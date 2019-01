Muere el músico francés Michel Legrand, ganador de tres Oscar y cinco Grammy Compuso las bandas sonoras de películas legendarias como 'Los paraguas de Cherburgo', 'Verano del 42' o 'Yentl' COLPISA/AFP Sábado, 26 enero 2019, 18:46

Michel Legrand, polifacético músico y compositor francés, ganador de tres Oscar y cinco Grammy por sus bandas sonoras para clásicos del cine europeo y americano, murió este sábado en París a los 86 años, cuando se preparaba para volver a los escenarios. Legrand, que también fue una figura relevante en la historia del jazz, compuso inolvidables bandas sonoras para películas legendarias como 'Los paraguas de Cherburgo', 'Verano del 42', 'Yentl' o 'Las señoritas de Rochefort' en una carrera de más de medio silglo. Sus composiciones le valieron 27 nominaciones a los premios Grammy, que ganaría en cinco ocasiones.

Legrand trabajó con algunos de los grandes nombres de jazz y de la música y del cine, de Ray Charles a Orson Welles, pasando por Jean Cocteau, Frank Sinatra, Edith Piaf, Clint Eastwood o Robert Altman. Acompañante y arreglista para cantantes en su inicios, empezó a componer bandas sonoras para películas en los años 60. Cuando surgió la 'Nouvelle Vague' francesa trabajó para Agnès Varda, Jean-Luc Godard y sobre todo para Jacques Demy.

Compuso la música de los filmes que lanzaron el género de comedia musical a la francesa y puso a 'Piel de asno' (1979), protagonizado por la actriz Catherine Deneuve. Legrand había vuelto a trabajar recientemente sobre esta pieza musical para adaptarla a una versión teatral de 'Piel de asno' que está en cartel desde noviembre en París.

En plena gloria Legrand decidió abandonarlo todo e instalarse en Estados Unidos en 1966. Henry Mancini, gran compositor de cine, le abrió las puertas de Hollywood y le dio una gran oportunidad: escribir la música de 'El caso de Thomas Crown'. El tema principal de esta cinta, 'The Windmills of Your Mind', le valió su primer Óscar en 1969. Siguieron otras dos estatuillas a la mejor banda sonora original por 'Verano del 42' (1972) y 'Yentl' (1984).

A pesar de tantos éxitos Legrand nunca se limitó al cine, y fue también cantante, pianista y compositor de jazz, música ligera o piezas clásicas. «No hago una carrera. Pruebo todas las disciplinas musicales con mucha seriedad y trabajo. Pero pruebo; siempre soy un alumno», declaró en 2009.

Padre de tres hijos y casado en terceras nupcias con la actriz Macha Méril desde 2014, en abril preveía volver a los escenarios con dos conciertos en el Grand Rex de París junto a sus «amigos», el acordeonista Richard Galliano, la soprano Natalie Dessay, el compositor Michel Portal y el guitarrista Sylvain Luc.

«Como algunos dioses hindúes, Michel es multifacético y tenemos la impresión de que ninguna disciplina musical se le resiste», escribió el compositor Stéphane Lerouge en el prólogo a la autobiografía de Legrand publicada en 2013. «El día que hagamos un balance de su contribución a la música, descubriremos un creador que quizás Francia subestimó», advirtió entonces.

El presidente francés Emmanuel Macron, despidió el sábado a un «genio inagotable» cuyas «melodías inimitables y composiciones han sido las bandas originales de nuestras vidas», dijo en un comunicado. Jack Lang, exministro de Cultura, habló de un «músico-mago de mil y una partituras» que «será eternamente un Grande». Agnès Varda se confesó tocada «en pleno corazón» y celebró «la aventura artística única» compartida entre el compositor y su marido Jacques Demy.