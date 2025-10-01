Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

El rechazo al que viene de fuera

'La barraca' nos traslada a la huerta valenciana del siglo XIX, que con tanta viveza describió Vicente Blasco Ibáñez. La novela se ha llevado al cine y a la televisión –con Álvaro de Luna, Lola Herrera y Victoria Abril– pero ahora llega por primera vez a los escenarios de la mano de Magüi Mira y con versión de la dramaturga Marta Torres. La directora acerca esta historia publicada en 1898 a la actualidad «tanto estética como éticamente, porque trasluce realidades que por desgracia siguen vigentes». El arraigo a la tierra, la identidad, el rechazo al que viene de fuera, la pobreza. la lucha entre la razón y la violencia. Todo ello rodea a la familia de Batiste cuando se instala en una barraca que anteriormente perteneció a los Barret, y que los hortelanos querían mantener vacía y yerma como símbolo de poder frente a los propietarios. Una tragedia rural con un sólido reparto formado por Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Patricia Ross, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba.

'LA BARRACA': Teatro Arriaga, viernes 3 (19.30 horas) sábado y domingo (19.00 horas), de 14 a 26 euros.

Un rey Lear en cada función

Llega a Muxikebarri una de las obras del año, 'Casting Lear', ganadora de los Max al mejor espectáculo teatral y a mejor adaptación. Andrea Jiménez escribe, dirige e interpreta una «adaptación irreverente» de la tragedia de Shakespeare que tiene mucho que ver con su propia vida. Es una autoficción basada en la relación de la autora con su padre que plantea una reflexión sobre la paternidad y el perdón. Lo más sorprendente es que en cada función interpreta a Lear un actor diferente y el público desconoce su identidad hasta que sale al escenario. Le han encarnado algunos como Alberto San Juan, Miguel del Arco, Ramón Ibarra y Gorka Aguinagalde –estos dos últimos en Euskadi– en un montaje que deja al descubierto la maquinaria teatral.

Jiménez interpreta a Cordelia e invita al actor a revisar la historia de Lear. Le va dando instrucciones, ella improvisa y él también, porque no ha ensayado ni ha visto la obra. Juan Paños ejerce de 'apuntador' con el texto de Shakespeare (en la versión de Juan Mayorga). «Hacía muchos años que sabía que había un parecido más que razonable entre la historia de 'El rey Lear' y la historia de la relación con mi padre», afirma Jiménez, que con Teatro en Vilo ha representado obras como 'Man Up' y 'Hoy puede ser mi gran noche'. Decidió abordar este proyecto para indagar en cómo nos relacionamos con nuestros padres, «los biológicos, pero también los metafóricos, empezando por William Shakespeare». Úrsula Martínez codirige el montaje, con dramaturgia de Olga Iglesias.

'CASTING LEAR': Muxikebarri, sábado 4, 20.00 horas, 15 euros.

Romeo, Julieta y las redes sociales

María Goiricelaya firma y dirige la nueva producción propia de la Sala BBK, que se estrena esta semana en castellano. 'R&J' parte de la tragedia de Shakespeare para reflexionar sobre cómo se vive el amor en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial. Como suele hacer la autora, la dramaturgia se apoya en un trabajo de base, esta vez con adolescentes que han aportado frescura y grandes dosis de verdad. Pero la obra es para adultos, a partir de 16 años, porque «todos estamos inmersos en esas nuevas formas de enamorarse donde las tecnologías tienen mucha importancia». Ane Pikaza, Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Nagore González y Luis Mitxelena dan vida a los personajes de una historia que la compañía La Dramática Errante define como bastante fiel al texto original.

'R&J': Sala BBK, viernes 3, sábado 4 y domigo 5, 19.30 horas, 12 euros.

Pepe Viyuela se busca la vida en el siglo XVII

El guitón Onofre es un personaje literario del siglo XVII, un buscavidas convencido de que la felicidad reside «en no servir a ninguno». Relató sus andanzas Gregorio González, pero, pese a estar considerada la tercera novela picaresca española tras el 'Lazarillo de Tormes' y la primera parte del 'Guzmán de Alfarache', no se publicó en su época y el manuscrito estuvo perdido durante casi cuatro siglos, hasta que en 1927 fue encontrado en París en una librería de viejo. Pepe Viyuela y Bernardo Sánchez han hecho una adaptación teatral que se estrenó en el Festival de Almagro y ahora llega a Santurtzi. Viyuela da vida a Onofre y cuenta su vida e infortunios con mucho humor en esta comedia con música en directo, interpretada por Sara Águeda.

'GUITÓN ONOFRE, EL PÍCARO PERDIDO': Serantes Kultur Aretoa, viernes 3, 20.00 horas, 18 euros.

Un clásico que se rebela contra el olvido

No podía haber mejor despedida para Pabellón 6 antes de bajar el telón para su derribo y reconstrucción. Aunque la programación no se interrumpe –durante las obras continuará en la nueva nave de Garabia– tiene un valor simbólico el adiós a la antigua serrería en la que tanto hemos disfrutado del teatro en un ambiente de cercanía durante catorce años. Y esas últimas funciones quedarán unidas a '¡Ay, Carmela!', que concentra todo lo bueno que hemos vivido en esta sala. Es una de esas obras que merece la pena ver más de una vez.

