El adiosito de Joan Báez en San Sebastián

La veterana cantautora hippie dio un concierto sincero, creciente y participativo hasta lo litúrgico en la playa de la Zurriola, en la jornada inaugural del 54 Jazzaldia, una meta más de su larga gira mundial de despedida

La diva hippie de la canción protesta Joan Báez (Joan Chandos Báez, Staten Island, Nueva York, 1941) anda de gira mundial de despedida, bautizada 'Fare Thee Well'. Tendrá cuatro paradas en España: el miércoles en el Jazz de San Sebastián, este jueves en Sitges (Festival Jardins Terramar), el sábado en St. Feliú de Guíxols (Festival de la Porta Ferrada, con entradas ya agotadas) y el domingo en Madrid (Universal Music Festival, en el Teatro Real).

Joan Báez en San Sebastián actuó en la playa de La Zurriola, con entrada libre, ante muchos miles de personas, más mayores y en menor cantidad que las que después congregó sobre el mismo arenal el inglés Jamie Cullum con su colosal mezcla de pop, rock y jazz. Báez ofició en la jornada inaugural del 54 Festival Internacional de Jazz de San Sebastián, que entre el miércoles 24 y el domingo 28 de julio desplegará 100 actuaciones en 15 escenarios, de las que más de dos tercios serán gratuitas. Presenciamos las 8 actuaciones del primer día, todas gratuitas y celebradas al aire libre alrededor del Kursaal, y de jazz-jazz fueron sólo dos, las de la big band Saxophone Con-Clave y el trombonista Dan Barrett. No obstante, se oyeron más lenguas extranjeras que en el pasado Bilbao BBK Live y el ambiente fue más limpio y melómano y el cartel más atractivo que el que tendremos, por ejemplo, en la Semana Grande.

Con más cal que arena

Y la velada playera nada jazzera continuó con más cal que arena, con más sustancia ('The Boxer' de Simon & Garfunkel con la masa humana coreando «laila lai» en otro momento culminante, más canciones de libertad como esa 'Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around' dedicada a las mujeres, una logradísima y preciosa 'Gracias a la vida' de Violeta Parra que conectó con los parroquianos) que rutinas (un 'Suzanne' de Leonard Cohen con cierto forzado aire de oratorio, la autoindulgente y citada 'The House of the Rising Sun').

