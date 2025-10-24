El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Aitana añade una segunda fecha en el BEC tras agotar las entradas de su primer concierto en Bizkaia

La artista catalana actuará también el 19 de septiembre de 2026 dentro de su gira 'Cuarto Azul World Tour', un día después del recital ya completo

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:26

Comenta

Aitana ha anunciado una nueva cita con su público vizcaíno. Tras agotar en pocas horas las entradas para su concierto del 18 de septiembre de ... 2026 en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), la cantante catalana ha sumado una segunda fecha en el mismo recinto. El nuevo espectáculo tendrá lugar el 19 de septiembre de 2026, dentro de su gira 'Cuarto Azul World Tour', con la que presentará su cuarto álbum de estudio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  5. 5

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  6. 6

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  9. 9

    Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria
  10. 10

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aitana añade una segunda fecha en el BEC tras agotar las entradas de su primer concierto en Bizkaia

Aitana añade una segunda fecha en el BEC tras agotar las entradas de su primer concierto en Bizkaia