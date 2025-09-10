Albany y Samantha Hudson inaugurarán el ciclo Sirimiri en la Sala BBK

El otoño en Bilbao suena a música. Y lo hace con Sirimiri, el ciclo impulsado por Bilbao BBK Live y la Fundación BBK que vuelve ... a la Sala BBK para llenar de directos las noches entre septiembre y noviembre. Como esa lluvia fina que le da nombre, la programación se desplegará poco a poco, pero de forma constante, con seis citas que mezclan estilos, generaciones y acentos.

El arranque llegará el 12 de septiembre con Albany, una de las voces más personales de la escena urbana, reconocida por su fusión de trap melódico, electrónica sombría y sensibilidad emo. Apenas unos días más tarde, el 20 de septiembre, tomará el relevo Samantha Hudson, que subirá al escenario con un nuevo trabajo bajo el brazo y un directo que promete ser uno de los momentos más esperados del ciclo.

A partir de ahí, la lluvia de propuestas no dará tregua. El 26 de octubre, el estadounidense Robert Finley, respaldado por Dan Auerbach (The Black Keys), desplegará una mezcla de soul sureño, heavy rock y swamp pop. El 6 de noviembre será el turno de Juicy BAE, que traerá su energía cargada de trap, soul y dancehall, mientras que el 16 de noviembre Queralt Lahoz invitará a viajar entre tradición y modernidad con su personal combinación de flamenco, rap y R&B. El cierre, el 20 de noviembre, correrá a cargo de AMORE y Mirua, dos proyectos que, desde caminos diferentes, se encuentran en la experimentación sonora, el pop y la electrónica.

Más allá de los nombres, Sirimiri quiere consolidarse como un espacio de referencia en la ciudad, acercando durante todo el año la diversidad y la calidad musical que cada verano corona en Kobetamendi. Las entradas ya están disponibles en lasttour.org y salabbk.bbk.eus.