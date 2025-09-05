Acantha Lang emocionada por debutar en Bilbao

Nacida en Nueva Orleans, hecha profesional en la escena neoyorquina, en Harlem, y hoy basada en Londres, la vocalista mulata Acantha Lang se declara 'emocionada ... por su primerísima vez en Bilbao', que tendrá lugar este sábado en el Kafe Antzokia (22 h, 25-30 h), donde presentará su primer larga duración, muy influido por Irma Thomas y bautizado 'Beautiful dreams' (Magnolia Blue Records, 2023). Será un show con vientos y dulzura que debería agradar a todos los espectadores habituales del Bilbao Blues Festival, y se anuncia que le acompañarán seis músicos de estudio.

Acantha Lang desde Nueva York logró trabajo para festivales de blues en África y el Caribe, y en La Gran Manzana fue cantante residente del cabaret The Box, en el que actuaba hasta seis noches a la semana. Así se anuncia el club en su web: «Es musical. Es erótico. Empieza tarde y acaba tarde, y te hace sentir como si esta fuera realmente la ciudad que nunca duerme». The Box abrió una sede al otro lado del charco, en el Soho de Londres, y Acantha fue destinada ahí, desde donde se ganó un hueco en su competitiva escena soul y fue escribiendo las canciones de su álbum debut.

Aunque debutó con el EP 'Sugar Woman' (2021), su primer larga duración es 'Beautiful dreams', número 3 en las listas de Jazz & Blues británicas, un éxito en Spotify, y comparado con Aretha Franklin y Gladys Knight. En él Acantha canta felina, lo mismo se ondea funkie que trasciende en modo gospeliano, y su acompañamiento instrumental cede espacio para la guitarra, los teclados y los vientos.

Sureña aún viviendo en Londres, autocalificada como 'resiliente' -por trabajadora, se supone-, su estilo es refinado y estilista, pero conserva lo genuino del soul y le ha abierto paso en el circuito internacional, desde el festival SXSW de Austin, Texas, hasta Europa: clubes en Reino Unido, Francia o España, donde alterna festivales y salas a lo largo de suscesivas giras, pues esta no es su primera gira española.