Escena del tercer acto, que incluye un número de ballet, con los protagonistas y el Coro de Ópera de Bilbao. E. Moreno Esquibel

Una 'Adriana Lecouvreur' sin riesgos se adueña de la escena

Gran equipo ·

El Euskalduna acoge la ópera de Cilea con Maria Agresta, Jorge de León, Silvia Tro Santafé y Carlos Álvarez, arropados por la BOS con Marco Armiliato al frente

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

No es una ópera habitual en los teatros así que más vale aprovechar la oportunidad. 'Adriana Lecouvreur' tiene arias y dúos de alto voltaje, además ... de un argumento sumamente perverso y artificioso, con amistades peligrosas, vicios y crímenes fuera y dentro de las alcobas. La protagonista es una actriz de éxito –inspirada en un personaje que existió en la vida real, Adrienne Lecouvreur (1692-1730)– que tiene la mala fortuna de beber los vientos por un conde enredado en intrigas militares y políticas. Y encima, termina enfrentándose por el amor de su vida con una princesa lujuriosa y asesina. El único remanso de paz es un pobre director de escena, paño de lágrimas y secretamente enamorado de la diva, que calla y observa. La historia tiene cabos sueltos y hace aguas por todas partes. Sin embargo, hay que reconocer que no está exenta de emoción, igual que la música de Francesco Cilea (1866-1950).

