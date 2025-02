Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia

EL CORREO Miércoles, 12 de febrero 2025, 20:39 Compartir

Por Isabel Urrutia ÓPERA Y MÚSICA CLÁSICA

'La favorite', integral y en francés, en manos de un experto

Ampliar Escena del montaje de 'La favorite', con dirección de escena de Valentina Carrasco, que acogerá el Euskalduna. Gianfranco Rota

Este sábado se interpreta por primera vez en España la versión original de 'La favorite', es decir, en francés y sin cortes. El Euskalduna acoge el estreno de la ópera de Donizetti. Se trata de una partitura muy exigente para los cantantes, con momentos lucidos para el coro y una ambientación folletinesca, entre claustros, salones palaciegos y jardines moriscos. La historia se sitúa en el siglo XIV y gira en torno a la pasión recíproca de un monje (Fernando) y una joven (Leonor de Guzmán) que para más señas es la amante de Alfonso XI.

El elenco está integrado por la mezzo valenciana Silvia Tro Santafé, el tenor Ismael Jordi (Fernando), el barítono Vladimir Stoyanov (Alfonso XI) y el bajo-barítono Simón Orfila (el prior del convento, Balthasar). En las cuatro funciones estarán arropados por la Euskadiko Orkestra con Riccardo Frizza al frente, un reputado experto en la obra del compositor italiano que lleva las riendas del Festival Donizetti de Bérgamo como responsable musical y artístico. En ese marco precisamente se estrenó hace tres años el montaje que se presenta en Bilbao, con el sello de la directora de escena argentina Valentina Carrasco.

El espectáculo, más simbólico que realista, recurre a veintidós mujeres de entre 57 y 81 años para encarnar a las antiguas amantes de Alfonso XI (o de su padre, Fernando IV de Castilla) en el ballet del segundo acto. Todas ellas son figurantes y no profesionales de la danza. La producción se hizo merecedora del Premio Abbiati de la crítica italiana.

'La favorite': Euskalduna, días 15, 18, 21 y 24, a las 19.00 horas el primer día y a las 19.30 los siguientes. Precios de las entradas, 25-283 euros.

Historias con final abierto en los atriles de la BOS

Ampliar La directora suizo-australiana Elena Schwarz compagina el repertorio sinfónico y el operístico. Axel Saxe

La Orquesta Sinfónica de Bilbao nos ofrece esta semana un díptico con mucha historia. Hay enjundia y también intriga. Las dos obras dejan finales abiertos y cada uno puede seguir el hilo hasta donde quiera. La directora suizo-australiana Elena Schwarz llevará las riendas de la formación vasca al ritmo de la música de 'Let me tell you', del danés Hans Abrahamsen (1952), y la 4ª de Gustav Mahler (1860-1911). Son partituras sofisticadas de estilos muy diferentes, pero con un sentido dramático marcado.La soprano estadounidense Lauren Snouffer se meterá en la piel de Ofelia, la malograda pareja de Hamlet, en la obra de Abrahamsen, que se inspira en la novela de Paul Griffiths, mientras que en la sinfonía de Mahler se encargará de poner el colofón con una canción llena de alborozo que parece confiar plenamente en las alegrías angelicales y celestiales. Pero con el compositor austro-bohemio nunca se sabe.

Ni el suicidio de Ofelia ni la muerte en general admiten broches de oro. La música de ambas obras y la voz de Lauren Snouffer sacudirán por dentro. Es una buena combinación. El espectáculo, más simbólico que realista, recurre a veintidós mujeres de entre 57 y 81 años para encarnar a las antiguas amantes de Alfonso XI (o de su padre, Fernando IV de Castilla) en el ballet del segundo acto. Todas ellas son figurantes y no profesionales de la danza. La producción se hizo merecedora del Premio Abbiati de la crítica italiana.

Concierto de la BOS: Euskalduna, días 13 y 14, a las 19.30 horas. Precios de las entradas, 14,42-32,60 euros.

