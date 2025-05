Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

Por Teresa Abajo ESCENA

Un Rey Lear en cada función

Llega a la Sala BBK con entradas agotadas una de las obras del año, 'Casting Lear', que opta a cuatro premios Max: los de mejor espectáculo teatral, versión, dirección y labor de producción. Andrea Jiménez escribe, dirige e interpreta una «adaptación irreverente» de la tragedia de Shakespeare que tiene que ver con su propia vida. Es una autoficción basada en la relación de la autora con su padre que plantea una reflexión sobre la paternidad y el perdón. Lo más sorprendente es que en cada función interpreta a Lear un actor diferente y el público desconoce su identidad hasta que sale al escenario. Le han encarnado algunos como Alberto San Juan, Miguel del Arco y Ramón Ibarra –en el estreno en Euskadi de la obra en Barakaldo– en un montaje que deja al descubierto la maquinaria teatral.

Jiménez interpreta a Cordelia e invita al actor a revisar la historia de Lear. Le va dando instrucciones, ella improvisa y él también, porque no han ensayado, no han visto la obra y algunos ni siquiera la conocen. Juan Paños ejerce de 'apuntador' con el texto de Shakespeare (en la versión de Juan Mayorga). «Hacía muchos años que sabía que había un parecido más que razonable entre la historia de 'El rey Lear' y la historia de la relación con mi padre», afirma Jiménez, que con Teatro en Vilo ha representado obras como 'Man Up' y 'Hoy puede ser mi gran noche'. Decidió abordar este proyecto para indagar en cómo nos relacionamos con nuestros padres, «los biológicos, pero también los metafóricos, empezando por William Shakespeare». Úrsula Martínez codirige el montaje, con dramaturgia de Olga Iglesias.

'CASTING LEAR': Sala BBK, sábado 31, 19.30 horas, 12 euros (entradas agotadas).

Los 'riders' que ignoramos suben al escenario

El dramaturgo y director argentino Claudio Tolcachir llevaba siete años sin escribir antes de 'Los de ahí'. La chispa que encendió esta historia en su cabeza fue la imagen de «un montón de chicos en bicicleta» esperando a la vuelta de su casa en Buenos Aires, como en cualquier otra ciudad. Esos 'riders' que a menudo ignoramos son esta vez los protagonistas. Los que recogen los paquetes que distribuye una máquina y se montan en la bicicleta sin saber lo que transportan, para volver una y otra vez al punto de partida. Malena Gutiérrez, Nuria Herrero, Gerardo Otero, Nourdin Batán y Fer Fraga les dan vida y hacen oír sus voces llegadas de distintos rincones del mundo, aunque en la obra no se nombra la palabra 'inmigración'. Es un empeño ambicioso respaldado por el Centro Dramático Nacional que sin embargo ha sido recibido con frialdad por la crítica, que considera que el montaje se queda a medio camino de su objetivo.

'LOS DE AHÍ': Teatro Arriaga, viernes 30 (19.30 horas) y sábado 31 (19.00). De 13 a 26 euros.

Una sátira sobre el lenguaje

Ernesto Caballero firma y dirige una comedia sobre algo que nos define tanto como el lenguaje. La trama es original: la señora de la limpieza que trabaja en la RAE recibe por accidente el impacto de una colección de tratados de gramática y se convierte en una erudita. Todo cambia para ella... a peor, porque sufre con cada error lingüístico y no puede reprimir el impulso de corregirlos, lo que le causa problemas con sus familiares y amigos. Tanto es así que contrata a un neurocientífico para someterse a un proceso de 'desprogramación'. María Adánez y José Troncoso brillan en una obra que juega con las palabras y la identidad.

'LA GRAMÁTICA': Muxikebarri, sábado 31, 20.00 horas, 12 euros.

Raffaella Carrá en la plaza de un pueblo

Llega a Muxikebarri un espectáculo de la compañía getxotarra La Brecha que es una fiesta al ritmo de Raffaella Carrá. Su vida y sus canciones son un motivo de inspiración para reivindicar la diversión genuina. Paula Prol firma la dramaturgia de una comedia que se desarrolla «en un espacio ajeno al mundo, libre de problemas», porque a todos nos hace falta desconectar un rato. Albar Cirarda dirige a Maribel Salas, Paula Prol y Aitzol Villahoz en su empeño de convertir la sala de teatro en la plaza de un pueblo que se prepara para despedir el verano con sus fiestas patronales. Preparan una fiesta fantástica, como no podía ser de otra manera, con el sello personal de La Brecha, una compañía fundada en 2021 que apuesta por nuevas dramaturgias y lenguajes para tratar de entender quiénes somos. Sus proyectos se sitúan en la delgada línea entre ficción y realidad.

