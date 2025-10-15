Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

Por Teresa Abajo ESCENA

Calixto Bieito retrata a un tirano seductor

Calixto Bieito vuelve a Shakespeare, una de sus grandes fuentes de inspiración, con 'La verdadera historia de Ricardo III', un personaje que ya aparecía en los dramas históricos de 'Erresuma/Kingdom/Reino'. Ahora es el protagonista absoluto como encarnación de la crueldad, el resentimiento y el ansia de poder. Es un tirano seductor que el actor argentino Joaquín Furriel «extrae de su cuerpo y de su voz» con una interpretación que está dando mucho que hablar. Su trabajo es, según las críticas, lo mejor de una obra que se estrenó en Buenos Aires en junio y también se ha visto en los Teatros del Canal.

Esta adaptación toma como punto de partida el hallazgo en un parking de Leicester en 2012 de los restos de Ricardo III, el último rey de Inglaterra que murió en el campo de batalla (en 1485). Alterna la investigación forense, que desmintió la creencia de que el monarca era jorobado, con pasajes fundamentales de la obra de Shakespeare, nuevos textos y momentos de interacción con el público. No dejará a nadie indiferente este Ricardo III cuya maldad, aunque nos espante, es profundamente humana. Le rodea un elenco de prestigio procedente de Buenos Aires: Luis Ziembrowsky, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis «Luisón» Herrera y Silvina Sabater.

'LA VERDADERA HISTORIA DE RICARDO III': Teatro Arriaga, del 16 al 19 de octubre (jueves y viernes a las 19.30 horas y sábado y domingo a las 19.00), de 14 a 26 euros.

Humor negro y 'caníbal' contra el cambio climático

La irreverente compañía Club Caníbal, con fuentes de inspiración tan grandes como Berlanga y Azcona, pone el foco de su humor corrosivo en el cambio climático. En 'Instrucciones para sobrevivir en lo oscuro', Julián, el alcalde recién elegido de Villanueva de la Faca, un pequeño pueblo junto a un parque natural, se encuentra con que quieren cerrar un pozo que para ellos es fuente de riqueza. No puede ser legalizado por su impacto en el medio ambiente, pero se le ocurre inventar una aparición mariana para salvarlo y convertirlo en lugar de peregrinación. Juan Vinuesa –que ha ganado el Max y el Talía a mejor actor por '1936' y es miembro fundador de la compañía– encarna al alcalde en esta alocada trama escrita por él junto a Vito Sanz, Font García y Chiqui Carabante, que asume la dirección. Pablo Peña se une a ellos en el reparto y el resultado es una fiesta de humor negro que merece mucho la pena según las críticas.

'INSTRUCCIONES PARA SOBREVIVIR EN LO OSCURO': Teatro Barakaldo, sábado 18, 20.00 horas, de 17 a 20 euros.

El BAD nos acerca a la vanguardia

Esta semana empieza la XXVII edición del BAD, que traerá a Bilbao hasta el 26 de octubre 17 piezas del teatro y la danza más contemporáneos. El programa incluye tres estrenos absolutos y cuatro en Euskadi en espacios como La Fundición, Harrobia, Bilborock, el Centro Municipal de San Francisco y la Sala Cúpula del Campos. Las 17 compañías llegan dispuestas a sorprender con las propuestas más vanguardistas. Nueve de ellas son vascas –Formol Laborategia, Nazario Díaz, Cielo Raso, Perpetûa Vastarda, Laura Penagos, Ibon Salvador, Carla Róisin & Baseline, Hika Teatroa y Berritza Elkartea– seis vienen de otras comunidades autónomas y dos son internacionales: el coreógrafo canadiense Brice Noeser y el intérprete y creador portugués Julián Pacomio.

El festival empieza este jueves con 'Heriotzak Eduardo du izena', un no-recital de poesía de Formol Laborategia en Harrobia. Este mismo espacio acogerá el viernes 'Amanecer alto cielo' de Nazario Díaz; el sábado, 'Maxka'Roa' de Berritza Elkartea y el domingo, 'Nik-Eu 2.0', de Ixa, estreno en Euskadi. En La Fundición, Emilio Manzano actuará el viernes con 'Volverse pequeño', un viaje poético-visual a la infancia que se mueve entre lo autobiográfico y la ficción. El sábado la compañía guipuzcoana Cielo RasO pondrá en escena el solo de danza 'Née', interpretado por Igor Calonge, y el domingo llega el turno del teatro en euskera con Laura Penagos y su 'Putaren bakarrizketa eroetxean'.