Por Teresa Abajo ESCENA

Un tranvía...que se aleja de la película

Ampliar

Acaba de empezar su recorrido –se estrenó el 31 de enero en Avilés– esta nueva lectura de un clásico «absolutamente moderno y contemporáneo» de Tennessee Williams recibida con expectación en el Arriaga, donde quedan muy pocas entradas. David Serrano adapta y dirige 'Un tranvía llamado deseo' con la voluntad de alejarse de la película de Elia Kazan que protagonizaron Vivien Leigh y Marlon Brando. Busca su propio camino para contar la historia de Blanche Dubois, una dama sureña con delirios de grandeza que, tras arruinarse y perder la casa familiar, se ve obligada a vivir en casa de su hermana Estela y su marido, el rudo Stanley Kowalski. La pasión que surge entre los cuñados y el choque entre sus dos mundos son los ejes de una obra «tan rica y poderosa como cuando se estrenó» en 1947. Ganó el Premio Pulitzer en la categoría de drama.

«Tennessee Williams plasmó, con una tremenda honestidad, su compleja relación con el amor y el deseo. Sus personajes reflejan, además, muchos aspectos de su fascinante personalidad y la de la gente que lo rodeaba», asegura Serrano. Para darles vida confía en un solvente reparto que encabezan Nathalie Poza y Pablo Derqui, junto a María Vázquez, Jorge Usón, Carmen Barrantes, Rómulo Assereto, Carlos Carracedo y Mario Alonso.sasljasljk

'UN TRANVÍA LLAMADO DESEO': Teatro Arriaga, viernes 14 (19.30 horas) y sábado 15 (19.00), de 13 a 26 euros (aforo casi agotado).

«¡A ver si por fin nos pasa algo bonito!»

Ampliar

Alexandru Stanciu ha volcado en '¿Quién nos disparó?' parte de la historia de su país, Rumanía, que dejó a los doce años con sus padres, y de su propia familia. Esta «fábula sobre el desarraigo y el desengaño» que dirige Ramón Barea abarca desde la caída del régimen de Ceaucescu en 1989 hasta los años de la pandemia. Itziar Lazkano, Olatz Ganboa, Nagore Navarro, Leyre Berrocal, Juana Lor y Gaizka Chamizo dan vida a una familia que pasa «del capitalismo feroz a la carrera del capitalismo» y sigue adelante con su vida, esperando que por fin les pase «algo bonito». El autor muestra una identidad poco conocida y rinde homenaje a la diáspora en su primera obra como dramaturgo, aunque conoce bien el oficio porque lleva una década trabajando como actor, productor y regidor. Sin olvidar el humor y la ironía que sirven de refugio en tiempos difíciles, se pregunta «por qué treinta años después el pueblo rumano sigue emigrando».

'¿QUIÉN NOS DISPARÓ?': Teatro Arriaga, jueves 13, 19.30 horas, 18 euros.

Poética lección de anatomía

Ampliar

El Teatro Barakaldo estrena en Euskadi 'Entrañas' dentro del ciclo 360º. que garantiza una atmósfera de intimidad con aforo reducido. Es un espacio idóneo para la compañía riojana El Patio Teatro, que utiliza un lenguaje propio para acercar al público la emoción ante lo cotidiano. En 'Entrañas' se preguntan de qué estamos hechos y buscan respuestas mediante una breve lección de anatomìa cargada de resonancias poéticas, en la que exhiben su dominio de la plástica y el teatro de objetos. Creada e interpretada por Izaskun Fernández y Julián Sáenz López, y con música de Nacho Ugarte, esta obra (de la que se ofrecen dos funciones, una matinal para escolares) contrapone el plano científico con el de los sentimientos. Ya ha recibido varios premios como el de Mejor Idea Original en FETEN Gijón en 2024.

'ENTRAÑAS': Teatro Barakaldo, viernes 13, 11.00 horas (función para 3º y 4º de la ESO y Bachillerato) y 20.00 horas, 15 euros.

¿Cuánto nos condiciona la opinión de los demás?

Ampliar

Malena Alterio y David Lorente llegan al Teatro Barakaldo con una comedia que se estrenó en Buenos Aires y ha sido bien acogida por el público en Madrid. Interpretan a una pareja que todos los jueves cena con un matrimonio amigo, dos personas aparentemente perfectas (con lo irritante que resulta eso) que esta vez no acaban de llegar a la cita. Al verse solos, sacan a la luz los sentimientos que escondían bajo el mantel, sus inseguridades y la importancia que dan a la opinión de los otros. Matías del Federico y Daniel Veronese –este último también es director– firman un texto divertido pero con su punto oscuro, una reflexión sobre el lugar que ocupamos en nuestra sociedad que encierra una sorpresa final. Los dos intérpretes, que sacan chispas unos diálogos surrealistas, son lo mejor de la función.

