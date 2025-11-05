Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

Por Teresa Abajo ESCENA

Sensible adaptación de 'Los lunes al sol'

Son imborrables las imágenes y los diálogos de 'Los lunes al sol' más de veinte años después de su estreno, en 2002. Ganó cinco Goyas –mejor película, dirección (Fernando León de Aranoa) y para tres de sus actores (Javier Bardem, Luis Tosar y José Ángel Egido)– y su adaptación teatral es todo un reto que se solventa con sensibilidad y garantías. El equipo que lidera Javier Hernández-Simón lo ha puesto todo de su parte para que esos rayos de sol que evoca el título iluminen un ambiente de desesperanza. Cuenta con Ignacio del Moral (coguionista del film) como responsable de la adaptación junto al propio director y con un reparto de lujo.

Fernando Cayo interpreta a Santa, el más rebelde de los hombres que han perdido su trabajo en los astilleros y recorren las calles de Vigo en busca de otra oportunidad. Sus rutinas y sus menguantes esperanzas trazan historias reconocibles y a la vez únicas. Marcial Álvarez, Mónica Asensio, José Luis Torrijo, Fermi Herrero, Fernando Huesca, César Sánchez y Lidia Navarro completan el reparto de una obra que, con una escenografía sencilla, lo apuesta todo a la hondura de los diálogos y la interpretación. La lucha de estos personajes por mantener la dignidad y el orgullo invita a reflexionar sobre las desigualdades y sobre cómo las circunstancias económicas pueden moldear la identidad y las relaciones humanas.

'LOS LUNES AL SOL': Serantes Kultur Aretoa, sábado 8, 20.00 horas, 20 euros.

En un bosque vivo y misterioso

Dentro del festival Dantzaldia, Azkuna Zentroa acoge el estreno en Euskadi de 'El bosque' de Marcat Dance, un espectáculo reconocido con un Premio Max y tres Lorca que ha girado por Europa, Asia y América. La compañía fundada por el coreógrafo y bailarín andaluz Mario Bermúdez y la bailarina norteamericana Catherine Coury se inspira en las sensaciones que provocan los espacios naturales y propone al público un viaje sensorial para «perderse y reencontrarse dentro de un bosque vivo y misterioso». Cuenta con un elenco de tres bailarines (Mario Bermúdez –también director y coreógrafo– Catherine Coury y Marilisa Gallicchio) y el músico José Pablo Polo, que interpreta en directo la partitura original de la pieza.

'EL BOSQUE': Azkuna Zentroa, jueves 6, 19.00 horas, 14 euros (9,80 con tarjeta AZ y hay tarifas reducidas).

Libertad y represión en un callejón de Torremolinos

Pabellón 6 levanta el telón de su nueva sede en Zorrozaurree con 'Muro de piedra', una creación colectiva de la Gazte Konpainia que se mantendrá en cartel de jueves a domingo hasta el 23 de noviembre. La obra rescata un recuerdo olvidado para muchos, el del Pasaje Begoña de Torremolinos donde en los años 70 se respiraba libertad. La noche del 24 de julio de 1971, una redada policial se saldó con numerosas detenciones y la clausura de locales de ambiente. El texto es de Markel Hernández y la puesta en escena ha sido dirigida, creada e interpretada por Aritz Castillo, Nora Urdanpilleta, Nerea Sanz, Pino de Pablos, Markel Urrestarazu y Arnatz Puertas. Han contado con la colaboración de la asociación Pasaje Begoña en un proyecto que denuncia las corrientes reaccionarias contra el colectivo LGTBIQ+ y plantea una reflexión: ¿Quién es más dueño de una historia, quien la vive o quien la cuenta?

'MURO DE PIEDRA': Pabellón 6, del jueves 6 al domingo 9, 19.30 horas (el domingo a las 19.00), 17 euros.

