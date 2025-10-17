Muere Ace Frehley, guitarrista original de la banda Kiss El artista había sufrido un derrame cerebral después de caerse en su estudio de grabación hace unas semanas

Bruno Vergara Viernes, 17 de octubre 2025, 08:58 | Actualizado 09:06h.

Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss, ha muerto este jueves a los 74 años, tras haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás. El artista había sufrido un derrame cerebral después de caerse en su estudio de grabación hace unas semanas, lo cual le llevó a cancelar sus actuaciones en vivo.

«Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo», ha afirmado la familia en un comunicado. «Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre», continúa.

Tras el accidente, el legendario músico fue conectado a un soporte vital, pero unos días después la familia tomó la difícil decisión de apagar su respirador. Después de sufrir la caída, una publicación en su Instagram anunció que el músico se «encontraba bien», pero que «en contra de su voluntad», dejaría de viajar por recomendación de su médico.

Ace Frehley fue uno de los músicos fundadores de la banda Kiss, famosa por su maquillaje icónico y teatral, así como por su sonido hard rock y glam rock. La banda se formó en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Cada integrante representaba un personaje con maquillaje y vestuario distintivo: Simmons en el papel de 'The Demon'; Stanley en el de 'The Starchild'; Criss en el de The Catman y finalmente Frehley en el de The Spaceman.

En 1982, el guitarrista abandonó la banda para comenzar su carrera como solista con su proyecto llamado Frehley's Comet, pero en 1996 regresó a al grupo. Después, en 2002 volvió a dejar la agrupación y fue reemplazado por Tommy Thayer en el papel de The Spaceman. Desde entonces, continuó desarrollando su carrera como solista.