'LOS AMIGOS DE ELLOS DOS': Teatro Barakaldo, sábado 15. 20.00 horas, de 20 a 23 euros.

Un viaje lleno de vitalidad hacia la muerte

Ampliar

María Goiricelaya siempre elige en su teatro temas de actualidad que importan y duelen, como la violencia, el anhelo frustrado de ser madre y, en este caso, los cuidados paliativos y el buen morir. 'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán', la producción de La Dramática Errante que llega esta semana a Basauri. habla de cómo nos enfrentamos a ese trance y lo hace en un tono muy vital, «por medio del humor, la ternura y la conciencia social». El viaje de un padre y su hija, uno de los cuales está enfermo, por el Camino de Santiago, actúa como metáfora de la vida y sus etapas, su hermosura y su dureza. Patxo Telleria, que también firma la versión en euskera, y Ane Pikaza les interpretan acompañados por Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Idoia Merodio y Loli Astoreka. Ellos se desdoblan para encarnar a otros peregrinos y también a la madre de la familia y a los médicos, cuando la acción se traslada a una habitución de hospital.

'NI FLORES, NI FUNERAL, NI CENIZAS, NI TANTÁN': Social Antzokia, sábado 15, 20.00 horas, 18 euros.

Dos personajes que quieren ser personas

Ampliar

Perigallo Teatro toma su nombre de las escalerillas de tres patas que se utilizan en la huerta murciana para alcanzar los frutos, y también antiguamente en las compañías de teatro para colocar los focos. Con ese empeño de buscar siempre algo más y montar textos propios, Javier Manzanera y Celia Nadal han lanzado ya seis producciones. Si en 'Cabezas de cartel' hablaban con total honestidad de su oficio, 'Por voluntad propia', que el Serantes Kultur Aretoa estrena en Euskadi, es una comedia que propone mirar más allá de las apariencias para indagar en nuestra esencia. Dirigida por Luis Vicente Felpeto, se sitúa en una especie de limbo en el que dos personajes se debaten entre el amor y el miedo para dejar de ser «lo escrito» y convertirse en personas.

'POR VOLUNTAD PROPIA': Muxikebarri, viernes 14, 20.00 horas, 12 euros.

Maquiavelo no es príncipe sino princesa

Ampliar

Juana Dolores es actriz, dramaturga, directora de escena, poeta y videoartista. Todos estos lenguajes y recursos los pone al servicio «de la dialéctica entre la política y la estética». Actualmente se centra en el estudio de la feminidad, la sexualidad, el deseo, el erotismo y la pornografía y ahí se enmarca 'Hit me if I'm pretty' o La princesa moderna. Este solo performativo «contra la violencia machista y la opresión de género» parte de la feminización de la figura de El príncipe de Maquiavelo. Se plantea preguntas como ¿puede la belleza, como la violencia, ser un arma de ofensa y autodefensa? ¿tiene potencialidad revolucionaria el poder de seducción? La sala advierte que «esta pieza contiene imágenes estroboscópicas, violencia, contenidos sexuales explícitos, palabras malsonantes y sonidos que pueden ser molestos».

'HIT ME IF I'M PRETTY': La Fundición, sábado 15 y domingo 16, 19.00 horas, 17 euros.

El verano y sus paraísos

Ampliar

Vuelve a Pabellón 6 la obra de la novena promoción de la Gazte Konpainia a partir de un texto «sensual, gamberro y sentimental» de Alfredo Sanzol. Itziar Lazkano dirige una pieza construida con pequeñas historias que evoca la nostalgia del verano, esa época en la que «la gente fabrica sus propios paraísos y hace todas las cosas que no puede hacer durante el curso», y la libertad perdida de la niñez. También plantea una reflexión sobre la amistad y las frustraciones que se generan al tratar de mantener ese color, esa magia, todo el año. Gorka Luna, Izar Pizarro, Itxaso Sanchez, Omar Somai, Markel Vázquez y Sofía Zallio interpretan 16 sketches.

'DÍAS ESTUPENDOS': Pabellón 6, del 14 al 16 de febrero, 19.30 horas (el domingo a las 19.00), 17 euros.

Las máscaras del amor

Ampliar

La nueva compañía Ixo Teatro, formada por Arnatz Puertas y Luis Mitxelena, presenta en el Arriaga su primer trabajo, 'Eros', una obra con máscaras y sin texto. Este lenguaje les permite «conectar de forma más directa con el espectador» y resulta especialmente apropiado para hablar sobre las máscaras del amor; esas que utilizamos por miedo a no gustar o a que nos vean vulnerables.