El perro del hortelano según Tricicle

Paco Mir adapta y dirige el clásico de Lope de Vega, que sin perder su esencia ni su ritmo poético se convierte en una sátira contemporánea. La lleva también al terreno del meateatro: junto a los enredos amorosos de Diana y Teodoro, se desarrolla una trama paralela en clave de comedia. Debido a un error logístico, solo dos técnicos de la compañía han llegado a tiempo a la función y deciden sacarla adelante con la ayuda de dos actrices locales, mientras ironizan sobre el oficio teatral, las giras y los egos artísticos. Ganó el premio Lorca a la mejor adaptación, otorgado por la Academia de Artes Escénicas de Andalucía, esta obra interpretada por Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya y Moncho Sánchez-Diezma.

'EL PERRO DEL HORTELANO': Serantes Kultur Aretoa, domingo 9, 20.00 horas, 16 euros.

Memoria histórica y humanidad

Un actor prepara un monólogo que él mismo ha escrito a partir de lo que le contó su familia sobre las vivencias de su abuelo y sus amigos durante la Guerra Civil y la posguerra. Teatro dentro del teatro para reivindicar la humanidad en la barbarie y la dignidad de héroes anónimos. Con dramaturgia y dirección de Gerard Vázquez e interpretada por Pepe Zapata, la obra se basa libremente en las vivencias del enterrador de Paterna, Leoncio Badía Navarro.

'EL ENTERRADOR': Lonbo aretoa (Arrigorriaga), jueves 6, 19.30 horas, 9 euros.

Kultur Leioa, viernes 7, 20.30 horas, 10 euros.

El grito de una mujer anulada por la maternidad

La actriz argentina Érica Rivas ha conquistado a la crítica con su interpretación en 'Mátate, amor', un desgarrador monólogo basado en la novela del mismo título de Anna Harwicz. Aborda con crudeza, imaginación y sentido del humor la maternidad y los mandatos sociales que implica. Se mete en la piel de una mujer que acaba de tener una niña y siente que ese amor infinito la anula, la ahoga y la acorrala. Nerviosa y desencantada, habla sin tapujos, entre la lucidez y el delirio. La función, dirigida por Marilú Marini, ha sido comparada con una descarga eléctrica, suavizada por algunos momentos que hacen reír.

'MÁTATE, AMOR': Teatro Campos Elíseos, miércoles 5, 20.00 horas, de 20 a 24 euros.

Contra la violencia psiquiátrica

La compañía Teatro de los Invisibles presenta 'Contención mecánica', una obra documento que denuncia la violencia psiquiátrica y pone el foco en una práctica que la ONU catalogó como tortura en 2013: atar a las personas a la cama mediante correas, algo que está prohibido en países como Reino Unido pero sigue siendo habitual en España. La pieza incluye el testimonio de Rafael Carvajal, poeta, performer y activista que cuenta su experiencia en primera persona. Con dramaturgia y dirección de Zaida Alonso, le acompañan en el escenario Jesús Irimia, Júlia Solé, Javier Pardo y la propia Zaida Alonso. 'Contención mecánica' se ha visto en varios festivales y ganó el premio al mejor espectáculo en el certamen de nuevos investigadores teatrales del Teatro TNT de Sevilla.

'CONTENCIÓN MECÁNICA': La Fundición, sábado 8 y domingo 9, 19.00 horas, 14 euros (50% de descuento en la web).

Teatro y arqueología: empezamos a excavar

Es muy estimulante el tema de esta obra Harkaitz Cano y Ximun Fuchs: la excavación arqueológica de un teatro. Arqueólogos y expertos estudian, capa a capa, la historia secreta del teatro desde la época romana hasta nuestros días y sacan a luz famosas batallas junto a traumas que permanecían enterrados. La Inquisición, la Revolución Francesa, la Guerra Civil... La exploración se extiende a los personajes. ¿No es el teatro el mejor instrumento de excavación interior?, se preguntan las compañías Artedrama y Axut! Ramon Agirre, Garoa Bugallo, Maialen Diaz, Aline Etxeberri, Manex Fuchs, Idoia Tapia y Oier Zuñiga componen el reparto.

'NOR NAIZEN BANEKI': Teatro Arriaga, miércoles 5, 10.30 horas, jueves 6 11.00 y 19.30 horas, 18 euros con descuentos.

