Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

Por Teresa Abajo ESCENA

Un musical espeluznante

Llega dispuesto a sacudir el Arriaga 'The Rocky Horror Show', el musical de Richard o'Brien, con la misma producción que se ha estado representando en el West End londinense, en versión original subtitulada. Se estrenó en 1973 en el Royal Court Theatre y se ha convertido en el musical contemporáneo que más tiempo ha estado en cartel de forma ininterrumpida. Treinta millones de espectadores han visto la historia de dos ingenuos universitarios, Brad y Janet, que sufren una avería con el coche frente a una mansión espeluznante. Así empieza un espectáculo de terror, comedia y ciencia ficción con clásicos de la cultura pop como 'Sweet Travestite', 'Damn it Janet' o 'Time Warp'. Una fiesta con quince intérpretes y música en directo en la que se fomenta la participación del público.

'THE ROCKY HORROR SHOW': Teatro Arriaga, del 8 al 12 de octubre, distintos horarios, de 31 a 62 euros.

Lola Herrera en pleno apartheid

Tras la decepcionante 'Adictos', Lola Herrera ha vuelto al teatro con 'Camino a La Meca', un drama de Athol Fugard basado en un personaje real. La actriz interpreta a la escultora Helen Martins, que vive aislada en la Sudáfrica del apartheid y se dedica a crear obras de vidrio molido y cemento en su casa y en su jardín, lo que desconcierta a sus vecinos. Sigue su inspiración y se enfrenta a las convenciones y al racismo a través de su arte y su forma de vida. El director, Claudio Tolcachir, asegura que al leer el texto le pareció escuchar la inconfundible voz de Lola Herrera, que sigue cosechando ovaciones y ha agotado el aforo en Muxikebarri. La obra tiene el aliciente de reunirla con su hija Natalia Dicenta –ya trabajaron juntas en 'Solas'– y completa el reparto Carlos Olalla en el papel de un representante de la comunidad afrikáner.

'CAMINO A LA MECA': Muxikebarri, domingo 12, 20.00 horas, 15 euros (entradas agotadas).

La Ley Trans y nuestros prejuicios

Azkuna Zentroa inicia su temporada escénica con el estreno en Euskadi de 'Dysphoria', una obra de María Goiricelaya que vuelve a poner el foco en un tema de actualidad: la Ley Trans, sus vacíos y sus implicaciones. Lo hace junto a la compañía granadina Histrión Teatro, con la que representó 'Nevenka', y en forma de monólogo. Gema Matarranz interpreta a una madre que reta al público a cuestionarse sus propios paradigmas y prejuicios. La autora define la obra como «un grito necesario en una sociedad en la que los vacíos legales de la reciente Ley Trans demandan nuevas soluciones urgentes». Ha sido galardonada con el premio de al mejor espectáculo de sala para público joven y adulto en la Feria de Teatro de Castilla y León.

'DYSPHORIA': Azkuna Zentroa, jueves 9, auditorio, 19:00, 18€ / 12,60€ con la Tarjeta AZ.

Gonzalo Cunill se luce en un monólogo

De la complicidad entre el director belga Jan Lauwers, que en 2014 ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia, y el actor argentino afincado en España Gonzalo Cunill, que empezaron a colaborar a finales de los 90, surge el monólogo 'Un sublime error'. A través del retrato de tres personajes, la obra plantea una reflexión sobre «la amistad, el amor, la muerte y la búsqueda del sentido en un mundo cada vez más fragmentado». El prestigioso Gonzalo Cunill se luce en un escenario íntimo y desnuda. Mientras va armando una instalación de cristal inspirada en 'The Moustache of Duchamp', narra una historia con palabras, gesto y mirada.

'UN SUBLIME ERROR': Teatro Barakaldo, sábado 11, 20.00 horas, de 15 a 18 euros.

Dantzaldia propone un ejercicio de intimidad

Continúa el programa de Dantzaldia en la Fundición con el estreno en España de 'Simulacro', «un ejercicio de intimidad» de las creadoras e intérpretes portuguesas Margarida Montenÿ y Carminda Soares. Ambas exploran los límites de su proximidad y crean «un espacio difuso entre lo real y lo escenificado». El espectáculo parte de acciones y gestos cotidianos para, degenerándolos progresivamente, llevar tanto a las bailarinas como al público «a estados de vulnerabilidad, expectativa y tensión». Carminda Soares es una artista multidisciplinar (danza, performance y escritura), mientras que Montenÿ trabaja en el ámbito del circo y las artes performativas.

'SIMULACRO': la Fundición, domingo 12, 19.00 horas, 7/14 euros.

La construcción de la masculinidad tóxica

Javier Liñera estrena esta semana 'Lo peor que le puede pasar a un niño', una obra cercana a su vida, aunque no autobiográfica, que aborda la construcción de la masculinidad en los años 89 y 90. Un contexto muy diferente al actual en el que a los niños se les suponía pegados a un balón, totalmente alejados de las muñecas y de la expresión de sus sentimientos. En la obra un chico de unos 40 años repasa su educación junto a su álter ego, Barbie, interpretados por Aitor Pérez Collado y Haizea Águila. Se centran en las figuras que más nos influyen de pequeños –padres, profesores, amigos– y, como si practicaran una autopsia en vida, dejan salir todo lo que llevan dentro. El texto ha recibido el premio literario Max Aub de teatro en castellano Ciutat de València y el autor asegura que en la obra hay momentos crueles, pero también mucha ternura.

'LO PEOR QUE LE PUEDE PASAR A UN NIÑO': Muxikebarri, viernes 10, 20.00 horas, 10 euros.

