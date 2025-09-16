Miren Arzalluz se suma al humor del festival Ja! para hablar de Nueva York como «museo vivo»

El cartel ya nos daba suficientes pistas cuando se presentó. Un gorila riendo a carcajadas sobre fondo amarillo taxi da la bienvenida a la 16ª ... edición del Festival Ja!, que se celebrará en Bilbao del 9 al 20 de octubre. El anuncio gráfico marca el tono de un programa que este año viaja a Nueva York para rendir homenaje a dos de sus grandes emblemas culturales: el centenario de la revista 'The New Yorker' y los 50 años del legendario programa 'Saturday Night Live'.

La directora del certamen, Carolina Ontivero, ha subrayado que en esta edición «habrá más propuestas dirigidas al público joven, con talleres y actividades participativas que abren el festival a nuevas generaciones». Una de esas citas será el programa doble del 11 de octubre en Bilborock. Primero, la versión en directo del popular canal de YouTube 'El Sentido de la Birra', con Ricardo Moya y un invitado sorpresa; y después una fiesta inspirada en la mítica discoteca neoyorquina Studio 54, de la mano de Joaquín Reyes como DJ.

El programa suma además voces locales e internacionales. Entre las citas, figuran la conversación de Rodrigo Fresán y Marta Fernández sobre el siglo de vida de 'The New Yorker'; el diálogo entre Miren Arzalluz y Miguel Zugaza sobre Nueva York como «el museo que nunca duerme» o el encuentro entre el periodista Miguel Aizpuru y Kirmen Uribe sobre su relación con La Gran Manzana de la que habla en su novela 'Bilbao-New York-Bilbao'.

También pasarán por Bilbao nombres como Jonathan Lethem, Samanta Schweblin, Peter Kuper, Christina Rosenvinge, Nacho Vigalondo, Antonio Castelo o Paula Ortiz, junto a una treintena de artistas, escritores y humoristas. La principal exposición será 'Saul Steinberg, el signo errante', coproducida con la Fundación Juan March, que reunirá en Bizkaia Aretoa un centenar de piezas del mítico dibujante de 'The New Yorker'.

La música tampoco podía faltar en esta edición: el lema inaugural del festival se titula 'New York State of Mind', como el himno de Billy Joel que se convirtió en la banda sonora sentimental de la ciudad. Esa idea —la urbe no solo como lugar, sino como estado mental— recorre toda la programación y sirve de brújula para quienes quieran entender por qué Nueva York sigue funcionando como un gigantesco chiste universal donde cabe tanto la ironía como la melancolía.

El responsable de Cultura de BBK, Koldo Bilbao, ha recordado que «la cultura no se entiende sin humor». Ha defendido que, en tiempos convulsos, «es motor económico, semilla de futuro y una forma de cohesión social que nos traslada a un Estados Unidos que nos genera al resto de lugares del mundo mucha inquietud e incertidumbre». Sin embargo, Nueva York siempre ha sido experta en reírse de sí misma, incluso en sus momentos más oscuros. Y eso es precisamente lo que Ja! trae a Bilbao. La posibilidad de mirarnos en ese espejo gigante de rascacielos, cómics y jazz, y descubrir que, con un poco de Billy Joel y un mucho de humor, hasta los días más grises de octubre se llevan mejor.