Mirarse en el espejo de El Bosco

A la compañía de circo canadiense Les 7 Doigts le propusieron hace un par de años que creara un espectáculo en torno a la obra de El Bosco para celebrar los 500 años de su muerte... Y no se lo debieron de pensar mucho porque, aun hoy -ahora que esa pieza se adueña del Teatro Arriaga-, su director artístico responde que no se imagina un género mejor que el circense para llevar esas imágenes a la vida. «Mundos fantásticos, monstruos grotescos y criaturas voladoras», resume, son perfectas para las acrobacias, las contorsiones, la magia del circo. Y cuando dice que les dan vida no miente: los artistas de Les 7 Doigts hace su trabajo mientras tras ellos o junto a ellos, en una inmensa lona, se proyectan videos en tres dimensiones de algunas de las pinturas del holandés.

El videoartista Ange Potier proyecta 9 de las 26 obras que se conservan y se atribuyen a este pintor que, mucho después de su muerte, inspiró a los surrealistas. «Solo seis de esas nueve son originales hechas por la mano de El Bosco, las otras tres han resultado haber sido pintadas por alguno de sus asistentes o imitadores», explica Samuel Tétreault, director artístico de 'Bosch Dreams', un espectáculo de una hora y media de duración en el que los sueños bonitos, la sensualidad y las pesadillas se dan la mano como lo hacen circo, teatro y video. «De verdad que el trabajo de animación de Ange Potier es alucinante y que el espectáculo mezcla las tres disciplinas de forma maravillosa», anima. Puede verse hoy, a las 19:30 horas.

Entre los cuadros que acompañan al Profesor, su hija Julia y otros personajes en su viaje onírico entre 1516 y 2018 -con Salvador Dalí y Jim Morrison, entre otros, por el camino-, están 'La mesa de los Pecados Capitales', 'Cristo con la cruz a cuestas', 'La extracción de la piedra de la locura' y el 'Tríptico del jardín de las delicias', que se utiliza en varios momentos del espectáculo y como parte de la escenografía de la obra. De estos y otros cuadros, además de imágenes proyectadas, se extraen ropas, máscaras y otros objetos de atrezzo.

Tétreault explica por qué esas pinturas siguen estando tan vivas, y han sido fuente de inspiración en diferentes momentos de la Historia del Arte hasta llegar a convertirse en parte de una tarde de circo. «El genio de El Bosco reside en su habilidad para ilustrar lo invisible -el subconsciente y el universo aterrador de tentaciones demoníacas y esperanzas celestiales del hombre de la Edad Media. Sus pinturas responden a preguntas existenciales que hoy todavía nos hacemos: qué es bueno y qué malo, en qué creemos, cómo elegimos vivir nuestras vidas». Es el espejo de lo humano que los grandes clásicos siempre han puesto delante de la cara de los espectadores. «Nosotros tomamos prestado ese espejo por un tiempo para ofrecerle al público la posibilidad de conocerse mejor».