Confesión íntima de 'La Piñona'

El Teatro Barakaldo estrena en Euskadi 'Insaciable', una pieza de Lucía Álvarez 'La Piñona' avalada por dos premios: el Lorca para ella como mejor intérprete femenina y el del Festival Flamenco de Jerez para Jesús Corbacho por su cante de acompañamiento. «Bailar para empaparse, tambalearse, seducir y desplomarse» es lo que propone este espectáculo, una confesión íntima en la que 'La Piñona' se expone tal como es y muestra la fuerza que le mueve, Su arte es «el fruto de una curiosidad inagotable y un deseo voraz»

'INSACIABLE': Teatro Barakaldo, viernes 10. 20.00 horas, de 20 a 23 euros.

Lucía Lacarra y las cartas desde el frente de batalla

Lucía Lacarra trae a Muxikebarri 'Lost letters', el primer espectáculo de su compañía, que recuerda la importancia de la correspondencia en tiempos de guerra para mantener la conexión vital entre los soldados y sus familias. Se basa en una carta real escrita por el artillero de la Primera Guerra Mundial Frank Bracey a su esposa, e imagina cómo podría haber cambiado el destino de esa mujer si nunca hubiera llegado a sus manos esa misiva.

'LOST LETTERS': Muxikebarri, sábado 11, 20.00 horas, 18 euros.

La niña que no tiene ganas de vivir

Llega a Leioa la nueva producción propia de la Sala BBK (en esta ocasión junto a la compañía Tartean Teatroa). El intento de suicidio de una niña de 8 años es el punto de partida de esta obra escrita y dirigida por Jokin Oregi, un drama contemporáneo que refleja a través del dolor infantil los problemas del mundo adulto, «nuestras miserias, depresiones y ansiedades. Una niña yendo al psicólogo es la excusa para mirarnos y ser autocríticos con lo que vivimos», afirma el autor. En escena no hay niños, aunque el resto de los personajes les interpelan. Sandra Ferrús, Getari Etxegarai, Javier Barandiaran, Iñigo Aranburu, Ruth Guimerà e Irene Zarrabeitia componen el reparto. Destaca también la participación de un coro infantil que interpreta las canciones compuestas por Adrián García de los Ojos con letras de Miren Agur Meabe.

'¿DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS?': Kultur Leioa, viernes 10, 20.30 horas, 10 euros.

La danza que nace del cuerpo tal como es

El prestigioso coreógrafo Sharon Friedman ha creado esta pieza que celebra el movimiento y crea un espacio de diversidad. Parte del encuentro entre dos personas con distonía, una afección neurológica que condiciona su forma de moverse. En lugar de buscar la adaptación a una norma, la pieza reivindica una danza auténtica, nacida del cuerpo tal como es, «que cada cuerpo pueda expresar su verdad al crear un lenguaje propio».

'GO FIGURE': Muxikebarri: Jueves 9, 20.00 horas, 10 euros.

Un clásico contemporáneo en euskera

Fue un éxito incontestable esta comedia de Yasmina Reza que ha sido traducida a más de 35 idiomas desde su estreno en 1998. Txalo Produkzioak recupera la versión en euskera que llenó teatros y obtuvo el Premio Donostia en 2007 con el mismo elenco – Ramón Aguirre, Joseba Apaolaza y Asier Hormaza– bajo la dirección Begoña Bilbao Lejarzegi. El debate sobre arte contemporáneo entre tres amigos, uno de los cuales ha pagado una fortuna por un cuadro completamente blanco, da paso a otros desacuerdos y a algunas revelaciones. Todo un clásico contemporáneo.

'ARTEA': Ermua Antzokia, viernes 10, 20.30 horas, 10 euros.

Diez años en danza con Lasala

La compañía de danza contemporánea Lasala, dirigida por Judith Argomaniz, cumple 10 años y lo celebra en Torrezabal Kultur Etxea con un espectáculo en el que comparte con el público este viaje. Reúne fragmentos de sus piezas más emblemáticas que muestran un sello reconocible. Su trayectoria, fruto de la continua indagación por generar un lenguaje físico y una estética actual, ha sido reconocida en varios países, desde Europa hasta Taiwan y Canadá.

'LASALA 10 URTE': Torrezabal Kultur Etxea (Galdakao), viernes 10, 20.00 horas, 6/8 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Arte en vivo

La performance constituye una experiencia artística singular que comenzó a adquirir relieve en los año sesenta del pasado siglo. En ella el artista lleva a cabo su actividad plástica en un determinado espacio y tiempo generando una especial relación con el espectador. No es una práctica que nos deje indiferentes. Se trata de una sugerencia o un revulsivo que demanda una respuesta del público.

Ahora bien, también se trata de una disciplina muy minoritaria que raramente tiene lugar en las instituciones públicas y aún resulta más rara en las privadas. La posibilidad de acceder a una es inusual, así que el anuncio de Aldama Fabre Gallery de que su inicio de temporada gozará de una acción de este tipo supone una ocasión excepcional y, por tanto, una cita imperdible.

La inauguración de 'Two Hearts', a cargo del artista japonés Masaaki Hasegawa y el argentino Bonamassa, también refleja la naturaleza de esta galería, abierta a la creación más vanguardista e internacional, a la cooperación entre autores y la relación interdisciplinar. En este caso, añade un plus al encuentro porque se producirá una relación sinestésica entre los artistas.

La performance del primero consistirá en la pintura en vivo de un lienzo de grandes dimensiones siguiendo el ritmo de la música del segundo. En principio, la conjunción se antoja un 'tour de force' de imprevisible resultado. Posteriormente, la obra se dividirá en diez piezas que podrán adquirirse. No cabe duda de que se trata de un reto que merece nuestra atención. Luego, siempre podremos alabarlo o denostarlo. La opinión del observador cierra la acción.

'TWO HEARTS': Aldama Fabre, 16 de octubre, a partir de las 19.00 horas.

