Miren Arzalluz, en directo desde el museo Guggenheim para EE UU

El Guggenheim de Bilbao fue el lugar elegido por la cadena CNN Internacional para emitir en directo su programa de negocios del pasado jueves y, ... entre las 22 y las 23 horas, el atrio del museo se convirtió en un plató para charlar en inglés sobre la economía, cultura y gastronomía de Euskadi con cuatro de sus representantes, Miren Arzalluz como directora del museo; Mikel Jauregi por ser consejero de Industria, y los chefs del restaurante Nerua Josean Alija y Antonio Vázquez. El programa se llama 'Quest Means Business' ('Quest significa negocio'), título cogido del apellido del presentador, Richard Quest, su editor de negocios y de turismo global. «El programa empresarial insignia de la cadena que alcanza a unos 380 millones de hogares en todo el mundo», se publicitan.

«Es maravilloso estar aquí», exclamó el pintoresco Quest antes de preguntarle a Arzalluz qué era lo que le había atraído de Bilbao: «Fue un sueño que se cumplió. Tengo que decir que yo soy de Bilbao, una profesional que ha trabajado en diferentes museos alrededor del mundo y que ha vuelto a casa para hacerlo en este tan simbólico y significativo y con tanta influencia en la historia reciente de este país, del mejor país. Es un honor y un gran desafío».

Quiso saber Quest qué plan tenía al llegar a una institución precedida de un éxito de tantos años: «Hay un camino muy hermoso ya marcado para el futuro de este museo maravilloso», señaló Arzalluz, quien, inmersa aún en el proceso de toma de contacto desde su aterrizaje en abril, está pendiente de comparecer ante los medios para explicar su proyecto. La directora se apoyó entonces en las exitosas cifras de asistencia presentadas esta misma semana como balance de los ocho primeros meses de 2025: «Tenemos las mejores cifras de asistencia en nuestros 28 años de historia. Así que hablamos de una situación muy consolidada, hay que seguir siendo este museo sólidamente fundado, extremadamente bien conectado con su comunidad, con gran ambición y eco internacional».

Quest, cómico e incisivo por momentos, se interesó por la polémica que surge en muchas ciudades con las quejas de los vecinos antes la creciente cantidad de turistas: «Pueden cohabitar sin problema y la prueba es el éxito de este museo -respondió Arzalluz-. Nunca ha habido contradicción o problema en gestionar estas dos dimensiones desde el principio del proyecto. Tenemos una comunidad muy fuerte de amigos del museo y el 96%, más de 24.000, son del País Vasco. Y, al mismo tiempo, contamos con una comunidad de más de 400.000 seguidores de todo el mundo», señaló.

Armani y Michelin

Quest recordó el puesto de Arzalluz al frente del Museo de la Moda de París y le preguntó por la muerte de Armani: «Cambió la moda con sus líneas fluidas, deconstruidas y naturales que dieron a las mujeres, en los años 70, 80 y 90, un nuevo modo de empoderarse. Este museo organizó una hermosa retrospectiva suya en 2001 y la visité antes de convertirme en historiadora especializada en moda.

- Si le hubieran dicho entonces que iba a ser la directora al cabo de 23 años, ¿qué hubiera respondido?

- No lo hubiera creído.

- La gente viene a Bilbao para ir al museo y por la comida. Estáis obsesionados con la comida.

- Y con muchas otras cosas, pero sí, estamos obsesionados con la comida, también aquí.

Se refería Arzalluz al chef del restaurante Nerua del Guggenheim (estrella Michelin), Josean Alija, que compareció acompañado de su colaborador Antonio Vázquez, quien le ayudó con el idioma. Los cocineros defendieron ante Quest los pintxos, «siempre con palillo o sobre pan», frente a las tapas, con las que él los había comparado: «Estoy tocando algo sensible aquí, cuando mencionas pintxos y tapas, la gente se enoja, ¿verdad?», ironizó el presentador. Los chefs le presentaron el famoso 'grillo', seguido de una ensalada con tomate, pimiento y cebolla. Asombrado por el enorme 'culo' del vaso típico de 'txikito' en el que le ofrecieron txakoli, Quest preguntó: «¿No podéis darme un vaso entero?».

- ¿Hacéis platos específicos para comer en un museo?

- Sí, esto es arte también.

- ¿Por qué hay tantas estrellas Michelin en esta parte de España?

- Porque somos un territorio único y pequeño y la gastronomía forma parte de nuestra cultura, todas las cosas importantes las celebramos con la comida. Pero lo más importante para nosotros es lo más íntimo, los txokos...

Llegados a este punto, Quest quiso seguir probando los manjares y, con la boca medio llena, pasó a hablar de la actualidad de los mercados y del Dow Jones.