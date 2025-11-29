El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Muere el dramaturgo Tom Stoppard a los 88 años

Alcanzó fama internacional como guionista cinematográfico, gracias a títulos como 'El imperio del sol' o 'La casa Rusia'

C. P. S.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:40

El guionista y dramaturgo checo Tom Stoppard falleció este sábado a los 88 años, según informó la BBC. Afincado en Inglaterra, Tomáš Sträussler, así le nombraron sus padres, alcanzó gran prestigio en el teatro inglés con obras como 'Rosencrantz y Guildenstern han muerto', 'Farsas', 'Arcadia' o 'Rock 'n' Roll'.

Sin embargo, alcanzó la fama internacional al coescribir el guion del clásico de Terry Gilliam 'Brazil', por el que estuvo nominado al premio Oscar. Un éxito que repetiría 13 años después por el libreto de 'Shakespeare enamorado' ('Shakespeare in Love'). Además, ganó cinco premios Tony, el Oso de Plata del Festival de Berlín y el León de Oro del Festival de Venecia.

Las obras de Stoppard trataron temas tan variados como el judaísmo, el comunismo soviético, la ética periodística, el adulterio o el deporte. En el cine, optó por dramas decimonónicos o historias bélicas.

