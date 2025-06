Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, música, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

Por Teresa Abajo ESCENA

Ramón Fontseré es el rey emérito

Si Els Joglars ha llegado a ser la compañía privada más antigua de Europa (fundada en 1962) es en gran parte por su sentido del humor y de la sátira, un terreno en el que se sienten cómodos y hacen disfrutar al público. En 'El rey que fue' encuentran un personaje a su medida con el que navegan por el Golfo Pérsico junto a un séquito de periodistas, amigos, jeques y familiares. La revisión «humana y sin concesiones» de la vida de Juan Carlos I –y de 50 años de historia de España– ha vuelto a unir a Albert Boadella, Ramón Fontseré y el elenco de Els Joglars una década después de su último proyecto juntos. Lo mejor de la función según las críticas es la interpretación de Fontseré, que clava el papel del rey emérito, anciano y exiliado, que organiza una fiesta en alta mar para disfrutar de una paella. Pero en la receta se cuelan condimentos como fantasmas del pasado, decisiones, arrepentimientos y orgullos.

'EL REY QUE FUE': Teatro Arriaga, viernes 13 (19.30 horas), sábado 14 (19.00) y domingo 15 de junio (19.00), de 13 a 26 euros.

La invención de un mito queer

Azkuna Zentroa acoge el estreno en Euskadi de 'Analphabet', la última creación escénica del dramaturgo y performer Alberto Cortés. Se trata de la invención de un mito o leyenda queer: la de un espíritu romántico que se manifiesta a las parejas en los entornos naturales «para narrar su historia y cantarles canciones a la pareja». Es una historia «atravesada por las violencias intragénero», dice su autor. «Dos hombres portando encima la herencia patriarcal que en muchas ocasiones lo queer o lo marica no borra». Pero la poesía puede ayudar a sanar la herida. La pieza, estrenada en el Festival TNT 2024, capta el aroma del romanticismo alemán y la idiosincrasia andaluza. Tanto el texto de «Analphabet» como un diario de trabajo que recoge su proceso de creación están publicados en el libro «Siempre vengo de noche» (Continta me tienes, 2024).

'ANALPHABET': Azkuna Zentroa, jueves 12, 19.00 horas, 14 euros (9,80 con tarjeta AZ).

Una casa revuelta

Agurtzane Intxaurraga es la autora y directora de esta producción de Hika Teatroa que ha ganado el premio Donostia a la mejor obra de teatro para adultos representada en euskera en esta ciudad el año pasado. Se trata de una tragicomedia absurda sobre el amor, los cuidados y la maternidad que se desarrolla en un hogar donde nada parece estar en su sitio. Un día ella vuelve a casa muy turbada al saber que su marido ha invitado a la madre de ella a vivir en su casa. Miren Gaztañaga, Jabi Barandiaran e Iñake Irastorza integran el reparto.

'ZORRETAN': Muxikebarri, viernes 13, 20.00 horas, 13 euros.

Mikel Bizar pone música a la salud mental

'El amanecer del fuego negro' es la segunda parte de la trilogía 'Esa maravillosa niebla'. Basada en hechos reales, busca dar visibilidad y concienciar sobre el Síndrome de Down, el Trastorno de Espectro Autista (TEA) y la salud mental a través de la música, la literatura, la danza y el cine. El proyecto creado por el cantante, compositor y escritor bilbaíno Mikel Bizar, que es miembro de Apnabi desde hace años, combina música clásica y el rock y danza clásica y contemporánea, interpretada por la compañía inclusiva Fun Up, formada por chicas y chicos de la Academia Biarte y de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco.

'EL AMANECER DEL FUEGO NEGRO': Torrezabal Kultur Etxea (Galdakao), domingo 15, 12.30 horas, 5 euros.

POR ISABEL URRUTIA CABRERA MÚSICA Piazzolla, siempre de moda

Con más de veinticinco años de trayectoria, el Quinteto Astor Piazzolla ha desarrollado una carrera internacional excepcional, con giras interminables por Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Australia y Asia. La agrupación argentina ha consolidado su prestigio mediante una discografía que incluye cinco álbumes completos, destacando 'Revolucionario' (2019) y 'Operation Tango' (2023), ambos galardonados con el Latin Grammy. La formación actual, liderada artísticamente por Pablo Mainetti, Nicolás Guerschberg, Serdar Geldymuradov, Armando de la Vega y Daniel Falasca bajo la dirección de Julián Vat, desmuestra con creces que es posible mantener la integridad del estilo piazzolliano al tiempo que se asegura su relevancia para las audiencias contemporáneas. La cita en el Teatro Arriaga servirá para paladear y admirar una vez más la originalidad del maestro de Mar del Plata.

QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA: Teatro Arriaga, jueves 12, 19.30, de 13 a 26 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Ellas también fueron expresionistas

Es un privilegio acceder a una exposición guiado por las palabras de su autora. La exposición que el Museo Guggenheim dedica a Helen Frankenthaler viene precedida por un espacio didáctico que incluye vídeos con declaraciones, precisas y sencillas, de la pintora y escultora norteamericana. Conocer su pensamiento es una manera sugerente para acceder a una de las grandes muestras del año. La escuchamos y entramos en la sala. El expresionismo abstracto, uno de los hitos del arte contemporáneo, se revela ante nuestros ojos.

La cita nos da a conocer a una de las grandes de esta corriente, hasta ahora capitalizada por sus colegas masculinos. El espectador corre el riesgo de sentirse abrumado por la escala y la intensidad cromática, y, quizás, proceda tomarse un tiempo para llevar a cabo un itinerario reposado. También, en la medida de lo posible, resulta aconsejable evitar las horas de mayor afluencia que impiden un recorrido sosegado.

El lirismo y la sutileza, curiosamente, que trasmite la obra de la creadora vienen generados por su técnica de 'empapar y manchar' la superficie del lienzo con óleo y acrílico, y trabajar sobre las formas resultantes con pinceles y esponjas. Una de las maneras de disfrutar de esta convocatoria es comparar su evolución estética, los contrastes entre sus pinturas de velos y transparencias y aquellas de campos más intensos, pero también se antoja interesante ampliar la mirada con las obras de sus compañeros presentes. Tal vez, en ese esfuerzo por recuperar la voz femenina, echemos en falta de otras compañeras, que como ella, también han sido recuperadas por la crítica que aborda la renovación del arte a mediados del pasado siglo y al otro lado del Atlántico

HELEN FRANKENTHALER: Guggenheim Bilbao, hasta el 28 de septiembre.