Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia

Por Teresa Abajo ESCENA

Cita con tres maestros de la danza

La danza reina en el Arriaga este fin de semana con un cartel de relumbrón. Una gran compañía, el Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg. llega con un triple programa que rinde homenaje a coreógrafos de renombre internacional. 'Rubies', de George Balanchine, encarna la esencia de esta piedra preciosa al ritmo del Capriccio para piano y orquesta de Stravinsky. La segunda pieza es 'Visiones fugitivas', creada por Hans van Manen en 1990 a partir de la música homónima de Sergei Prokofiev. Y el tercer maestro es William Forsythe, que en 'Enemigo en la Figura' utiliza la luz como una parte integral de la coreografía. Consigue que el espacio explote o se encoja, y que los bailarines emerjan de la oscuridad.

'TRES MAESTROS, TRES OBRAS': Teatro Arriaga, viernes 28 de febrero (19.30 horas) y sábado 1 de marzo (19.00), de 22 a 45 euros.

Delirio a capela de Yllana y Primital Brothers

El Teatro Barakaldo estrena en Euskadi 'Madness', un «delirio musical a capela» que lleva la firma de Yllana y Primital Brothers. Tras el éxito de su primera colaboración (The Primitals en 2016), vuelven a unir sus voces en una comedia musical sobre la vida en los márgenes del sistema. Ahora que la tecnología es la nueva mitología, «el canto a capela es el ancla con la humanidad», proclaman. Bajo la dirección de Joe O'Curneen, los cantantes y actores Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto y Manu Pilas protagonizan esta comedia musical que retrata el ascenso y la caída de sus personajes desde la élite hasta la indigencia y de la gloria al olvido.

'MADNESS': Teatro Barakaldo. Sábado 1, 20.00 horas, de 12 a 15 euros.

El laberinto de la adolescencia

Esta pieza de Marcos Morau y su compañía La Veronal, formada por artistas procedentes de la danza, el cine, la literatura, la música y la fotografía, se sitúa en ese momento vital en el que ya no se es niño ni tampoco adulto. Construido como un laberinto narrativo en el que se mezclan el teatro, la danza y el cine, 'Firmamento' recuerda a los adolescentes que ante ellos se abren infinitas posibilidades y que siguen teniendo tiempo para jugar. Les invita a activar la intuición y dejarse llevar por la memoria y los sentidos.

'FIRMAMENTO': Muxikebarri, sábado 1, 20.00 horas, 26 euros.

Humanidad y resistencia en la era digital

La compañía Led Silhouette, formada por Jon López y Martxel Rodríguez y con sede en la localidad navarra de Lesaka, propone en 'Los perros' un «estado de resistencia» frente a los condicionantes de la era digital. Ahora que nos enfrentamos a «un proceso de deshumanización y de aislamiento» y cada uno se protege como puede, se mueven «como perros que deambulan, se reconocen vulnerables y bailan en un constante cruce de tiempos y de lenguajes». Dos hombres abrazados que se rebelan «a través del amor, la generosidad y el compromiso» en busca de un trayecto común.

'LOS PERROS': Serantes Kultur Aretoa, viernes 28, 20.00 horas, 12 euros.

Las «sobras» de la Odisea

En 'Sobras completas', que fue candidato a mejor espectáculo revelación en la clasificación preliminar de los Max, la intención de José Luis Esteban (autor e intérprete) y Naiel Ibarrola (música original en directo, gráfica e ilustraciones) no es adaptar 'La Odisea' ni subrayar su importancia en el imaginario colectivo. Eso es algo que ya han analizado generaciones de lectores, estudiantes, historiadores, eruditos, músicos, poetas, pintores... «¿Qué es lo queda de 'La Odisea' después de haberle hincado el diente sin cesar durante casi tres mil años?», se preguntan. «Las sobras». Y eso es lo que utilizan para invitar al espectador «a una fiesta muy similar a las antiguas hecatombes con las que Ulises y sus compañeros obsequiaban a los dioses. Nuestras vidas están llenas de pequeñas odiseas, cotidianas, que no siempre acaban bien. Ahí está todo», afirman. Así empiezan un proyecto más amplio con una doble vertiente, escénica y audiovisual.

'SOBRAS COMPLETAS': Pabellón 6, viernes 28, sábado 1 y domingo 2, 19.30 horas (el domingo a las 19.00), 17 euros.

Un proceso judicial en el que el público decide

La compañía guipuzcoana Barandi Producciones presenta 'Epaiketa arrotzari'', una obra «100% participativa» que simula un proceso judicial al protagonista de la novela 'El extranjero' de Albert Camus. Está escrita y dirigida por Iñigo Santacana, que en 2021 estrenó 'Juicio al extranjero', la primera producción de Indubio Teatro, que según las críticas pisa fuerte en su debut. Los actores – Silvia Larrauri, Luix Mitxelena y Ziggy Docherty– guían al público para representar todos los roles de un juicio: juez, fiscal, defensa, testigos, jurado popular y el acusado, un hombre que ha cometido un asesinato sin razón aparente. ¿Fue premeditado o fortuito? El veredicto se decide cada noche en la sala tras un trabajo interactivo que pretende hacernos reflexionar sobre cómo juzgamos. La versión en euskera se estrenó el 13 de febrero en San Sebastián.

'EPAIKETA ARROTZARI': Muxikebarri, viernes 28, 20.00 horas, 9 euros.

