Acantha Lang hasta los huesos, el corazón y el alma

Entre las 250 almas que acudieron este caluroso sábado al Kafe Antzokia y salieron felices tras la primera actuación en Bilbao de la cantante estadounidense ... de soul Acantha Lang, se percibían numerosos foráneos, por ejemplo afroguiris bailongas, una rubia nórdica sentada en una esquina, una curiosa asiática atenta en las primeras filas… Y dichos extranjeros, así como el paisanaje, encandilados por la cantante que sonreía de oreja a oreja, disfrutaron de principio a fin de su show en septeto de 15 temas en 106 minutos en los que la 'conexión', como la llamaba ella, les llevó a alzar las manos a su orden, a ondear las brazos, a corear algún estribillo, y en la del bis, a gritar 'yeah', o sea 'sí', cuando Acantha impelía: «decid yeah si lo sentís en los huesos, decid yeah si lo sentís en el corazón, decid yeah si lo sentís en el alma…». O sea en el soul.

Todo funcionó de maravilla. El sonidazo del Kafe Antzokia, la pegada y la grasa de su banda de acompañamiento, seis músicos de sesión que nunca sonaron fríos (y cuyos solos nunca funcionaron de relleno; mención especial a todos los solos del trompetista, desde el de jazz hasta el latin, y al único solo del baterista, muy funky), y la 'conexión' de ella, de una Acantha evidentemente feliz y satisfecha de la reacción del respetable. Una mujer (treinta y muchos o cuarenta y pocos aparenta) muy empática: se manejaba con el kaixo, aprendió a decir eskerrik asko, entendió lo de beste bat, habló de su madre, dibujó un corazón con las manos de puro agradecimiento, un par de veces se puso a estrechar las manos de las primeras filas casi como si fuese una predicadora, remarcó que las canciones eran originales y que se hallaba escribiendo las de su segundo álbum, afirmó que «lo bonito de la música es que da igual de dónde eres, establece conexión entre todas las personas», invitó a los que le gustasen sus canciones –o sea a todos los presentes- a acercarse por el puesto de merchandising al acabar el concierto, donde estaría ella vendiendo CDs y vinilos (estos a 25 €), firmando, sacándose fotos o simplemente diciendo «hola, o kaixo», animó a seguir en contacto mediante las redes sociales, y zanjó humilde: «Soy una artista muy nueva, independiente, no tengo sello discográfico. Gracias por venir y pagar la entrada».

Ampliar Entre el público, en el bis. Óscar Cubillo

Al principio de su concierto de 15 temas en 106 minutos, ya saben, ella, Acantha Lang, vestida de brillantina a lo Dona Summer, planteó: «Bilbao, ¿habéis salido hoy para ir de fiesta?». Yeaahhhh, replicó la gente, predispuesta y quizá superada por la propuesta de esta nacida en Nueva Orleans, profesionalizada en Nueva York y hoy basada en Londres, desde donde se ha hecho un nombre con su álbum de debut, 'Beautiful dreams / Bonitos sueños' (23), que seguramente por su parte se hicieron realidad este sábado.

Acantha no inventa nada, canta lo de los finales de los 60 principios de los 70, pero con vivacidad que no parece purista ni polvorienta. No abusa de las versiones ('Puente sobre aguas turbulentas' de Simon & Garfunkel, que resonó a Tina Turner sin chillidos, porque Acantha no grita), y bascula entre el soul genuino de raíz sureña, o sea el soul conmovedor (a lo Aretha el inaugural 'Sugar woman', a lo Aretha / Van Morrison el maternal 'Lois Lang', sofisticados vía Gladys Knight 'Carry the weight' e 'It's gonna be alright', deudor de Marvin Gaye el adelanto de su segundo álbum 'Down in the ghetto'...), y el funk movedor, ora muy jamesbrowniano ('Beautiful dreams' con alegría gospeliana, 'Ain't that the truth' que también entrará en el segundo álbum), ora en persecución y consecución del groove onda Sly & The Family Stone ('Grandma's hands'), ora con el poderío cuasi rock de Eddie Floys ('He salid / she said', o el bis con 'Mighty mighty', los solos de sus seis acompañantes y ella en inmersión física y espiritual con las primeras filas).