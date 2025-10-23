La ABAO afronta una temporada «crucial» con la previsión de un déficit de 610.096 euros

La asamblea general de socios ha aprobado un presupuesto de 8,4 millones de euros que refleja la ambición de mantener la calidad de la ... programación

bilbao. La asamblea general de los socios de la ABAO ha aprobado con un 98% de respaldo un presupuesto de 8,4 millones de euros para la temporada 2025-2026, lo que supone un incremento del 5% respecto al presupuesto anterior. Es una cantidad que no solo marca un máximo histórico en la ABAO, ya alcanzado en el periodo pospandémico 2021-22, sino que refleja tanto la inflación de costes artísticos y técnicos como la ambición de mantener la calidad de la programación.

Se calculan ingresos totales de 7.799.724 euros frente a una partida de gastos de 8.409.820. De cumplirse esta previsión, se traduciría en un déficit de 610.096 euros. Conclusión: los próximos meses serán decisivos para observar si el ambicioso presupuesto de 8,4 millones se traduce en ingresos suficientes o si, por el contrario, el déficit estructural continuará erosionando la viabilidad a largo plazo de la ABAO.

A la vista de esta temporada «crucial», que se inaugura este sábado muy oportunamente con 'La forza del destino', un título de Verdi cargado de energía y originalidad, Juan Carlos Matellanes, presidente de la entidad lírica, defiende sin vacilar el presente y futuro de la asociación lírica bilbaína: «Somos un proyecto cultural estratégico para Euskadi, único en el mundo de la ópera, y con proyección internacional. Nació como fruto de la sociedad civil y la iniciativa privada, basado en la colaboración eficiente público-privada, con una visión de excelencia, sostenibilidad, y orientación social». Fundada en 1953, la ABAO es una asociación privada que programa la temporada oficial de ópera de Bilbao con respaldo institucional, una fórmula que funcionó muy bien hasta 2008, cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente su aportación debido a la crisis financiera. La caída en la ayuda estatal representó una pérdida de 2,5 millones de euros anuales. Ahí es cuando empieza la lucha por la supervivencia de la ABAO.

¿Bastan los éxitos en taquilla?

La pasada temporada se cerró con ingresos de 7,9 millones de euros frente a gastos de 8,3 millones, arrojando un déficit de 400.000 euros. El panorama no es nada halagüeño al poner los datos en perspectiva. El déficit de la oferta de 2023-2024 no superó los 106.000 euros mientras que la que acaba de terminar ha visto multiplicarse por cuatro ese desequilibrio financiero. Aunque los ingresos han crecido ligeramente (de 7,7 a 7,9 millones), los gastos han aumentado con mayor rapidez (de 7,8 a 8,3 millones). ¿Qué significa todo esto? Algo muy sencillo: los éxitos puntuales en taquilla no pueden resolver por sí solos el desequilibrio estructural.

El presidente de la ABAO destaca, no obstante, que los esfuerzos por contener el déficit han dado frutos modestos pero tangibles en el ámbito artístico. Al hacer balance de la última programación, no ha dudado en calificarla de «un éxito con importantes estrenos y nuevas producciones». En este contexto de incertidumbre y crisis, también ha tenido palabras de agradecimiento a todos los que respaldan y hacen posible la actividad de la entidad bilbaína: «Socios, instituciones, patrocinadores y público en general, así como todo el personal de ABAO».