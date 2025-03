Álex Conde en el Día Mundial del Piano

Óscar Cubillo Domingo, 30 de marzo 2025, 07:50 Comenta Compartir

Desde finales del siglo XIX los pianos tienen 88 teclas. Y gracias al empeño del pianista alemán Nils Frahm (Berlín, 1982), desde 2015 se celebra el Día Mundial del Piano cuando han transcurrido 88 calendas de cada año. Generalmente es el 29 de marzo, pero si el año es bisiesto y tiene un 29 de febrero, como sucederá en 2026, la conmemoración cae el 28 de marzo. El caso es que ayer sábado fue 29 de marzo y, casualidad, un formidable pianista español, el valenciano Álex Conde, vino al JazzOn Aretoa para participar en la serie 'Lithium', en la cual un músico ilustre se junta con instrumentistas habituales del club para tocar normalmente standards, y ayer le acompañaron el contrabajista alavés Fran Serrano y el baterista navarro Eneko Arbea.

Gorka Reino, rector del club de jazz, en la presentación previa del protagonista, le preguntó si sabía que este sábado era el Día Mundial del Piano, y el invitado respondió «¡claro!». Gorka contó que, tras veinte años viviendo en Nueva York, Álex Conde ha regresado a España, que entre otras cosas ahora trabaja como profesor en el Musikene donostiarra, y que en su día estudió en el Conservatorio José Iturbi de Valencia, el Liceo de Barcelona y el Berklee College of Music de Boston.

Que sea profesor facilitó lo bien que Álex Conde explicó y presentó sus piezas al medio centenar de aficionados presentes en la sala, entre los cuales Óscar Cine identificó al actor Josean Bengoetxea. En el primer pase sonaron 5 piezas en 48 minutos, tres de piano solo flamenco y dos standards de jazz a trío. Al acabar el primer pase, antes del intermedio tras el que los actuantes regresarían «cargados de energía y gin tonic» -Alex dixit-, recomendó el técnico de sonido y músico Iñaki Cerrajería: «apunta que lo que hemos oído aquí es de otro planeta, qué riqueza de ideas…».

Ampliar Álex Conde, Fran Serrano y Eneko Arbea en 'I'll remember Paris'. O. C.

El valenciano explicó que las piezas flamencas las compuso para una compañía de baile de San Francisco, y que generalmente esas músicas de acompañamiento no se graban y se van perdiendo porque cada temporada se cambian. Dijo que tocaría una soleá, unas bulerías y unas alegrías, y magistral, pero sin arrogancia ni efectismos, la soleá la asimiló a la clásica solemne que aprendió en Valencia, las bulerías evolucionaron por terrenos del jazz al gusto y uso de Bob Fosse y sonaron a flamenco de ida y vuelta vía el piano de Chucho Valdés (la ovación fue unánime y Conde agradeció diciendo «thank you» como si siguiera en USA). Las alegrías le quedaron oblicuas y sincopadas, con momentos creativos virtuosos como los del pianista Sullivan Fortner (Nueva Orleans, Luisiana, 1986), quien estará en el próximo Festival de Jazz de Santander.

Tras este prólogo flamenco en solitario el líder introdujo a sus camaradas de ese sábado, pidió disculpas por no haber traído discos para vender, informó de que tiene dos álbumes de standards, uno dedicado a Thelonius Monk ('Descarga for Monk, 2015, editado en el sello Zoho de Nueva York) y el otro a Bud Powell ('Descarga for Bud', 2021, publicado en el sello valenciano Sedajazz), «no sé por qué lo digo porque no vamos a tocar ningún standard de ellos», y presentó primero su adaptación de 'I'll remember Paris'. Del blues inicial pasó por el jazz vivaz y lo latin (y hubo una ráfaga con la musiquilla de 'Los Simpsons'), y en segundo lugar 'Ruby, my dear' de Monk en «un arreglo muy atrevido», que pareció de musical caminando una pulgada sobre el suelo, un tema que aparecerá en el próximo álbum de Álex Conde, a editar por el sello madrileño Karonte y en el que le acompañarán el cubano Michael Olivera a la percusión y el alavés Pablo Martín Caminero al contrabajo.

El que suscribe se perdió el segundo pase por deber ir a cubrir el concierto de los flamenquitos Rebujitos en la Santana 27 ante casi 500 (diez veces más público, y de mayoría femenina y cantarina), y estando ahí le comunicó por wasap Óscar Cine: «El segundo set, siendo soberbio, no me ha parecido superior al primero porque ya pedir más sería avaricia. Han estado tocando 46 minutos para 5 piezas, sin dar bises y ovacionadísimos. Entre ellas han sonado 'Tres palabras', preciosa y con ecos de bolero, dos be-bop de Bud Powell que se han ido hasta la estratosfera, y 'Tones for Joan's Bones' de Chick Corea, estilizada, maravillosa y dedicada a la esposa del mítico pianista. La de este sábado ha sido una cita ciertamente notable por nivel musical, sonido cristalino y público silente».

