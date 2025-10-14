El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aitana actuará en el BEC en su gira mundial 'Cuarto azul'

La cantante ofrecerá un concierto el 18 de septiembre. Las entradas se podrán adquirir a partir de la semana que viene

A. Mateos

Martes, 14 de octubre 2025, 09:50

Comenta

Aitana volverá a Bizkaia casi tres años después de su último concierto. La cantante promocionará su nuevo álbum 'Cuarto azul', como parte de una gira mundial que lleva el mismo nombre, y el del BEC es uno de los primeros escenarios elegidos. Se celebrará el 18 de septiembre del próximo año.

Las entradas saldrán a la venta la próxima semana, según ha anunciado la cantante en sus redes sociales. Desde el lunes al miércoles, los clientes del Santander tendrán la oportunidad de adquirir los pases y el jueves a las 12 horas, el portal se abrirá para el resto de fans.

La gira mundial de Aitana comenzará el 14 de marzo en Argentina. Una semana después visitará Colombia y el 9 de mayo ofrecerá su primer concierto en España. En Roquetas de Mar (Almería) arrancará la gira española de 'Cuarto azul'. Le seguirán Murcia, Valencia, Albacete, Sevilla, Mallorca, Fuengirola, Avilés, Gran Canaria, Zaragoza, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona y Madrid. La última cita será en Bizkaia, antes de volver al extranjero.

El 21 de octubre actuará en Buenos Aires y la gira concluirá el 6 de noviembre tras cinco conciertos en México (Monterrey, Guadalajara, Queretaro, Puebla y Ciudad de México).

