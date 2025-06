Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, música, danza... No te lo puedes perder

Por Elena Sierra ESCENA

Los nuevos mundos de Bill Murray

Aun quedan entradas para ir a ver en el Arriaga al actor Bill Murray, que no viene exactamente a actuar a Bilbao. El espectáculo que propone no es una obra de teatro, sino un recital en el que caben muchos textos, los de grandes escritores de Estados Unidos como Twain, Hemingway y Whitman, que estarán acompañados de la música de Bernstein, Gershwin y Foster. Nombres que resuenan, que hablan de un patrimonio enorme y de un país diverso y que han creado escuela en muchas partes del mundo. Junto a Murray, el violonchelista Jan Vogler, la violinista Mira Wang y la pianista Vanessa Pérez.

Ficha: 'New Worlds'. El jueves a las 19,30 en el Teatro Arriaga. 26,50-63,50 euros

Work in progress en el Gaztetxe

Este jueves en el viejo gaztetxe de Zorroza, reconvertido en D8 Sorkuntza Faktoria y en punto de encuentro flamenco, hacen hueco a una propuesta de danza contemporánea. Y lo hacen además de una forma distinta: con un ensayo abierto al público de manera gratuita. Los protagonistas son Lucía Montes & Mado Dallery, una compañía con un lenguaje propio, físico y poético, que está desarrollando su nuevo proyecto en residencia en el local. No se trata de asistir al pase de una pieza terminada, sino al proceso, al momento en el que se va construyendo, para ver cómo las artistas componen la obra. Un buen momento para entender un poco mejor un trabajo bastante desconocido.

Ficha: Lucía Montes & Mado Dallery. Ensayo abierto gratuito. El jueves a las 17:00 en D8 Sorkuntza, gaztetxe de Zorroza

Combativas

El viernes es el turno de ponerse un poco combativas, o un mucho, de la mano de la comunicadora feminista Irantzu Varela y su 'Manólogo'. Frente a a idea que se va extendiendo -sobre todo en algunos sectores de la sociedad- de que nos hemos pasado de igualdad (¿acaso es eso posible?), Varela se encarga de mostrar que la violencia, la misoginia y cierta «adoración a la masculinidad» siguen vigentes. Con ironía, mala leche y sin rodeos, no tiene problemas en señalar esta realidad incómoda.

Ficha: 'Manólogo'. Irantzu Varela. El viernes a las 20:00 en Muxikebarri, Getxo. 8 euros

Teatro amateur

Este es el último fin de semana del Certamen de Teatro Amateur de Pabellón 6, la iniciativa con la que la sala de Zorrozaurre invita a escuelas y grupos de teatro aficionado a mostrar lo que saben hacer. De nuevo hay tres piezas en la programación: el viernes 'Leonas', una comedia de Juego de Damas que tiene como escenario una cárcel de mujeres; el sábado, 'La risa. Instrucciones de uso', que cuenta trece historietas de «pobrecitos seres humanos» con texto de Felipe Loza, habitual de la sala, y es de la compañía 7Grados; y el domingo llegará 'Bilbrodway', o más bien un certamen de teatro musical de barrios de Bilbao, de Zart, en el que participan casi una treintena de intérpretes.

Ficha: Certamen de Teatro Amateur de Pabellón 6. De viernes a domingo en Zorrozaurre. 10 euros cada una

En la calle

Es la época del teatro de calle, sin duda, y en Basauri también tienen su programación. Como última pieza dentro del festival Basauri Plazara, puede verse el sábado la obra 'Atsoak Dantzan/Ellas bailan solas'. Las protagonistas son dos viejitas que se desplazan en silla de ruedas eléctrica y la van a liar allí por donde pasen, porque están en plena huida de la residencia y con ansias de libertad. Aiora Sedano y Leire Orbe son, gracias a la magia de la caracterización, esas dos ancianas con mucha marcha.

Ficha: 'Atsoak dantzan/Ellas bailan solas'. Pikor Teatro. Basozelai-Zortziko Plaza, Basauri, el sábado a las 18:00 horas. Gratis

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

No respires

No hay buen ambiente en Nueva Delhi. Lo podemos asegurar porque lo hemos padecido. El exotismo y la fascinación oriental se desvanecen tan pronto penetramos en la atmósfera que pretende reproducir el aire que respiran los habitantes de la capital india. El escritor Oscar Wilde sostenía que la vida imitaba al arte, pero en la instalación 'Pollution Pods' (Cápsulas de contaminación), se cambian las tornas y la cultura consigue trasmitirnos una realidad cotidiana tan sólo aparentemente lejana. La obra de Michael Pinsky demuestra que la plástica habla de nosotros, a veces de una manera tan directa que, literalmente, nos corta el aliento.

La obra del artista británica, instalada en la Plaza de los Fueros de Barakaldo, consta de cinco cúpulas geodésicas interconectadas que reproducen las condiciones atmosféricas en otras tantas localizaciones del planeta. Penetramos en el interior a través de la pureza oxigenada de la isla noruega de Tautra y vamos, como Dante, recorriendo el infierno a través de breves etapas. El viaje es corto, pero aterrador, por un mundo crecientemente polucionado. La simulación es tan efectiva que sobrecoge.

No hay espacio para la metáfora porque el cambio climático está ahí, ya no es una hipótesis, un lejano horizonte distópico. La instalación puede contemplarse en su actual emplazamiento hasta el día 22 y desde el 3 de julio al 31 de agosto en BBK Klima en Busturia. No se trata tan sólo de una propuesta para entusiastas del arte. 'Pollution Pods' es una alarmante advertencia sobre lo que nos espera, independientemente del cielo que nos acoja.

Ficha: 'Pollution Pods', de Michael Pinsky. Hasta el 22 de junio en la Plaza de los Fueron de Barakaldo. Desde el 3 de julio al 31 de agosto en BBK Klima en Busturia

