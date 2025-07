Los alemanes Daily Thompson encabezan el gratuito Txirinfest

Óscar Cubillo Jueves, 31 de julio 2025, 23:26 Comenta Compartir

A este festival gratuito, con participación internacional y celebrado al aire libre en la terraza del txiringuito de la playa de Ereaga, sólo se le puede poner una pega: sus carteles publicitarios, con preponderancia del color negro, son poco veraniegos y luminosos y no explican de qué va la vaina. Cualquiera puede pasar varias veces por delante de esos carteles y no enterarse de qué anuncian. Ni de dónde se monta la cosa ni qué día ni a qué hora.

Y lo que anuncian es un mini-festival cuádruple que se celebrará este sábado desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche en el Txiringuito de Ereaga, la playa getxotarra, a modo de fin de las fiestas de Algorta. Se trata de una nueva edición del llamado 'Txirinfest', que se recupera tras ocho años sin celebrarse y que presentará un cartel muy guapo con cuatro formaciones: los alemanes Daily Thompson, la getxotarra Rubia respaldada por los gallegos Voodoo Bandits, los bilbaínos Negracalavera, y abriendo fuego un cuarteto de Basauri al que hay que seguir la pista, J.M.A., mal nombre para buscarlo en redes.

J.M.A. son cuatro sujetos: Jimmy (voz), Ze (guitarra y voz), Tiko (bajo) y Ander (batería y 1, 2, 3, 4s). Son de Basauri, ya se ha dicho, y en Bandcamp tienen subido un disco titulado 'Fábrica de muerte', grabado por Martin Cápsula en su estudio Silver Recordings. Se trata del segundo lanzamiento en larga duración del cuarteto, y sigue a su debut 'Tomorrowmen' (2020). Esta reválida mortal y fabril, directa y descarada, amalgama con naturalidad asombrosa el punk con el surf, y oyendo sus canciones, ora bilingües (inglés y español) ora instrumentales, se puede pensar en Link Wray y en Parálisis Permanente, o en los Dead Kennedys y en los Espasmódicos. Y además J.M.A. atesoran un encanto gótico que podría validarles entre los numerosos fans del post punk actual.

Según el diseño del cartel, seguirán Rubia & The Bandits, o sea la asociación entre la reactivada getxotarra Sara Íñiguez, alias Rubia, y los vigueses Voodoo Bandits (los liderados por Indy Tumbita, no los ingleses de la Isla de Man que gastan el mismo nombre). Dice la organización del Txirinfest que divulgarán el disco de Rubia 'Only for lovers', «un camino entre la psicodelia británica y el acid rock californiano».

Hace cuatro semanas, el sábado 5 de julio, Rubia volvió a los directos en la Atalaia del Gardoki, en Sopela, y así lo anunció: «Hace 5 años, en julio de 2020, Rubia dimos nuestro último concierto en el jardín de La Atalaia del Gardoki. Fue el primer concierto de presentación de 'Only for Lovers', y el último. 5 años después, en julio de 2025, retomamos donde lo dejamos, y volvemos a presentar ese disco como se merece. Es una ocasión muy especial para mí y espero veros a todos».

En teoría los terceros en actuar en este Txirinfest son los bilbaínos Negracalavera, que presentarán su último artefacto, el EP de cuatro cortes 'Impredecible', una descarga de alta energía que, derrapando, se vincula a los mejores tiempos de los donostiarras Nuevo Catecismo Católico y Señor No.

Y los cabezas de cartel son los alemanes Daily Thompson, de Dortmund. «Nos visitan camino al (festival) Sonic Blast de Portugal. Stoner rock espacial que hará de Ereaga un espacio sonoro nunca antes escuchado», etiqueta la organización sobre este trío que anda rulando con su sexto álbum de estudio, 'Chuparosa' (24), un híbrido de expectación stoner y lamento grunge que crecerá en vivo y que ellos comparan con Alice In Chains, Sonic Youth, Kyuss y The Smashing Pumpkins.