El clásico de José Sanchis Sinisterra, escrito en 1985, nos sigue interpelando con la misma fuerza, como un grito contra el olvido y contra la brutalidad de la guerra. La versíón dirigida por Ramón Barea, que ganó el premio Ercilla a la mejor producción vasca, se mantiene muy cerca de la original, con sus saltos en el tiempo, y lo apuesta todo al trabajo interpretativo de Olatz Ganboa y Diego Pérez, que dan un recital. Ellos son dos cómicos atrapados en la zona franquista durante la Guerra Civil, cuya única salida es actuar. Él piensa en salvar la vida y ella no puede dejar de rebelarse contra la injusticia. Como dice esa canción inolvidable, le sobra corazón.

'¡AY, CARMELA!': Pabellón 6, viernes 3 y sábado 4, 19.30 horas, domingo 5, 12.00 horas, 17 euros.

Anabel Alonso es 'La mujer rota'

Anabel Alonso estrena en el Arriaga un monólogo basado en 'La mujer rota' de Simone de Beauvoir, un libro de relatos protagonizados por mujeres que exponen sus conflictos sentimentales y morales. La protagonista está sola en su casa en Nochevieja y las ruidosas celebraciones le impiden conciliar el sueño. «Demasiado triste y demasiado sola», se enfrenta a sus fracasos, a lo que le han arrebatado. La suya es una tragedia «que también es comedia y que ha hecho trizas su autoestima como mujer, como esposa, como madre y como hija», define el equipo artístico que dirige Heidi Steinhardt.

'LA MUJER ROTA': Teatro Arriaga, 1 y 2 de octubre, 19.30 horas, de 14 a 26 euros.

Los límites entre la violencia y el amor

El Teatro Barakaldo estrena en Euskadi 'He aquí un acto romántico' con dirección y coreografía de Richard Mascherin, que en su trayectoria aborda una 'poética de la caída' sin eludir temas como la violencia o el suicidio. Tras el éxito de 'Vacío espiritual' y 'Caer, caer, caer', ahora utiliza la caída física y la emocional para crear un mapa de cuerpos arrojados al vacío. La pieza, de atmósfera cinematográfica, gira en torno a tres víctimas que asumen ceremonialmente una espiral de situaciones violentas. . «¿Qué duele más, un golpe o un beso en los labios?», se preguntan. La caída es un peligro,pero también «fortalece y vivifica. Nadie puede levantarse del suelo antes de haber caído en él». Los intérpretes son Lucía Montes, Javier Mario Salcedo y el propio Richard Mascherin y el espectáculo cuenta con texto y asesoramiento dramático de Sergio Martínez Vila.

'HE AQUÍ UN ACTO ROMÁNTICO': Teatro Barakaldo, sábado 4, 20.00 horas, 17/20 euros.

La vida en siete escenas de danza

La Fundición estrena en Euskadi 'Espantoso' de Eva Bartomeu, coreógrafa, bailarina y profesora de danza que ha recibido premios importantes en la comunidad valenciana por 'Un gramo de locura' y 'Temps fugit'. Su nueva pieza es un solo que muestra su vida a lo largo de siete escenas. Comienza por «el recuerdo de mi madre en su cama cerca de su muerte»; continúa con «mi mundo imaginario para evadirme de las disputas entre mis padres, con el peso de la responsabilidad que mi padre instaló en mi chip mental, con los monstruos que me acosaban si no hacía lo correcto...». describe. Finalmente, llega el reencuentro con una familia de mujeres que le ofrece «una red de protección constante».

'ESPANTOSO': La Fundición, sábado 4 y domingo 5, 19.00 horas 7/14 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

La vanguardia europea

La Sala Uribitarte40 es una ventana a la vanguardia, a la creación más joven, un lugar donde podemos encontrar iniciativas sorprendentes elaboradas por las últimas generaciones. La exposición 'Prácticas nomadas 2023/25', recién inaugurada, sigue esa tónica con una selección de artistas que han formado parte de la red de intercambios entre la Fundación Bilbaoarte y entidades similares de Austria, Francia e Italia. El resultado es una amplia oferta de proyectos que estimulan la mirada de quienes se acercan a la vanguardia contemporánea.

La heterogeneidad formal y una visión conceptual interdisciplinar, que acerca el arte a la ciencia y la técnica, o a los grandes problemas actuales, caso del cambio climático, constituyen señas de identidad de la muestra. No se trata de una cita fácil, con propuestas usuales comerciales de rápida asimilación. Las obras vinculan arte e investigación y sintetizan estudios llevados a cabo durante el periodo de residencia.

No resulta sencillo elegir entre las piezas presentadas, pero nos decantamos por el irónico eco del común bagaje audiovisual en las pinturas de Juana García Pozuelo y la sobria belleza que destilan las urnas de Saray Pérez Castilla, fúnebres recipientes para paisajes desaparecidos. En el plano internacional, también destacamos la percepción de la experiencia a través de la abstracción de Harald Gmeiner o el recurso a los exoesqueletos de organismos marinos con un presupuesto estético en el caso de Caterina Morigi. Su trabajo revela ese ya aludido acercamiento a otros ámbitos de interés y las virtudes de la conexión entre el mundo natural y la creación artística.

'PRÁCTICAS NÓMADAS 2023/25': Sala Uribitarte 40, hasta el 3 de noviembre.