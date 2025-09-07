El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La de Nueva Orleans no dejó de sonreír. Óscar Cubillo

Acantha Lang hasta los huesos, el corazón y el alma

Sonriendo de oreja a oreja, la empática vocalista estadounidense logró la 'conexión' con el público del Kafe Antzokia en su debut en Bilbao, donde presentó su álbum 'Beautiful dreams'

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:47

Entre las 250 almas que acudieron este caluroso sábado al Kafe Antzokia y salieron felices tras la primera actuación en Bilbao de la cantante estadounidense ... de soul Acantha Lang, se percibían numerosos foráneos, por ejemplo afroguiris bailongas, una rubia nórdica sentada en una esquina, una curiosa asiática atenta en las primeras filas… Y dichos extranjeros, así como el paisanaje, encandilados por la cantante que sonreía de oreja a oreja, disfrutaron de principio a fin de su show en septeto de 15 temas en 106 minutos en los que la 'conexión', como la llamaba ella, les llevó a alzar las manos a su orden, a ondear las brazos, a corear algún estribillo, y en la del bis, a gritar 'yeah', o sea 'sí', cuando Acantha impelía: «decid yeah si lo sentís en los huesos, decid yeah si lo sentís en el corazón, decid yeah si lo sentís en el alma…». O sea en el soul.

