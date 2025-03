Los 120 entusiastas que cantarán con la Euskadiko Orkestra

Todos tienen la sensación de que les tocó el Gordo de la Lotería. Se apuntaron y cruzaron los dedos en noviembre, a la espera del ... sorteo que el 18 de diciembre se encargaría de repartir suerte. Los afortunados fueron 120 personas, apenas el 21% del total que soñaba con el premio. En principio más de 500 entusiastas acariciaban el sueño de compartir escenario con la Euskadiko Orkestra, bajo la dirección del maestro suizo-alemán Christoph-Mathias Mueller. ¿Qué requisitos había? Nada más que una mínima formación musical y saber leer una partitura. Lógicamente tener buena voz también ayudaba, porque lo que se buscaba era formar un coro de espontáneos. Gente osada con ganas de afinar al máximo.

«Yo me enteré de la campaña de captación por la radio y... ¡no tardé ni un segundo en inscribirme!», cuenta el profesor de instituto Iñaki Arkotxa, uno de los agraciados que saldrán a escena en el Euskalduna y el Kursaal. Las fechas de los tres conciertos programados son los días 13 y 17 de marzo (San Sebastián), con parada en Bilbao el sábado 15. Una puntualización: los 120 no cantarán en bloque. El colectivo se dividirá en grupos de 60 que se repartirán en los tres conciertos. Lo cual significa que nadie se quedará sin salir a escena, pero no todo el mundo hará triplete.

Ampliar Iñaki Arkotxa, Braian Porta y Aintzane Mujika. El Correo

Se ha previsto también un refuerzo de 40 miembros del Coro Easo, que arroparán a los empeñosos coralistas a las órdenes de Gorka Miranda. El propio Miranda es el encargado de gestionar los ensayos junto a su equipo, integrado por Lucía Arzallus y David De Oliveira. Todos los miércoles, desde el 15 de enero, trabajan durante tres horas las partituras que interpretarán delante del público. Las piezas elegidas son 'Va, pensiero' ( 'Aida') y el 'Coro de gitanos' ('Il trovatore') -ambas de Verdi- y 'Maite', de Sorozábal. Duran cerca de 15 minutos y abrirán los conciertos, que se completarán con el Concierto para percusión, de Detlev Glanert, con Christoph Sietzen como solista, y la Sinfonía nº 2 de Brahms.

Figurante en series y películas

Arkotxa es de Ondarroa pero vive en Bilbao y coge el coche todos los días para ir a San Sebastián porque imparte clases de euskera en el instituto Arantzazuko Ama de Martutene. «Estoy a 10 minutos de la sede de Euskadiko Orkestra, donde ensayamos con Gorka, Lucía y David. Gente estupenda. Yo solo he faltado una vez por fuerza mayor. Me han puesto con los tenores y me lo tomo muy, muy en serio», asegura con vehemencia. Tiene 60 años y muchas inquietudes. No solo aprendió a tocar el bajo de adulto y se metió en una banda, sino que le ha cogido el gusto a la figuración. Atentos a su cara, porque se le puede identificar fácilmente en las series 'Balenciaga' y 'Catch you later', una producción inglesa recientemente rodada en Euskadi, así como en películas como 'Cinco lobitos' y 'El mal', un thriller psicológico de Juanma Bajo Ulloa que se estrenará este año. «El mejor momento de la vida es el que estás viviendo. No hay más. Eso lo tengo claro. Tienes que aprovecharlo».

Lo mismo piensa Aintzane Mujika, dueña de la floristería que lleva su nombre en el Casco Viejo de Bermeo. Tiene 59 años y mucha energía. Es miembro del orfeón y del grupo de danza de la localidad pesquera, además de presidenta de la cofradía de la Vera Cruz. «Hay que ayudar a la cultura del pueblo. Ahora, también te digo, con los años me he vuelto más lanzada», reflexiona la aguerrida florista, poco después de haber cerrado la tienda, en uno de los pocos momentos de «relax» que tiene durante la semana. Pero no se queja. La actividad le da vida, de ahí que aplauda la iniciativa de Euskadiko Orkestra. «Es un lujo poder trabajar con ella. Estoy en las filas de las mezzos y pienso dejar el listón muy alto».

El proyecto se enmarca en la estrategia de ARTIS+ , un plan de cooperación entre Euskadi, Cataluña y el sur de Francia, impulsado por la Generalitat, que forma parte del programa europeo de cooperación territorial. Su prioridad es la accesibilidad a la cultura y se pretende repetir la experiencia el año que viene, más todavía a la vista del éxito rotundo de convocatoria de la primera edición, con 120 participantes de entre 21 y 82 años.

El benjamín, Braian Porta, un joven vitoriano de origen argentino, aguarda con impaciencia el 12 de marzo, que será cuando ensayen con la Euskadiko Orkestra. «¡Cada vez me gustan más los escenarios! Tengo vocación de actor y también soy miembro del Coro Joven de Álava y del Coro Universitario EHUTERPE», detalla muy orgulloso. Estudia Ingeniería Informática en el campus donostiarra de la UPV/EHU, pero sueña con dedicarse a la interpretación y trabajar «en algo creativo». Una novia le introdujo en el mundo de la música y ahora tiene otra que también comparte con él la pasión por las partituras y las bambalinas. «Desconozco lo que será de mi vida, pero no pienso desaprovechar este tipo de oportunidades. Me enriquecen».