Teatro Barakaldo, sábado 8, 20.00 horas, de 15 a 18 euros.

Comedia trágica sobre las dificultades de la vida

Esta producción del Centro Dramático Nacional y Tanttaka que llega en euskera a Santurtzi no pasa desapercibida por su enrevesado título ni por su elenco, formado por Aitziber Garmendia, Telmo Irureta y Mireia Gabilondo, que también es autora y directora. Se trata de una comedia de enredo y mentiras trágica por momentos, «tan trágica que no queda más remedio que reírse». Los personajes son tres, en realidad cuatro, porque Lucía, que arrastra una depresión, sufre trastorno de personalidad múltiple y veremos a su otro yo: una joven con discapacidad intelectual que cuida las plantas de José Manuel, un prestigioso psicoterapeuta con parálisis cerebral. El tercer vértice de la historia es la madre de Lucía, psiquiatra que atiende a José Manuel. Sus caminos se cruzan en una trama que habla de las diferentes incapacidades que sufrimos, de soledades y enfermedades mentales, del suicidio «y de la valentÍa de vivir en un cuerpo que no se mueve, pero con una mente que no para». Logró dos nominaciones a los Premios Talía, mejor autoría y actriz protagonista.

'BADAKIZU PLASTIKOZKO LOREAK EZ DIRELA INOIZ BIZI IZAN, EZTA?: Serantes Kultur Aretoa, jueves 6, 20.00 horas, 10 euros.

Amor, arte y manipulación

Neil LaBute firma una incisiva comedia negra sobre las apariencias, la manipulación y las relaciones tóxicas. Un chico anodino que trabaja como vigilante de un museo conoce a una estudiante de arte y ambos inician una intensa relación que revoluciona su mundo. La transformación física y emocional del joven afectará a sus amistades y tendrá consecuencias inesperadas en una obra que aborda temas como los límites morales de la intervención artística. Esther Acebo, Bernabé Fernández, Lluvia Rojo y Chema Coloma dan vida a los personajes bajo la dirección de Andrés Rus.

'UNA CUESTIÓN DE FORMAS': Serantes Kultur Aretoa, viernes 7, 20.00 horas, 18 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Ganar el cielo

El arquitecto Adolf Loos proclamó que el ornamento estaba condenado a la desaparición e, incluso, lo tachó de delito. Pero la posmodernidad, como los caminos del Señor, es inescrutable y la decoración ha resistido al minimalismo y demás tendencias estéticas que proclaman la sobriedad. Desio Artspace, la última incorporación al panorama expositivo bilbaíno, muestra la obra de la alavesa Aitana Rodríguez Albalejo, que ya en su título es toda una declaración de intenciones. Una muestra que se llama 'Ornamento y Capricho' llama a la insubordinación.

La cerámica es la disciplina en la que trabaja esta autora. Ahora bien, tal y como sucede con muchos de aquellos que trabajan hoy con el barro, las convenciones están para derribarlas. El espectador se encontrará con una obra situada entre el arte del barro, el diseño y la escultura. La creadora nos demuestra que su pasión confesa por los objetos trasciende la visión tradicional de la utilería y aspira a alzarse, literalmente, sobre las limitaciones físicas del horno y ganar altura.

El visitante se encontrará en el corazón de Bilbao La Vieja con un pequeño jardín barroco. Las piezas, que remiten lejanamente a la funcionalidad de la vajilla, se dotan de un cuerpo sensual a través de apliques, molduras y texturas, y se elevan a través de la superposición. Esa verticalidad genera cierto 'skyline' de una fragilidad conmovedora. La obra de Rodríguez Albalejo parece sugerirnos la ambición, pero, también, los riesgos de la caída e, inevitablemente, imaginamos el estrépito, la frustración, la esperanza de convertirse en escultura hecha añicos.

'ORNAMENTO Y CAPRICHO': Aitana Rodríguez Albalejo, en Desio Artspace (Dos de Mayo, 12). Hasta el 12 de diciembre.