: dijo que en 2008 actuó por última vez en España (o sea que esta no es su primera gira, como asegura la promoción) y que desde enero no tocaba con sus dos acompañantes, dos roqueros italianos con pinta de moteros melenudos sureños sin puntos. Para más inri, el baterista con su pañuelo parecía un miembro de Mötley Crüe castigado por la ruta, «¡aunque solo beben agua!», nos reveló el promotor local, el entusiasta Rubén Undercover.

Con semejante estética macarra de power trio a lo Eric Sardinas, Alvin Youngblood Hart condujo un set largo (112 minutos para 21 canciones con dos bises, el segundo triple y concedido tan tarde que quizá se largó algún espectador), con altibajos, oscilante pero por lo menos creciente, más tendente a la dilatación que propenso a la concreción. Y sí, podría haber quitado del repertorio los dos temas jamaicanos (a la segunda el ska bastante pachanguero y totalmente descolocante 'Just About To Go', a la duodécima un reggae lento cruzado con Link Wray, creo que 'Electric Eel'), el soul-rock sudista tanteante del principio (el tercero) y quizá La versión country de The Sir Douglas Quintet 'Lawd, I'm Just a Country Boy in This Great Big Freaky City' (la quinta). Cuatro títulos de 21 nos sobraron sin dudarlo.

Pero lo dicho, el bolo fue a más. Beneficiado por el notable y claro sonidazo (y perjudicado por la escasa luz habitual del escenario del Azkena) y alternando tres guitarras eléctricas, Alvin creció del rock sudista de la primera parte hasta los latigazos guitarreros de la segunda e intercaló buenas revisiones bluseras: una canción carcelaria de Bukka White con la autenticidad de la escudería Fat Possum ('How Long Before I Change My Clothes', que Bukka tituló 'When Can I Change My Clothes / ¿Cuándo me puedo cambiar de ropa?') y otra pantanosa de Slim Harpo ('Strange Love', que a pesar de su sencillez puso a contonearse cuando más a dos jóvenes y guapas espectadoras estadounidenses, una rubia y otra de color).

Tanteando y sin parecer para tanto Alvin abrió el bolo dejando una impresión irregular e insuficiente, pero dando en la diana con algún blues-rock, varios rocks a lo Lenny Kravitz, un poco de southern rock ('Helluva Way (For a Man to Make a Livin)', soplando la armónica (el blues templado 'Watching Bryan Jones'), y al final alternando bastantes versiones de rock ('White Line' de Neil Young, 'Just Like A Woman' de Bob Dylan, un estupendo 'I Don't Wanna Fight' de Tom Petty) con rotundos rocks negros donde se podía rastrear el influjo de Jimi Hendrix, Living Colour o The Kinsey Report.

Como juzgó Oscar Cine: quitas varias canciones del repertorio y te quedas con buen sabor de boca y ganas de más. Ya. Pero también en América los músicos suelen tener la obligación de tocar varios sets, varios pases, sobre todo en el blues, y lo de alargarse se convierte en una vicio profesional.