FESTIVAL BAD: Entradas en la web del festival (www.badbilbao.eus) y en La Fundición. Hasta el 16 de octubre cuestan 8 euros y a partir de esta fecha, 10.

Emma Suárez, en la obra más íntima de Carmen Martín Gaite

Emma Suárez ha vuelto al teatro después de una década y ha entrado por 'El cuarto de atrás', la novela más íntima y evocadora de Carmen Martín Gaite, con la que ganó el Premio Nacional de Narrativa en 1978. Para conmemorar el centenario de la escritora, María Folguera adapta un texto que se sitúa «entre el sueño y la vigilia, entre el realismo y lo onírico» y en un escenario cambiante, el Madrid de la Transición. La protagonista es una mujer, una escritora que en plena noche recibe la visita de un hombre que llega con preguntas inesperadas. ¿Qué había en el cuarto de atrás? Será una noche de recuerdos y revelaciones. «El cuarto de atrás es una pregunta constante sobre cómo habitar el espacio entre el miedo y el coraje, entre la nostalgia y la reinvención», dice María Folguera. Considera que Martín Gaite, «una maestra en encontrar el punto medio entre lo personal y lo colectivo», exploró esa tensión «con una lucidez que sigue inspirando». Completan el reparto de la obra, dirigida por Rakel Camacho, Alberto Iglesias y Nora Hernández.

'EL CUARTO DE ATRÁS': Muxikebarri, sábado 18, 20.00 horas, 18 euros.

La magia que encierra un piano abandonado

Todo empieza cuando descargan un piano en un escenario abandonado y de repente surge la magia. De su interior empiezan a salir tramoyistas, iluminadores, sastres, directores, iluminadores... personajes vinculados al mundo del teatro que, por obra y gracia de la compañía Cor de Teatre, interpretan sketches y algunas de las más famosas arias, oberturas y coros de ópera. En este homenaje brillante y desenfadado que dirigen Jordi Purtí y David Costa, son los currelas de la escena, esos a los que habitualmente no vemos, quienes dan vida y humor a las grandes obras de autores como Verdi, Mozart y Bizet.

'OPERETTA': Serantes Kultur Aretoa, viernes 17, 20.00 horas, 18 euros. Muxikebarri, domingo 19, 18.00 horas, 10 euros.

Nevenka nos pone frente al espejo

'Nevenka' es un proyecto de la veterana compañía granadina Histrión Teatro, que vio en María Goiricelaya a la persona indicada para escribir el texto. Se trata de una ficción basada en hechos reales y en un exhaustivo trabajo de documentación sobre el primer proceso judicial contra un político por acoso sexual en España.Gema Matarranz interpreta a la concejala que en 2001, cuando ni siquiera soñábamos con el #MeToo, sentó en el banquillo a Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada. La justicia le condenó a él y el pueblo, a ella. Ales Furundarena y Marta Megías completan el reparto de esta producción que nos pone ante el espejo veinte años después para hacernos reflexionar sobre cuánto hemos avanzado y qué herencia nos queda de aquella sociedad de anteayer. Cuando llegó a Ponferrada, al final de la función parte del público se puso en pie al grito de «¡Yo sí te creo!».

'NEVENKA': Sondikako Kultur Etxea, domingo 19, 19.00 horas, 10 euros.

Un diálogo con García Lorca y La barraca

La compañía Factoría Norte, con más de 25 años de trayectoria, rinde homenaje a Lorca mirándose en el espejo de La barraca, el grupo de teatro universitario que recorría pueblos y ciudades para dar a conocer el repertorio clásico. Este espectáculo «sobre la libertad, la creación y la diversidad», escrito y dirigido por Borja Roces, plantea «una suerte de diálogo entre Federico y nuestra realidad». Paula Mata, Hugo Manso y Chus Serrano dan vida a «un lienzo en blanco donde hemos jugado, reido, cantado y llorado. Una multiplicidad de voces que nos acompañan y que, de algún modo nos ha hecho acercarnos a ese posible Federico que cada cual sería hoy en día», explica el esquipo artístico.

'SI YO FUERA FEDERICO': Torrezabak Kultur Etxea, viernes 17, 20.00 horas, 6 euros.