La pareja protagonista muestra a través de la comedia, el teatro gestual y la poética de las máscaras los miedos que acechan su relación. Tratarán de superar los obstáculos impuestos por varios dioses griegos: desde el primer flechazo de Eros, dios del amor, a las discusiones provocadas por Ares, el de la guerra; la monotonía desencadenada por Cronos, dios del tiempo, y otras tantas barreras. Con dirección y dramaturgia de Arnatz Puertas, el elenco está formado por Nagore Cenizo-Arroyo, Aitor Echarte, Itxaso Gil, Luis Mitxelena y Leire Ormazabal. Las máscaras de Javier Tirado, el vestuario de Betitxe Saitua, el espacio sonoro de Adrián García de los Ojos, el diseño de iluminación de Aitor Garcia y la escenografía de Leire Mendizabal son también protagonistas, más aún en ausencia de palabras.

'EROS': Teatro Arriaga. miércoles 19, 19.30 horas, 18 euros.

La vida en movimiento

Ampliar

Cuatro artistas y cuatro camas es todo lo que necesita La Trócola Circ para llevar a escena la vida en movimiento a través de malabares en alturas, verticales, acrobacia, banquina y portes acrobáticos. Su objetivo es hacer soñar despiertos a los espectadores «con una sorprendente, divertida y conmovedora travesía». La nueva compañía Ixo Teatro, formada por Arnatz Puertas y Luis Mitxelena, presenta en el Arriaga su primer trabajo, 'Eros', una obra con máscaras y sin texto. Este lenguaje les permite «conectar de forma más directa con el espectador» y resulta especialmente apropiado para hablar sobre las máscaras del amor; esas que utilizamos por miedo a no gustar o a que nos vean vulnerables.

'R. E. M.': Muxikebarri, sábado 15, 20.00 horas, 12 euros.

Espectáculo familiar sobre diversidad y cuidados

Ampliar

El grupo Lari Produkzioak estrena en Azkuna Zentroa la obra de teatro en euskera 'Zaintzaren dantza', dirigida al público infantil y juvenil (a partir de seis años) y centrada en la diversidad y las diferentes esferas del cuidado. Meri acaba de ser madre y le asaltan dudas y temores. ¿Seré capaz yo sola de ocuparme de todo? ¿Quién lleva la carga del cuidado en la sociedad? María Urcelay firma el texto y actúa junto a Jon Casamayor. Yogurinha aporta las canciones y dirige junto a Urcelay y Na Gomes.

'ZAINTZAREN DANTZA': Azkuna Zentroa, domingo 16, 13.00 horas, 8 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Voltaire al rescate

Ampliar

Hay vida artística más allá del Guggenheim e, incluso, del Museo de Bellas Artes. La repercusión mediática de sus ambiciosos programas puede hacernos creer que monopolizan la actividad expositiva en la ciudad, pero no es cierto ni justo pensar así. A pesar de su debilidad, el circuito galerístico también pulsa el estado de la plástica contemporánea actual tanto local como nacional o foránea. También existe un tejido aún más frágil que potencia el trabajo de los valores emergentes. Espacios como Okela, Bulego o Artiatx, constituyen toda una red alternativa que impulsa la creación.

Voltaire Lab es la última incorporación a esta última frontera. Este taller de serigrafía, recién abierto en Atxuri 35, ha puesto en marcha un programa de residencias para artistas de todo el país que, de esta manera, podrán hacer incursiones en la obra gráfica. El nombre alude al Cabaret Voltaire, un club de Zurich en el que se reunían los refugiados dadaístas que habían huido de los países afectados por la Primera Guerra Mundial.

La iniciativa abre una nueva vía de experimentación y, paralelamente, proporciona una ventana a la creación, tan necesitada de marcos de exhibición. El espacio permanecerá abierto al público los fines de semana. El trabajo de Daniel Domínguez Romero se encuentra ya a merced del público. Su propuesta es original porque se concreta en un libro de artista en el que confluyen su habitual dedicación a la pintura y textos en los que reivindica el habla andaluz, el gesto y el dibujo. Una ocasión para solidarizarnos con quienes se arriesgan por la cultura.

VOLTAIRE LAB: En Atxuri 35.

Temas

cultura