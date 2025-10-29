Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

EL CORREO Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:06 Compartir

Por Teresa Abajo ESCENA

El poder de las palabras de Juan Mayorga

Ampliar

Un texto de Juan Mayorga con Javier Gutiérrez y Luis Bermejo en el reparto –que han demostrado su complicidad en 'Los santos inocentes' y 'El traje'– es un imán para la taquilla. En el Arriaga quedan pocas entradas para 'Los yugoslavos', una obra «sobre la tristeza, el amor y el poder de las palabras». El título alude a un lugar que ya no existe como tal, los mapas en los que lo aprendimos han cambiado. Una mujer ha dejado de hablar sin motivo aparente y su marido, propietario de un bar, pide ayuda a un cliente para sacarla de ese pozo de tristeza. Así empieza la trama de una obra que, como es habitual en Mayorga, tiene varias capas. El autor ha contado que su deseo de escribirla surgió al recordar a su abuelo, «que tenía un bar y cada noche volvía contando historias que acababa de vivir con sus clientes». Aborda una de sus grandes preocupaciones, «lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros», en una producción del Teatro de la Abadía que él mismo dirige. Marta Gómez y Alba Planas completan el reparto.

'LOS YUGOSLAVOS': Teatro Arriaga, viernes 31 (19.00 horas) sábado 1 y domingo 2 (19.30), de 14 a 26 euros.

La pastora Marcela defiende su libertad

Ampliar

«Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles destas montañas son mi compañía, las claras aguas destos arroyos mis espejos». La pastora Marcela sale del capítulo XIV de 'Don Quijote de la Mancha' y se adueña del escenario de la mano de tres artistas contemporáneas: la dramaturga María Folguera, la directora Leticia Dolera y la actriz Celia Freijeiro. que le da vida en este monólogo. El célebre personaje cervantino defiende su honor y su libertad frente a quienes le acusan de ser la causante de la muerte de Grisóstomo en una obra que nos invita a reflexionar sobre el amor, el poder y el miedo radical a la mujer libre. «Cuando leí el monólogo de Marcela por primera vez, quedé absolutamente perpleja», ha contado Leticia Dolera. «¿Cómo era posible que un texto de 1605 fuera tan actual? ¿Y cómo es que en mi imaginario existían Quijote, Sancho Panza y Dulcinea pero no recordaba a la pastora Marcela?

'MARCELA, UNA CANCIÓN DE CERVANTES': Serantes Kultur Aretoa, domingo 2, 20.00 horas, 15 euros.

¿Cumpleaños feliz?

Ampliar

La compañía argentina Sutottos reflexiona sobre el mandato social de ser felices y la presión que ejerce sobre nosotros, que alcanza su punto máximo el día del cumpleaños. La sufren dos hermanos mellizos que aún viven en casa de su madre aunque cumplen 40. Mientras esperan a los invitados a la celebración, asistimos a sus continuos intentos por lograr ese imperativo de felicidad –pareja, familia, independencia económica...– con el humor que es seña de identidad de esta compañía. Andrés Caminos y Gadiel Sztryki asumen la dirección, dramaturgia e interpretación de esta comedia existencial.

'FELIZ DÍA':

Zornotza Aretoa, viernes 31, 20.00 horas, 8,50 euros.

Teatro Barakaldo, sábado 1, 20.00 horas, de 12 a 15 euros.

Rozalén y Luisa Gavasa son Chavela Vargas

Ampliar

Ha agotado entradas en el Arriaga este espectáculo que rinde homenaje a Chavela Vargas, dirigido por Carolina Román con un cartel de lujo encabezado por Rozalén y la actriz Luisa Gavasa. El punto de partida es el final de su vida. Antes de convertirse en un mito que ya es eterno, recuerda los lugares y a las personas que amó y la puesta en escena nos traslada a un mundo onírico, propio del realismo mágico. Las intérpretes – completan el elenco Paula Iwasaki, Raquel Varela y Laura Porras– y la música en directo de Alejandro Pelayo acompañan al público en este viaje que es un canto a la vida. Sus últimas palabras conocidas fueron: «Yo no me voy a morir porque soy una chamana y nosotros no nos morimos, nosotros trascendemos».

'CHAVELA': Teatro Arriaga, del 28 al 30 de octubre, 19.30 horas, de 21 a 28 euros.

El movimiento según Álvaro Murillo

Ampliar

El bailaor, creador e investigador Álvaro Murillo presenta en La Fundición, dentro del festival Dantzaldia, el libro 'El movimiento como pensamiento. Una perspectiva científica de la danza', con prólogo de Eva Guerrero. En un acto con entrada libre, el autor dialogará con Jemima Cano, la editora, sobre sus reflexiones en torno a la danza y los beneficios que aporta a la salud y como terapia. El punto de partida son sus proyectos de investigación en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura y su laboratorio de biomecánica. La idea de publicarlo surgió del encuentro sobre danza y ciencia que reunió a creadores y profesionales de la salud en Espacio Punto de Fuga (Bilbao) en 2024.

'EL MOVIMIENTO COMO PENSAMIENTO': La Fundición, jueves 30, 19.00 horas, entrada libre hasta completar aforo.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Bienvenidos al hotel

Ampliar

Los centros públicos de exhibición nos ofrecen, a menudo, la posibilidad de acceder a proyectos ambiciosos que descubren el universo de un artista. La amplitud de sus espacios y los medios económicos permiten disfrutar de esclarecedoras retrospectivas o, al menos, dispositivos amplios que desvelan el imaginario del autor. Así sucede con 'Trucada e imperfecta', la exposición de Rut Olabarri, recién inaugurada en la remozada Sala Rekalde.

La complicidad es el factor esencial para recorrer y disfrutar de esa exposición singular. La autora ha recreado su singular infancia, transcurrida entre el Hotel Torrontegui, que estuvo situado en el corazón de Bilbao, y una residencia en Arrigorriaga, con una serie de instalaciones multidisciplinares que reproducen la mirada infantil. Es un trabajo fragmentario, onírico, pleno de referencias y de una generosidad formal que seduce de inmediato.

La muestra de la artista bilbaína se antoja una invitación a dejarnos arrastrar por nuestras inclinaciones surrealistas, a gozar tanto de su exuberante escenografía como del detalle. Se trata de una experiencia llena de estímulos visuales, de dibujos, pinturas, animaciones y una rica panoplia de objetos textiles, pero también de una incitación a ver y sentir desde la memoria y dejarnos atrapar por la nostalgia. Sin duda, es una de las propuestas actuales más atractivas para los aficionados al arte e, incluso, para todos aquellos que, simplemente, quieren dejarse sorprender.

'TRUCADA E IMPERFECTA': Sala Rekalde, hasta el 15 de febrero.