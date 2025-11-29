10.000 almas celebran el Fair Saturday en Miribilla

Óscar Cubillo Viernes, 28 de noviembre 2025 | Actualizado 29/11/2025 00:01h. Comenta Compartir

Se percibía la efervescencia circulando por el colorido éter luminotécnico del espectáculo, muy (macro)discotequero (ese epílogo con el atisbo de rave...), montado este viernes en el Pabellón de Miribilla durante el acto principal del Fair Saturday, el anverso del Black Friday. Como explica la fundación organizadora: «Cada último sábado de noviembre, el día siguiente al Black Friday, se celebra Fair Saturday. Un día para situar el arte, la cultura y la empatía social en el centro de la sociedad». Y la solidaridad, pues este sábado hay numerosos conciertos benéficos repartidos por Bilbao.

La víspera al Fair Saturday, este viernes, en el Bilbao Arena hubo casi 10.000 almas: 6.400 espectadores, todos sentados, también los de pista, más 2.800 coristas, de ellos 1.800 infantiles y 1.000 adultos, todos estos con camisetas blancas que asemejaban túnicas y ocupando las gradas de detrás del escenario como un acantilado empinado. El parking estaba lleno y la calurosa efervescencia que se respiraba dentro la exhalaban esos casi 2.000 niños y niñas (¡y sus padres!), pequeños que enloquecían y saludaban a la cámara cuando se veían en la pantalla de encima de la pista de baloncesto, infantes que aportaron dos tercios de los coros, provenientes de 50 agrupaciones y 45 colegios de 35 pueblos (lo dijo el cantante con un altavoz), participantes anónimos todos ellos (sólo se les citó en la larga enumeración postrera de los créditos) que sostuvieron con sus voces e ilusión un show audiovisual armado sobre unos 29 números en 130 minutos (dos horas y diez), números entre los que destacaron las intervenciones estelares y solistas de Huntza, Janus Lester, Sorotan Bele, Francis Doctor Deseo y el pasaje de Abba en castellano.

Ampliar Gaizka Peñafiel

Con el formato de un dinámico y ágil show televisivo, sin interrupciones y con las presentaciones de todos los capítulos en euskera y castellano a cargo de Ainhoa Vitoria, locutora de Radio Euskadi / Gaztea («disfrutad, no seáis sosos», azuzó en su introducción), la velada comenzó con un pasaje versionero en plan La Orquesta Panorama de barrio o de colegio, más dedicado a los padres que a los hijos, protagonizado por la banda roquera del evento más un cuerpo de baile que hasta bajaba a la pista.

Se arrancaron con el 'Bienvenidos' de Miguel Ríos entre llamaradas (el 31 de enero estará en el Euskalduna), animaron al baile en 'Rasputin' y 'Daddy cool', ambas de Boney M, tocaron el cielo con la favorita del señor presidente Trump, 'YMCA' de Village People, y sonaron a iglesia en el 'Sweet Caroline' de Neil Diamond y en el lento gospeliano 'You raise me up' de Josh Groban, con las pulseras luminosas encendidas en las muñecas de la feligresía del Fair Saturday.

Celtas Cortos, invitados especiales

Luego les tocó el turno a los vallisoletanos Celtas Cortos, los invitados especiales, que el 17 de abril de 2026 estarán en el mismo pabellón de Miribilla con su concierto selecto y celebratorio '40 años Contando Cuentos'. Este viernes cantaron un comunitario 'Aita semeak' de Oskorri como hicieron en el BEC durante el 'Ura Bere Bidean' de octubre de 2024, y se prolongaron estelares revisando sus temas más populares, caso de '20 de abril', reconocido desde el redoble de batería, muy coreado y con estrofa en euskera de Jesús Cifuentes, el evocador y céltico 'La senda del tiempo', que Cifuentes cantó regular, y la fiesta de 'Cuéntame un cuento'. Ya ven, un greatests hits total.

Tras un 'En blanco y negro' de Barricada cantado por la masa coral milenaria en plan roqueros wagnerianos, se hizo fugaz la intervencion del bilbaíno Francis Doctor Deseo, al que la locutora le llamó aprendiz de canalla, cuando es catedrático de la cosa. Francis se hizo corto durante su canción 'Corazón de tango', más acelerada, una de las más bonitas si no la que más de su repertorio, que cantó entre el público y cuyo estribillo coreado casi rompe el techo del pabellón.

Ampliar Oihane Aramendia

Y el evento prosiguió con los guipuzcoanos Sorotan Bele, los Celtas Cortos vascos, mejorando la sosa impresión dejada durante las pasadas fiestas de Bilbao en su colaboración con la Banda Municipal de Bilbao (¡la misma que dos horas antes de este viernes dio uno de los mejores conciertos del año en el Conservatorio Sarriko!). Imprimiendo más alegría (por loas aportaciones de los niños, a los que siguen gustando los de Hondarribia) a su onda celtica, Sorotan Bele por los coros frisaron el folk metal en 'Zortzi orduko ekaitza'', evocaron la marea baladista de Benito Lertxundi en 'Mariñelaren zai' (con las pulseras brillando azuladas) y rompieron la fiesta Celtas Cortos euskaldunes con 'Arratsalde honetan'. El listón alto dejaron esta vez, sí.

Hits intergeneracionales

Ampliar Gaizka Peñafies

Tras el show todoterreno llamado 'Abba Mix', con la banda, los bailarines y unas chicas cantando en castellano hits intergeneracionales de los suecos como 'Super trouper' (muy arropador y de musical), 'Waterloo' (barraquero por festivo), 'Mamma Mia' (en la cercanía) y 'Dancing queen' (dramático y flotante, de lo mejor del show, muy de musical), apareció el simpático navarro Janus Lester con su ropa bermellona, ya se le aplaudió de modo especial nada mas verle el gentío, y triunfó entre llamaradas con su éxito 'Dap Dap', funky él.

Le siguieron las cantantes guipuzcoanas Uxue Amonarriz y Josune Arakistain (alias Sune, que luego intervino también en solitario, como anunciaba el cartel), las chicas de Huntza, que se supone no existen como grupo pero a las que invitan de modo recurrente a estos saraos. Echando de menos unas pantallas gigantes para verlas en grande (no las había para no tapar a los coros de las gradas), las dos chavalas encendieron al público con coros y palmas, y muy veloces facturaron triki pop ('Inundik inoare'), se aceleraron enfáticas ('Lasai, lasai'), modernizaron la trikitixa ('Buruz behera') y se despidieron con su megahit más allá de Euskadi '(Aldapan gora', con explosiones de confeti).

Y a modo de fin de fiesta se montó una suerte de rave, sin necesidad de requerir a más famosos, pero quedando en tierra de nadie porque faltó el.elemento tecno, y hasta pareció lentificado y más folclórico que ravera el tema 'Cuando zarpa el amor', ¡de Camela y de lo más coreado y ovacionado! Eso sí, el latinismo panamericano de Gente de Zona 'La Gozadera' sopló cual huracán tropical y convirtiéndose en de lo mejor de la plancha del 'Ei! Bilbao', antes de que Süne de Huntza tuviera su momento solista con el modernista 'Txitxarro' (también lo hizo en el 'Ura bere bidean' de este año en el BEC Süne), y la cosa se remató con un 'Sweet Caroline' más animado y discotequero que antes, que sonó a iglesia, sí.

Y más o menos así discurrió un macroconcierto en el que se echaron de menos algunos artistas más conocidos, pero por poner una pega.