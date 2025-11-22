Altarage, el grupo más extremo y misterioso de Bilbao: «Estamos fuera del rebaño»

Carlos Benito Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

Un concierto de Altarage no es algo que se pueda disfrutar a menudo, porque el grupo más extremo y misterioso de Bilbao suele prodigarse poco en directo, pero a cambio es una experiencia muy difícil de olvidar: lo suyo es un holocausto ruidista, un estruendoso agujero negro que absorbe al público de manera casi física y le niega toda esperanza. Ya dicen ellos mismos que «la muerte por aplastamiento sonoro» es la reacción máxima a la que aspiran. El sábado 29 de noviembre habrá ocasión de someterse a su despiadada labor de demolición, ya que ofrecerán en el Obon Fest su única actuación de este año en Euskadi: la sala D8 Sorkuntza Faktoria, en Zorroza, acogerá un cartel que completan la ilustre banda holandesa de death metal Asphyx, los poderosos riojanos Aposento y otros cultivadores de lo inquietante, los bermeanos Elizabeltz.

Altarage surgieron hace una década como una anomalía dentro de la escena: siempre es difícil explicar estas cosas solo con palabras, pero podríamos decir que representan lo extremo dentro de lo extremo. Sus seis álbumes hasta la fecha son artefactos inmisericordes y viciados, como si todos los instrumentos y la voz supurasen de una misma herida, y les han valido un prestigio internacional en los círculos menos conformistas del metal. «Desde un principio tuvimos claro que no íbamos a manejar sonidos convencionales, por mucho que la base estuviese arraigada en géneros conocidos. Habría sido tedioso y extenuante hacer algo más sobado, fácil y popular. De todas maneras, el planteamiento desde el primer día ha sido dejar que todo fluya y que la música, y el ruido, hablen por sí mismos. Es lo único que cuenta aquí», explican.

A su sonido sin concesiones se suma ese componente de secreto que siempre han cultivado: apuestan por el anonimato oficial (ni nombres, ni antecedentes) y en el escenario se cubren con lo que parecen capuchones de verdugo o velos de penitente, aunque siempre le quitan importancia a esa vertiente de enigma y recuerdan que en el mundillo todos saben ya de sobra quiénes son. Más que una opción estética, lo conciben como un ejercicio de despojamiento, de evitar frívolas distracciones: «Le damos prioridad a la música. El resto es atrezo y carece de importancia, esté más o menos acertado. En estos tiempos de velocidades absurdas, de creaciones de contenido innecesarias y de poses vacías, no hay lugar para respetar los tiempos, la sugerencia, la búsqueda... No ofrecemos nada más que lo que creamos y eso nos aporta una enorme satisfacción, porque sabemos que estamos fuera del rebaño».

De peligroso a soporífero

Hay rebaños más grandes y más pequeños, pero Altarage procuran evitarlos todos. ¿Se sienten identificados como parte de alguna corriente del metal contemporáneo? «Realmente no. Aunque lo que hacemos, en parte, está anclado en el death metal, no vemos o no conocemos similitudes en nuestro entorno. En absoluto quiero decir que hayamos inventado nada, pero no prestamos la suficiente atención para saber quién es más afín y quién no. En nuestra agenda no hay espacio ni tiempo para eso y sí para nuevas maneras de esculpir el sonido. De todas maneras, es curioso que lo que antes era peligroso y auténtico ahora se supone que es la norma. Y es bastante soporífera, por cierto: es lo que suele suceder cuando una variedad musical alcanza la popularidad, quizá por ello nos inclinamos por el lado más ruidoso del espectro».

Su propuesta les ha llevado a veces hasta entornos poco habituales para una banda de su rollo, más próximos a la pura vanguardia: dieron, por ejemplo, un bolo memorable en el Zarata Fest del año pandémico, entre proyectos de improvisación, clásica contemporánea y electrónica experimental. ¿Cuentan con adeptos en esos ambientes? «Supongo que sí, pero estamos seguros de que muchos seguidores de ese tipo de corrientes alternativas desconocen nuestra existencia por el mero hecho de estar ligados a la palabra 'metal', que siempre ha sido un arma de doble filo. En muchos círculos metálicos, probablemente, algo como lo que hacemos no se tiene en consideración y se percibe casi como una herejía». Su disco más reciente, una tuneladora cerebral titulada 'Worst Case Scenario', ha cumplido ya dos años, pero anuncian para 2026 su séptimo álbum. ¿Y por qué tocan tan poco en directo? «Las ofertas interesantes y válidas escasean, así que es preferible no prodigarse por el mero hecho de hacerlo y tener respeto por uno mismo».

