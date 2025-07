Muere Toni Cruz, humorista de 'La Trinca' y productor de 'Operación Triunfo'

Doménico Chiappe Viernes, 11 de julio 2025, 18:30 | Actualizado 19:40h. Comenta Compartir

Durante los años cruciales de la España contemporánea Toni Cruz formó parte de los humoristas más ácidos e irreverentes del espectáculo, junto a Josep Maria Mainat y Miquel Àngel Pasqual. De origen catalán, mezclaban la comedia con la crítica, la revista musical con los gags, la mofa con la actualidad. Según han confirmado sus familiares, Cruz ha muerto este viernes, a la edad de 78 años.

Sus comienzos en la escena fueron como músico, un oficio que nunca abandonó por completo. En 1968 nació La Trinca, cuando Pasqual se unió a lo que era el dúo de Mainat y Cruz, llamado The Blue Cabrits. Con este trío, que llegó a su final en la década de los noventa, lograron encontrar la manera de fundir las melodías con las letras satíricas y humorísticas y llevarlas al gran público con éxito.

Primero cantaban en catalán y en los ochenta, en español. Cruz y sus dos compañeros hicieron giras teatrales por España, y fue uno de los grupos más escuchados de Cataluña. Todavía se recuerdan, y escuchan, dos de sus hits, como 'La patata' o 'El barón de Bidet', que sobrepasan el medio millón de visualizaciones en plataformas como YouTube. La televisión, en una época de pocos canales y opciones, no le fue ajena a Cruz. Empezó en la pública catalana, TV3, con 'No passa res' (1987) y dio el salto a TVE con 'Tariro, tariro', en 1988. En los noventa estuvo cinco años en parrilla con 'No te rías, que es peor', también en Televisión Española.

Nacido en Girona, en 1946, estuvo siempre vinculado al show business. Una vez disuelta La Trinca, de cuya herencia nunca pudo desprenderse y sigue siendo recordada por varias generaciones, dio un paso detrás de las cámaras para crear una productora de programas que se posicionarían líderes en sus respectivas franjas horarias. La casa creadora de estos contenidos que cautivaron a la audiencia era Gestmusic, que luego se fusionaría a Endemol, cuyo punto de inflexión ocurrió con el éxito de 'Crónicas marcianas', que lideró hasta 2005 las noches en Telecinco. Ya en el nuevo siglo produjo otro hito de la televisión española. De su mano nacía 'Operación triunfo', todavía en antena.

Rey de los acuerdos con canales públicos y privados, como Antena 3 y Telecinco, otros programas que tuvieron su marca fueron 'El castillo de las mentes prodigiosas' (2004), '¡Mira quién baila!' (2005-2014), 'Tú sí que vales' (2008-2009) o 'Bailando con las estrellas' (2018). Con la integración de su productora se convirtió en presidente de Endemol-España, para continuar sus dos décadas de visión comercial dentro de la televisión.