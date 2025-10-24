Aitana añade una segunda fecha en el BEC tras agotar las entradas de su primer concierto en Bizkaia

Aitana ha anunciado una nueva cita con su público vizcaíno. Tras agotar en pocas horas las entradas para su concierto del 18 de septiembre de ... 2026 en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), la cantante catalana ha sumado una segunda fecha en el mismo recinto. El nuevo espectáculo tendrá lugar el 19 de septiembre de 2026, dentro de su gira 'Cuarto Azul World Tour', con la que presentará su cuarto álbum de estudio.

La artista ha confirmado este jueves siete nuevas paradas de la gira a través de sus redes sociales, entre ellas la de Bizkaia. Además del doblete en el BEC, Aitana actuará en el Roig Arena de Valencia el 21 de mayo, en la Plaza de España de Sevilla el 4 de junio, en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 7 y 8 de septiembre, y en el Movistar Arena de Madrid el 14 y 15 de septiembre.

La preventa de entradas para estas nuevas fechas se abrirá los días 27 y 28 de octubre para los clientes de Santander SMusic, con prioridad para quienes dispongan de la tarjeta Aitana. La venta general comenzará el martes 28 a las 13:00 horas a través de la web oficial de la artista.

Con esta ampliación, Bizkaia se prepara para acoger dos noches consecutivas de una de las voces más reconocidas del pop español. La joven artista continúa llenando recintos en todo el país con una gira que ya acumula once conciertos con las entradas agotadas.