El viaje de Ibrahima en busca de su hermano

La compañía Artedrama ha llevado a escena 'Miñan', la novela de Amets Arzallus e Ibrahima Balde que durante mucho tiempo ha encabezado la lista de libros más vendidos en euskera. Es una historia real contada en primera persona por el propio Ibrahima, que dejó su casa en Guinea para partir a Europa en busca de su hermano pequeño tras recibir una llamada de su madre. La crónica de ese peligroso viaje, en el que atravesó el desierto y se cruzó con todo tipo de personas, de policías a secuestradores, es la base de este espectáculo en euskera dirigido por Ander Lipus, que forma parte del reparto junto a Sambou Diaby, Eihara Irazusta y Mikel Kaye. Cuenta también con coreografía de Philippe Ducou. Miñan significa hermanito y el protagonista no deja de buscarle, aunque en este viaje de África a Europa descubre «el sufrimiento del dolor, la sed y el hambre».

'MIÑAN': San Agustin Kultur Gunea, jueves 27, 19.00 horas, 12 euros.

Renata, entre la muerte y la vida

Kamikaz Kolektiboa, una compañía fundada en 2014 por Miren Gaztañaga, Erika Olaizola y Amancay Gaztañaga que ha recibido varios premios, presenta una comedia que bascula «entre la muerte y la vida». La protagonista, Renata, ha muerto 133 veces, la última saltando a una piscina llena de tiburones. Muere de las maneras más absurdas y resucita sin pensar. ¿Es un don o una maldición? Su misión es «despertar a una sociedad que ha olvidado cómo vivir». Cuatro actores dan vida a muchos personajes que ayudarán y provocarán a Renata con un ritmo frenético, y la música también juega un papel importante en la trama.

'RENATA': Serantes Kultur Aretoa, jueves 27, 20.00 horas, 10 euros.

Cambios en el campamento de Go!azen

Llega a Amorebieta una nueva entrega de 'Go!azen', la comedia musical para público joven basada en una serie de ETB que se ha convertido en todo un fenómeno. En 'Go!azen 11.0' hay cambios en el campamento Basakabi, con Maitane como nueva directora.

'GO!AZEN': Zornotza Aretoa, sábado 1, 17.00 y 19.00 horas, 5,30 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

El arte del show

El entretenimiento mató a la estrella de la cultura, se la zampó para utilizarla como una herramienta más. El negocio del ocio necesita todo tipo de asideros para satisfacer una enorme demanda y la plástica contemporánea es uno de ellos. Pero la venganza puede ser terrible. El arte también puede recurrir al espectáculo para diseccionar sus mecanismos y, en consecuencia, desvelar el funcionamiento de esta sociedad.

Paul Pfeiffer hurga en los entresijos del 'show' y nos proporciona una lectura crítica de lo que se ha llamado la civilización del espectáculo. No cabe la indiferencia ante la propuesta del escultor norteamericano porque habla de realidades cercanas y colectivas. El autor recurre a imágenes e, incluso, contextos del ámbito de la música o el deporte que todos conocemos, y los analiza en ese propósito de establecer las claves de la seducción.

Los recursos tecnológicos, el cambio de escala y la fórmula del bucle, entre otros, le permiten desentrañar las narrativas existentes alrededor del escenario o el campo de fútbol, por ejemplo. Animamos a los visitantes del Museo Guggenheim a que participen de la instalación en torno a un partido, una experiencia inmersiva que nos habla de rituales, señales de identidad, gregarismo o épica, en suma, de la manipulación emocional. El arte debe dar cuenta de nosotros y nuestros modos de vida. Pfeiffer cumple con ese cometido y nos fascina.

'PAUL PFEIFFER, PRÓLOGO A LA HISTORIA DEL NACIMIENTO DE LA LIBERTAD': En el Guggenheim hasta el 16 de marzo.

POR ISABEL URRUTIA CABRERA MÚSICA CLÁSICA

Un maestro que dejará huella

Wayne Marshall, director de orquesta.

A buen seguro que Wayne Marshall (Oldham, Lancashire, Reino Unido, 1961) hará valer todas sus virtudes delante de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Hijo de padres barbadenses, con apenas tres años ya maravillaba por su oído absoluto. Se formó en la Chetham's School of Music (1971-1979) y el Royal College of Music lo preparó para dominar el piano, el órgano y la dirección. A nadie le pasará desapercibido su talento multifuncional, máxime cuando interprete y dirija la Segunda Rapsodia para piano y orquesta de George Gershwin. El programa también incluye la antología 'Gershwin in Hollywood', con orquestación de Robert Russell Bennett, que hará mover los pies a más de un espectador.

En este concierto, hilado con mucho gusto, no desentonará como arranque la pieza del compositor inglés Iain Farrington (Hitchin, Hertfordshire, 1977), que lleva por título 'A party with Auntie' y tiene un tono festivo al son de temas de sintonías de radio y televisión que cualquier tipo de público, no solo el británico, puede y sabe apreciar. La segunda parte ofrecerá 'Divertimento para orquesta' y la suite sinfónica 'On the Waterfront', ambas de Leonard Bernstein. La selección de obras y el maestro a la batuta dejarán huella. Seguro.

Concierto de la BOS: Jueves y viernes, a las 19.30 horas, en el Euskalduna. Precios de las entradas, 14,42-32,60 euros.