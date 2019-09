El adiós de Burning y el abrazo de El Arrebato El grupo cheli madrileño dio su último concierto en Bilbao antes de disolverse tras 45 años de andadura y el tierno cantante sevillano abrió entre nosotros la gira de sus 20 años de carrera en solitario. El Kafe Antzokia y el Palacio Euskalduna fueron sendas fiestas ÓSCAR CUBILLO Sábado, 28 septiembre 2019, 14:02

Dos conciertos importantes se vivieron y gozaron entre los cánticos y las palmas del público el viernes en Bilbao: a las 8.32 salió al Euskalduna (había unas 1.300 almas, más de media entrada a 65 eurazos las entradas más caras) El Arrebato a dar el primer concierto de la gira 'Abrazos', con la que celebra sus 20 años de andadura exitosa, y a las 11.11 salieron al Kafe Antzokia (entradas agotadas, más de 600 personas, a 30 euros en taquilla) los madrileños Burning a dar su último concierto en Bilbao, dentro de su gira de despedida bautizada 'No va más'.

Ambos shows fueron una fiesta y tuvieron numerosos puntos comunes: bandas numerosas (9 El Arrebato, con tres coristas barrieros, 7 los madrileños), presentación detallada de los músicos escuderos, dinamismo de los líderes (muchos kilómetros corrió por el Euskalduna el sevillano del pañuelo en la frente y 50 años, que se marcó algún baile flamenquito; y alternó dos micrófonos, uno sobre su piano y otro en el centro del tablado el madrileño de las gafas oscuras y 64 años), deficiente sonido inicial en ambos recintos que menos mal mejoró (fue superior el del Antzoki y en ambas citas hubo quejas: el público del Euskalduna gritó «se oye mal» y el líder de Burning avisó al principio que disfrutaríamos si los técnicos hacían bien su trabajo), ninguno de los dos cantantes usó teleprompter pues se sabía las letras, y ambos tipos populares de la música española de declararon emocionados (e ilusionado El Arrebato), halagaron al respetable (guapos y cabrones pero cariñosamente nos llamó El Arrebato; «sois cojonudos» soltó Johnny Burning) y desearon volvernos a ver (Johnny en los bares y El Arrebato en el mismo Euskalduna celebrando la gira de los 40 años, o dentro de tres o cuatro años yendo cada cual con el mismo acompañante de esa noche, amigo, hermano, novia…; el que suscribe acudió con el fotero Azpiazu y una señora gritó desde varias filas atrás «¡He venido con mi nieto!»).

El Arrebato apenas bajó los brazos en el Euskalduna. / CARLOS Gª AZPIAZU

Unas 26 piezas en 113 minutos sonaron en el Palacio Euskalduna en el primerísimo concierto de la gira 'Abrazos', título también de un disco recopilatorio con el que celebra sus veinte años de carrera en solitario (lo intentó antes con el grupo sevillano de tecno rumba Piel Morena, 1988-99) El Arrebato, o sea Francisco Javier Labandón Pérez, de 50 años cumplidos el 1 de septiembre aunque el viernes le cantaron el cumpleaños feliz en los bises. Él dijo que estaba de estreno: de camisa, de gira y de disco. Buf, la camisa blanca la sudó hasta empapar su espalda a la mitad del bolo, pero no se la cambió a pesar de las veces que hizo mutis para dejar cantar a sus coristas barrieros y tocar a su banda.

Fue un concierto muy influido por El Barrio (la rumba, los tres coros que le protegían a menudo…) pero también vinculable a Melendi (la rumba, la autoconmiseración en 'Deberíamos hablar'…), al rap (hubo tres rapeados, el primero de Labandón en plan Lola Flores), el neoflamenquito (del Kiko Veneno cotidiano a Los Delinqüentes sin porros) y, créanselo, a Raphael (en el pasaje acústico que no atascó la velada).

Con la lírica prosaica llena de lugares comunes que caracteriza al personaje del pañuelo en la frente, los mejores momentos se vivieron en los temas de los tres coristas en plan popurrí, un 'La música de tus tacones' en plan swing de luxe, un 'Pequeñeces' que el sevillano arrancó cual poeta de la derrota antes de zambullirse en el soul escuela Alejandro Sanz, la fiesta estival de 'Lady Luna' con la gente en pie o el rock cañero que cruzó a Camela con El Barrio 'Poquito a poco', que le quedó de cine, ahí es nada.

