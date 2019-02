Nieves Álvarez: La modelo ha demostrado una vez más que domina la pasarela a la perfección. Ha deslumbrado con este diseño firmado por Elie Saab de su colección “Forms and lights” inspirada en Gaudí, que ha combinado con un cinturón dorado, joyas de Bulgari y zapatos Louboutin. Un acierto total.

Sandra Escacena: La joven actriz no ha pasado desapercibida con este maravilloso, elegante y original vestido de Dolores Promesas. El peinado estilo “wet” y maquillaje a juego con las flores bordadas del vestido, junto con el clutch de Mibuh han complementado un look absolutamente perfecto.

Maria León: Ha apostado por un arriesgado y diferente look con este mono asimétrico conmanga larga y capa incluida de Juanjo Oliva. Ha completado el look con unos stiletto deJimmy Choo. El maquillaje en tonos tierra resalta el color de sus ojos y aporta luz a un “totalblack” look mucho más renovado y juvenil.