El presentador, Richard Quest, con la directora del museo, Miren Arzalluz.

Miren Arzalluz, en directo desde el museo Guggenheim para EE UU

La directora ejerció de embajadora de Euskadi junto al consejero de Industria y los chefs del Nerua en el programa de CNN Internacional presentado por Richard Quest

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:46

El Guggenheim de Bilbao fue el lugar elegido por la cadena CNN Internacional para emitir en directo su programa de negocios del pasado jueves y, ... entre las 22 y las 23 horas, el atrio del museo se convirtió en un plató para charlar en inglés sobre la economía, cultura y gastronomía de Euskadi con cuatro de sus representantes, Miren Arzalluz como directora del museo; Mikel Jauregi por ser consejero de Industria, y los chefs del restaurante Nerua Josean Alija y Antonio Vázquez. El programa se llama 'Quest Means Business' ('Quest significa negocio'), título cogido del apellido del presentador, Richard Quest, su editor de negocios y de turismo global. «El programa empresarial insignia de la cadena que alcanza a unos 380 millones de hogares en todo el mundo», se publicitan.

