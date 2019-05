2manydjs cierran el cartel del BBK Live El dúo belga 2manydjs. El dúo belga convertirá las campas de Kobetamendi en una pista de baile en el cierre del festival, que ha programado 95 actuaciones entre el 11 y el 13 de julio OSKAR BELATEGUI Miércoles, 8 mayo 2019, 12:23

Stephen Dewaele y su hermano David formaron a mediados de los 90 una banda de dance-rock indie, Soulwax, hasta que el descubrimiento de la electrónica les cambió la vida. Bajo el nombre de 2manydjs, los músicos originarios de Gante (Bélgica) pusieron a bailar a las masas mezclando casi cualquier estilo a principios de los 2000. Los mejores representantes del arte del 'mash-up', esa técnica consistente en fundir dos o más canciones para convertirlas en bombas únicas, cierran el cartel del Bilbao BBK Live, que celebrará su decimocuarta edición los días 11, 12 y 13 de julio.

2manydjs ya transformaron las campas de Kobetamendi en pistas de baile en 2013 y 2016. Estos enfermos de la música que viajan con 1.500 vinilos para pinchas en sus sesiones se encargarán del fin de fiesta en un festival que contará con las actuaciones de Rosalía, The Strokes, Liam Gallagher, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, Wezer,Suede y la superbanda de Damon Albarn, The Good, The Bad & The Queen. En total, 95 actuaciones repartidas en cinco escenarios.

Además, también se incorporan al BBK Live el dúo electrónico vienés HOVB, cuyos espectáculos siempre cuentan con espectaculares acompañamientos visuales. También actuarán en Kobetamendi Biig Piig, que mezclan jazz a bajas revoluciones y beats de hip-hop,el dúo italoespañol Delaporte y la joven banda vizcaína Sua. El cartel queda cada uno de los tres días de la siguiente manera:

Jueves 11 de julio

LIAM GALLAGHER/ THOM YORKE TOMORROW'S MODERN BOXES/ MODESELEKTOR live/ NILS FRAHM/ VETUSTA MORLA/ JOHN GRANT/ KHRUANGBIN/ NICOLA CRUZ live/ SLEAFORD MODS/ YAEJI/ THE VOIDZ/ BAIUCA/ BELATZ/ BIIG PIIG/ DELAPORTE/ DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA/ ERABATERA/ IDER/ MR. K/ MS NINA/ SUA/ THE PSYCHOTIC MONKS

Escenario Basoa: HONEY DIJON/ MIDLAND/ OCTO OCTA/ COURTESY/ KETIOV

Escenario Lasai: CASPER TIELROOIJ/ ELENA COLOMBI/ FORT ROMEAU/ MIRAVALLES/ ORPHEU THE WIZARD

Viernes 12 de julio

THE STROKES/ ROSALÍA/ SUEDE/ THE BLAZE/ BROCKHAMPTON/ IDLES/ OMAR SOULEYMAN/ PRINCESS NOKIA/ SECOND/ SLAVES/ ANARI/ ANTIFAN/ CECILIO G/ DJAKE/ GEORGIA/ JONATHAN BREE/ LESTER Y ELIZA/ MOURN/ MUEVELOREINA/ OLATZ SALVADOR/ OSO LEONE/ UNIFORMS/ ZAZA

Escenario Basoa: LAURENT GARNIER/ BICEP dj set/ DJ SEINFLED/ MOXIE/ ALVARO CABANA

Escenario Lasai: DJOHNSTON/ JULIAN FALK/ MISLAV/ MUEVELOCUMBIA/ OLIVIA

Sábado 13 de julio

WEEZER/ THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN/ HOT CHIP/ VINCE STAPLES/ 2MANYDJS dj set/ CUT COPY/ HVOB/ KERO KERO BONITO/ NADIA ROSE/ NATHY PELUSO/ SHAME/ BOY AZOOGA/ CALA VENTO/ CUPIDO/ LAS LIGAS MENORES/ NØGEN/ PERRO/ PONY BRAVO/ SERRULLA/ VIAGRA BOYS

Escenario Basoa: JOHN TALABOT/ TODD TERJE dj set/ DJ DUSTIN/ TAMA SUMO/ ALICIA CARRERA

Escenario Lasai: FENNA FICTION/ NINJA/ NUEL/ PHUONG-DAN/ SACHA MAMBO