El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

«El mundo del arte ha buscado el camino fácil, y con Chillida vuelve la seriedad»

Roxana Velasquez Directora del Museo de Arte de San Diego ·

La responsable del centro californiano, que dedica una exposición al artista vasco, cree que hacía falta «regresar a su obra» en Estados Unidos

Alberto Moyano

Martes, 12 de agosto 2025, 00:43

Con quince años de experiencia al frente del californiano y casi centenario Museo de Arte de San Diego, Roxana Velasquez (México D. F., 1966) ha ... apostado por una exposición retrospectiva de Eduardo Chillida. La muestra reúne más de ochenta obras en distintos formatos y materiales que recorren las distintas etapas de la trayectoria del artista y reivindican su figura en Estados Unidos, más centrado en los últimos años en otro tipo de creadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  3. 3

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  4. 4 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  5. 5

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  6. 6

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí
  7. 7 Muere Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, a los 99 años
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 La calle más estrecha de Bilbao está en Atxuri
  10. 10

    La venta de tabaco se desploma en Bizkaia y anota su peor dato desde que hay registros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El mundo del arte ha buscado el camino fácil, y con Chillida vuelve la seriedad»

«El mundo del arte ha buscado el camino fácil, y con Chillida vuelve la seriedad»