Dos personajes que quieren ser personas

Perigallo Teatro toma su nombre de las escalerillas de tres patas que se utilizan en la huerta murciana para alcanzar los frutos, y también antiguamente en las compañías de teatro para colocar los focos. Con ese empeño de buscar siempre algo más y montar textos propios, Javier Manzanera y Celia Nadal han lanzado ya seis producciones. Si en 'Cabezas de cartel' hablaban con total honestidad de su oficio, 'Por voluntad propia' es una comedia que propone mirar más allá de las apariencias para indagar en nuestra esencia. Dirigida por Luis Vicente Felpeto, se sitúa en una especie de limbo en el que dos personajes se debaten entre el amor y el miedo para dejar de ser «lo escrito» y convertirse en personas.

'POR VOLUNTAD PROPIA': Kultur Leioa, viernes 17, 20.30 horas, 10 euros.

La danza sigue el hilo de la vida

La compañía de danza contemporánea Led Silhouette, dirigida por Jon Lopez y Martxel Rodriguez, ha creado su último espectáculo a partir de «las experiencias humanas y las grandes preguntas que no cambian desde la antigüedad». En una pieza concebida para ocho intérpretes, la danza habla del ciclo de la vida «con una belleza cruda» y sique «el hilo fino que nos sujeta y lo une todo. Entre destellos y penumbra, la danza se vuelve eco, pregunta, explosión contenida·, describen.

'HALLEY': Muxikebarri, viernes 17, 20.00 horas, 10 euros.

Homenaje teatral y musical a Billie Holiday

La compañía La Pacheca Collective rinde homenaje teatral y musical a Billie Holiday, cantante legendaria y diva trágica que en su azarosa vida pasó por la la cárcel, la prostitución, el hambre y las drogas. «Sufrió tres grandes lacras: el machismo, el racismo y el clasismo», resume Bea Insa, que dirige, interpreta y ha creado el espectáculo junto a Ángel Mirou. Se preguntan «cómo alguien que vivió todo eso pudo llegar a ser un prodigio del jazz» y buscan respuestas en un montaje de novedoso formato, entre concierto dramatizado y obra teatral con canciones. Bea Insa, que cuenta su historia y canta, y el pianista Rafa Aceves van alternando clásicos como 'Summertime' o 'Blue Moon' con escenas de las «alegrías y las heridas» de Billie Holiday. De su infancia a sus amores, su debut como cantante, su bisexualidad y su primer concierto en el mítico Carnegie Hall neoyorquino, hasta acabar con la estremecedora 'Strange Fruit'sasljasljk

'BILLIE': Teatro Arriaga, miércoles 22, 19.30 horas, 18 euros.

Reír de miedo y temblar de risa

La clown Maite Guevara, con una destacada trayectoria en festivales nacionales e internacionales, presenta un espectáculo «para reír de miedo y temblar de risa». Cuatro comediantes intentan sacar adelante un show de terror y lo tienen todo perfectamente ensayado. Sólo hay un problema: que a ellos también les asusta.¡No hay valientes sin miedo!

'SUSTO': Zornotza aretoa, sábado 18, 20.00 horas, 8,50 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Ellas pintan más

'Mujeres en el estudio I', de Carmen Olabarri.

Hay exposiciones interesantes, otras que destacan por su función didáctica y también algunas que resultan, simplemente, una delicia. La exposición que Juan Manuel Lumbreras dedica al cincuenta aniversario de la Facultad de Bellas Artes constituye un acto de justicia, pero, sobre todo, un abanico de atractivas propuestas. La selección de piezas y autoras desvela un eficiente trabajo de comisariado.

Los descubrimientos se convierten en la tónica. La muestra supone un repaso a la creación femenina a lo largo de este medio siglo porque, desde el principio, ellas han sido arte y la mayor parte del alumnado del centro. Aunque el abanico de propuestas es necesariamente limitado, las obras seleccionadas nos permiten establecer una línea argumental, basado en la evolución estética y la pluralidad de este periodo con hallazgos notables.

El discurso discurre desde la figuración realista de Mercedes Truán hasta la abstracción de manchas cromáticas de Madalen Pinuaga. La relación se circunscribe a las pintoras vizcaínas y acuden con obras representativas de su quehacer. La relación nos permite acceder a artistas cualificadas de escasa visibilidad actual como Carmen Olabarri, y autoras de gran proyección, caso de Ana Riaño, conocer el universo surrealista de Merche Olabe o disfrutar de las seductoras obras de Uxoa Fullaondo e Irache Larrea, entre otras.

'50 ANIVERSARIO FACULTAD DE BELLAS ARTES': Galería Lumbreras, hasta el 24 de octubre.