'¡QUÉ FANTÁSTICA ESTA FIESTA!: Muxikebarri, viernes 30, 20.00 horas, 10 euros.

¿Quién no es el asesino?

El Teatro Barakaldo estrena en Euskadi una comedia de misterio con humor absurdo y surrealista en la que «hasta el muerto puede ser el asesino». Jesús Cabrero interpreta a Cristóbal Salgado, un famoso explorador que invita a su mansión a las tres personas más importantes de su vida: su antigua amante, que fue diva de la ópera; un empresario amigo y la exmujer de este, que siempre ha estado enamorada de Salgado. El objetivo es que le ayuden a resolver un robo, pero durante la cena se produce un asesinato. Todos sospechan de todos y el mayordomo, interpretado por Ángel Ruiz, se convierte en un pintoresco detective. Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén son los autores de esta comedia que está siendo un éxito en la temporada madrileña. Beatriz Rico, Juanjo Cucalón y Diana Lázaro completan el reparto.

'REMÁTAME OTRA VEZ': Teatro Barakaldo, sábado 31, 20.00 horas, de 22 a 25 euros.

Alegría para afrontar la vida

La compañía madrileña Cambaleo Teatro, con más de 40 años de trayectoria nacional e internacional, propone una reflexión sobre la alegría en este espectáculo multidisciplinar. Partiendo del ensayo de Albert Camus 'El mito de Sísifo', Carlos Sarrió, que asume la autoría, dramaturgia y dirección, anima a «mirar la vida tal cual es, sin engaños ni artificio. No sabemos si la alegría da sentido a la vida, pero sí que nos otorga un camino que transitar», dice. Seis intérpretes hacen suya esa actitud.

'LOS DÍAS QUE QUEDAN': La Fundición, sábado 31 y domingo 1 (19.00 horas), 14 euros.

Un referente moral se pone a prueba

Llega a Sestao en castellano esta producción de Tartean dirigida por Mireia Gabilondo, una comedia política de enredo en la que «nada es lo que parece». Patxo Telleria escribe e interpreta junto a Ramón Barea este juego teatral «sobre ética, coherencia, traición y venganzas» que coloca a los personajes al borde del precipicio. Un catedrático jubilado, referente moral de la izquierda, sufre un cáncer con muy mal pronóstico y encuentra una inesperada posibilidad de curación. Puede recibir tratamiento con uno de los equipamientos de radioterapia que un conocido multimillonario ha donado al sistema público de salud, un gesto que él ha criticado con dureza como muestra de hipocresía de quien no paga los impuestos que le corresponden. Se enfrenta a un dilema y, cuando por fin ha tomado una decisión, llega un antiguo alumno para ajustar cuentas pendientes.

'EL DILEMA DEL CORCHO': Escuela de música de Sestao, viernes 30, 19.30 horas, 8 euros.

Patrullas en la frontera

Txalo Produkzioak presenta 'Arizona', una obra de Juan Carlos Rubio traducida al euskera por Kepa Errasti y protagonizada por Aitziber Garmendia y Jon Plazaola. El autor ha contado que la escribió en 2005 tras leer una noticia sobre patrullas de ciudadanos norteamericanos que vigilaban la frontera para impedir el paso de mexicanos 'ilegales'. En ellos se inspiran George y Margaret, que van a defender su patria de los posibles intrusos y ofrecen un retrato tragicómico de dos personas perdidas en un desierto. La obra plantea una reflexión sobre las fronteras entre países y la incomunicación entre seres humanos, la estupidez y los límites de la manipulación. «Arizona no está tan lejos. Arizona está aquí, en Ceuta, en Melilla, en cada una de nuestras ciudades, en cada muro que se levanta» para frenar la inmigración, dice Rubio. «¿De qué nos protegemos?», se pregunta. «¿Qué tierras son nuestras y cuáles no?».

