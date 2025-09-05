El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Acantha Lang. Kafe Antzokia

Acantha Lang emocionada por debutar en Bilbao

La resiliente vocalista de Nueva Orleans actúa el sábado en el Kafe Antzokia, adonde dice que traerá soul y funk escoltada por seis músicos de estudio

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:57

Nacida en Nueva Orleans, hecha profesional en la escena neoyorquina, en Harlem, y hoy basada en Londres, la vocalista mulata Acantha Lang se declara 'emocionada ... por su primerísima vez en Bilbao', que tendrá lugar este sábado en el Kafe Antzokia (22 h, 25-30 h), donde presentará su primer larga duración, muy influido por Irma Thomas y bautizado 'Beautiful dreams' (Magnolia Blue Records, 2023). Será un show con vientos y dulzura que debería agradar a todos los espectadores habituales del Bilbao Blues Festival, y se anuncia que le acompañarán seis músicos de estudio.

