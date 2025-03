Ainara Ortega aportando simpatía y técnica jazz a la Banda Municipal de Barakaldo

Óscar Cubillo Sábado, 1 de marzo 2025, 07:57 Comenta Compartir

Sí, la entrada era con invitación a recoger en taquilla, pero también tiene mérito que éstas se agotaran y este viernes se llenara el Teatro Barakaldo para ver a la Banda Municipal de Barakaldo, dirigida por Alberto García Espina, revisando el Great American Songbook o Cancionero Americano (basado en standards del jazz y de musicales de Broadway) con una invitada guipuzcoana, la vocalista Ainara Ortega (Hernani, 1981), que dijo que había estado actuando «un montón veces» en el mismo teatro, pero en su faceta de actriz, y que no sabía que en la localidad hubiera una banda municipal, ni que fuese tan buena, y conminó a los vecinos a hacerla más publicidad.

Ortega habló halagadora y develando bastante de su rol de actriz. O sea en plan zalamera, simpática y cercana durante el concierto de 14 piezas en 76 minutos. Dos fueron instrumentales (la minisuite felliniana e inaugural 'Girl crazy', de Gershwin, y por el ecuador un 'April in Paris' con el sesgo de Glenn Miller), y la docena restante estuvo cantada en cuatro idiomas (inglés, portugués -¡tres piezas!-, castellano y euskera en el bis y fuera de programa) por Ainara Ortega, la primera mujer licenciada en jazz por el Conservatorio Superior donostiarra Musikene (lo logró con honores), quien demostró su buena técnica (parece que no solo cantó con la garganta) pero también feeling (aunque tuviera cerca un aparatoso atril con las letras), por ejemplo en sus revisiones de la siempre difícil 'Over the rainbow' de Judy Garland en la película 'El mago de Oz' (1939), o la seria y dramática 'Maybe This Time', de su hija Liza Minnelli en la película 'Cabaret' (1972).

Un poco fuera de lugar quedó el falso final con la soulera y adulta 'Can't take my eyes off you', el tema que suena en la película 'El cazador', en la escena del billar, una canción que Ortega atribuyó a Gloria Gaynor, quien la lanzó en 1990, aunque la primera versión la grabó Frankie Valli en 1967. Y la 'Garota de Ipamena' de Jobim la entónó muy bien, aunque la banda de fondo estuvo demasiado arreglada y en vez de acompañar a la voz cantante distrajo la atención con sus florituras.

Ampliar Recibiendo una de las ovaciones. Óscar Cubillo

Todo lo demás cursó muy bien: 'Embraceable You' (de los Gershwin) sonó celestial como si estuviéramos en la II Guerra Mundial; una de las cimas fue la exuberante 'On the Sunny Side of the Street'; arreglado con exótica recrearon el 'Bésame mucho' (de Consuelo Velázquez, el tema en español del repertorio; «envejece bien, ¿eh?», planteó Ainara al acabarla Ainara); bastante cargado de swing 'A Tisket – A Tasket' de Ella Fitzgerald («una musa, de mis favoritas», destacó la vocalista invitada); el flotante 'The Man I Love'; o el bis con la sorpresa fuera de programa, una solemne 'Oi Ama Euskal Herri' de Benito Lertxundi.El próximo concierto de la Banda Municipal en el Teatro Barakaldo tendrá lugar el 28 de marzo y ofrecerá un programa titulado 'La zarzuela y la danza'.