'ARIZONA': Serantes Kultur Aretoa, viernes 30, 20.00 horas, 12 euros.

Una fábula animal que mira al futuro

'The bird that never flew', de la artista, compositora e intérprete Hanna Tuulikki –que el año pasado recibió el Premio Oram por su trabajo en arte sonoro– es un ciclo de canciones para tres voces, grabaciones de campo, salterio de arco y música electrónica que reúne el lamento místico y la protesta política» para alertar sobre la situación de las aves en peligro crítico de extinción.

Con su característico pecho rojo y su canto gorjeante, el petirrojo europeo desempeña un papel destacado en la vida de San Mungo, el santo patrón de Glasgow, de quien se dice que devolvió la vida a un pájaro sujetándolo en sus manos, acariciando sus plumas y rezando hasta que cobró vida de nuevo. En tiempos de grave pérdida de la biodiversidad, la historia de Mungo nos anima a considerar de qué forma podemos ayudar y a «alzar la voz, al igual que lo hacen las aves cuando avisan del peligro».

'THE BIRD THAT NEVER FLEW': Azkuna Zentroa, viernes 30, 19.00 horas, 12 euros.

Experiencia inmersiva sobre la comunicación

'Trabajos forzados' empezó con una reflexión sobre grandes personajes que a lo largo de la historia eligieron el silencio: no hablar más, ni escribir, ni actuar. Empédocles, Kafka, Hölderlin, Beckett, Rimbaud… La compañía Ça Marche se preguntó qué ocurre cuando el silencio no es elegido, sino impuesto, e involucró en el proyecto a la comunidad sorda de Barcelona, que ha participado activamente en el proceso creativo. Así ha surgido una experiencia escénica inmersiva que gira en torno a la lengua y la comunicación.

La performer sorda Pepita Cedillo narra historias en Lengua de Signos Catalana (LSC), acompañada por un intérprete que no solo traduce, sino que se convierte en parte activa de la pieza. Ça Marche propone una reflexión sobre cómo la civilización occidental ha priorizado la oralidad como la forma dominante de comunicación, y explora la experiencia de las personas que se ven forzadas a relacionarse de manera distinta con el habla. Enmarcada en Prototipoak, la Bienal de Nuevas Formas Artísticas, esta obra de teatro no convencional propone al público «un viaje alejado de lo paternalista, lo pedagógico y lo pornográfico» para acceder no solo a otra forma de comunicación, sino también a otra forma de sensibilidad, «a una manera de estar más corporal». Se ha trabajado en talleres con alumnado sordo del IES Bertendona.

'TRABAJOS FORZADOS: Azkuna Zentroa, miércoles 28, 19.00 horas, 12 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Lo accesorio al poder

No sólo de museos y galerías vive el arte vasco. También existen espacios inusuales con una programación regular y de calidad que permite contemplar el trabajo de artistas emergentes e, incluso, consolidados. Anti Liburudenda se encuentra entre estas iniciativas. Su agenda incluye charlas con escritores y citas con la plástica y, en esta ocasión, nos permite conocer a Hodei Herreros, una autora vasco andaluza de gran proyección. 'El reastre' supone su primera exposición individual en la capital vizcaína.

Los objetos dispuestos en su área de exhibición sugieren una atmósfera que cuestiona las jerarquías implícitas entre lo masculino y lo femenino y los códigos asociados a la práctica escultórica. Aunque no se pretende una narrativa determinada, la naturaleza de sus piezas nos remite a lo cotidiano, al imaginario relacionado con la identidad sexual, pero con una lírica muy peculiar.

La creación de atmósferas suele ser el objetivo de propuestas escultóricas de carácter instalativo como las que nos ocupa. Si nos situamos en el centro del lugar es muy posible que hallemos un aire de complicidad entre las piezas, una sugerencia que cuestiona la estructura y lo accesorio y que demuestra que, frecuentemente, aquello que parece marginal puede revelarse como el eje de nuestra vida.

El trabajo de Herreros apunta a lo emocional sobre el concepto, requiere pausas, meditación y apela al sentimiento. Este primer encuentro puede ser el comienzo de un encuentro con una artista a la que se le presume una larga y fructífera trayectoria.

'EL REASTRE': Hodei Herreros. En Anti Liburudenda hasta el 21 de junio.