La del viernes fue la tercera vez que veíamos a El Arrebato, y la mejor de todas. No dejó de alzar los brazos para espolear las palmas y dio un bolo creciente con sonido mejorado pero en general plano y demasiado brillante. El repertorio bien ordenado cursó hacia arriba (incluso el pasaje acústico estuvo bien y enlazó desde el dramatismo de Raphael hasta la rumbita lolaila) pero bajó en los bises con las largas presentaciones, el kitsch himno del centenario del Sevilla FC («con vuestro permiso», solicitó antes de versos como el de «sevillista seré hasta la muerte») y el adiós con el canto a la amistad 'Mi colega de siempre' (que fue como trasladar el 'Bobby Jean' de Springsteen a Andalucía, se nos ocurrió).

Johnny Burning descorchando el champán. / CARLOS Gª AZPIAZU

Mucho más serio y más emocionante, no sólo porque se acaba su historia, fue el concierto también creciente de Burning en el Kafe Antzokia con entradas agotadas. Sonaron 23 canciones en 137 minutos, se reservaron los hits para el final y se dejó invadir el tablado en la despedida, con los músicos departiendo y haciéndose selfis con los fans. Johnny, o sea Juan Antonio Cifuentes Laso, de 64 años castigados pero en forma física suficiente para permanecer tanto tiempo en escena, condujo un show comunitario en el que se atrevió a cruzar el patio para sentir de cerca a sus fans, donde abrazó, estrechó manos y besó a los situados en la primera fila, vio invadido su espacio dos veces por una rchica que debió ser desalojada por los pipas (ahí estaba el barbas de Caskarrabias currando de técnico, que lo reconoció Azpiazu), y Johnny llegó a decir antes de la séptima: «No nos tenéis que juzgar con demasiada dureza. Estamos muy emocionados de estar esta noche con vosotros».

Fue una noche muy guapa, que dejó buen recuerdo a pesar de sus inicios renqueantes en dos canciones: el sonido difuminado en la inaugural 'Es decisión', coreada por la peña, y el ataque artrítico al riff stoniano en Bestia azul', que les quedó muy mal y se pudo pensar en lo peor. Nos obstante, sin que aportara nada la percusión y con los destellos a veces springsteenianos del saxo, a dos guitarras de poso blusero que brotaba a la mínima (esas slides), a partir del tercer tema, el boogie 'Baila mientras puedas', el concierto se enderezó y cursó hacia arriba sin prisa y sin dudar.

Había rock stoniano bien asimilado ('No pares de gritar'), rock and roll con tumbao chulapón madrileño que no se podía aguantar ('Tú te lo llevas todo'), visitas al honky tonk ('Miéntelas', con deje Loquillo) y temazos de altura estratosférica, ora movedores ('Willie Dixon', 'Weekend'), ora conmovedores (el honky tonk chulapón 'Balada para una viuda' y las slides estiradas de 'Como un huracán', pieza de 1989, cuando al acabar la gente se puso a corear 'Pepe Risi', por el antiguo cantante y líder difunto de Burning, a lo que respondió Johnny Cifuentes: «Os oye seguro. Vamos a dejar las mariconadas y vamos a hacer un poco de rock»).

Burning a dos guitarras, bajo, batería, percusión, saxo y el piano del líder.. / CARLOS Gª AZPIAZU

Y el epílogo del gran encuentro se vivió como una montaña rusa a través de éxitos transversales y canciones decisivas en el imaginario de Burning. Una fiesta irreprimible que condujo con mucha seguridad el bueno de Johhny, con explosiones continuas como el inspirado rock and roll 'Muévete en la oscuridad' que conectó con el gentío, el chulapón y stoniano 'Ginebra seca' que sirvió para presentar a sus secuaces, 'Esto es un atraco' que excitó al instante a la parroquia, la fiesta se prolongó con 'Mueve tus caderas' y el bis, exigido durante cuatro minutos con oes oes, silbidos, gritos de beste bat y rugidos rabioso, también fue memorable.

Y es que el bis no bajó ni un milímetro, como le había pasado antes a El Arrebato en el Euskalduna: 'No es extraño que estés loca por mí' llegó supercool y rebosando melodía, 'Jim Dinamita' fue cheli y stoniano, 'Qué hace una chica como tú en un sitio como este' sonó al de dos horas de comenzar el último concierto de Burning en Bilbao, 'Nena' ruló stoniana y nerviosa, y el adiós definitivo lo cantamos en el countryficado 'Una noche sin ti' («dan las 6, sintonizo a Los Stones, recuerdos del pelo largo, viejos blues, queridísimo Eric Burdon»).

Mogollón de veces hemos visto a Burning, que a veces oficiaron muy mal (tanto que nos largamos antes de acabar y sin contarlo), pero la del adiós del viernes ha sido de las mejores. Hala, ahora toca echar de menos a Burning, aunque es probable que Johnny se invente algo, pues solo tiene 64 años.