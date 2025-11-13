¿Mejor dinosaurios que 'picassos'?

La casa de subastas Phillips ha dado un paso audaz —y controvertido— al adentrarse en un territorio hasta ahora reservado para sus competidoras de mayor ... tamaño: la venta de fósiles de dinosaurios. Los días 19 y 20, en su sede neoyorquina de la 432 Park Avenue, presentará 'Cera', un esqueleto juvenil de Triceratops de hace 66 millones de años, con una estimación de entre 2,5 y 3,5 millones de dólares. Esta operación no es un experimento aislado, sino un intento estratégico de diversificación en un momento en que las ventas de Phillips, especializada en arte moderno y contemporáneo, han caído un 24,5% en la primera mitad de este año, ya que no han superado los 190,1 millones de dólares.

La incursión en el campo de la historia natural forma parte de una tendencia más amplia. Desde que Christie 's vendió el esqueleto del Tyrannosaurus rex 'Stan' por 31,8 millones de dólares en 2020, el mercado de fósiles ha experimentado una transformación radical. Lo que el sector denomina 'el efecto Stan' ha convertido los dinosaurios en activos financieros comparables a obras de Rothko o Picasso, con récords que se han ido superando sistemáticamente: el año pasado, Sotheby's vendió el estegosaurio 'Apex' por 44,6 millones de dólares (multiplicando por más de 11 su valor inicial) y este año un Ceratosaurus juvenil alcanzó los 30,5 millones de dólares (quintuplicando su estimación máxima).

«Atraccción por objetos raros»

Este auge tiene causas identificables. El mercado se ha beneficiado de una retroalimentación mediática que genera titulares, atrae nuevos compradores —muchos de ellos multimillonarios en busca de objetos únicos— y alimenta nuevas pujas. Phillips ha detectado esta oportunidad justo cuando flaquean sus ventas. Como ha explicado Miety Heiden, presidenta de ventas privadas de la empresa, «los coleccionistas globales de hoy se sienten atraídos por objetos raros y extraordinarios que trascienden las categorías tradicionales».

La crisis del mercado del arte es global. En 2024 cayó un 12% según el informe de Art Basel y UBS. Es una contracción que se concentra en el segmento de obras de mayor valor: las piezas vendidas por más de 10 millones de dólares descendieron un 39% en volumen y un 45% en valor. ¿Hay algún factor determinante que explique esa debacle? Pues sí, la caída del mercado asiático. En el caso de los chinos, no solo hay una retracción, especialmente notable desde mediados de 2023, sino una crisis de impago alarmante. Les está pasando factura la crisis inmobiliaria, las restricciones gubernamentales al mercado del lujo y la inestabilidad política. Y en Estados Unidos, que solía liderar la compras de precios estratosféricos, los altos tipos de interés y la inflación han hecho mella en la demanda.

Modelos de legislación Permisivo Estados Unidos: Los fósiles descubiertos en terrenos federales son propiedad pública y solo pueden ser extraídos con permisos científicos para instituciones autorizadas. Sin embargo, los encontrados en una propiedad privada pertenecen al dueño del terreno, que puede venderlos libremente sin restricciones de exportación. Esta legislación convierte a Wyoming, Montana y Dakota del Sur en los principales proveedores del mercado global. Protectores Mongolia: Desde 1924 prohíbe categóricamente la exportación de fósiles. La infracción se castiga con penas de prisión. España: La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico regula la protección de los fósiles. Los considera bienes culturales y su titularidad corresponde al Estado o a las comunidades autónomas.

En esta coyuntura los fósiles son un balón de oxígeno. Las casas de subastas tienen los ojos puestos en los magnates financieros y tecnológicos –un colectivo que ya ha invertido en arte y necesita nuevos estímulos–, sin perder de vista a las celebridades de Hollywood como Leonardo di Caprio y Russell Crowe, a las que les sobra el dinero y tienen debilidad por los animales prehistóricos. Las pujas son entre particulares porque los organismos estatales y museos ya no disponen de recursos económicos para competir. El mercado moderno de fósiles se originó en 1997 cuando Sotheby's vendió un ejemplar de Tyrannosaurus rex por 8,4 millones de dólares y desde entonces los precios se han disparado. En la actualidad se calcula que hay 71 Tyrannosaurus rex en manos privadas y 61 bajo custodia pública. Dicho de otra manera: en los últimos 30 años los coleccionistas privados han comprado más que los museos en siglo y medio.

El fósil que Phillips ofrece para subasta es el primer esqueleto completo de un Triceratops juvenil. Hallado en 2016 en la Formación Hell Creek de Dakota del Sur, una de las zonas más ricas en fósiles del Cretácico Superior, murió a los cuatro años. Mide 4,3 metros, la mitad de un adulto, y se llama 'Cera', como la protagonista de la película infantil 'En busca del valle encantado'.

Un exmago profesional

La fascinación por estas criaturas extintas es intergeneracional. Bien lo sabe Christian D. Link (Zúrich, 1979), impulsor del Departamento de Historia Natural de Phillips en la sede de Nueva York. «La ciencia se ha popularizado mucho. Hay documentales divulgativos y 'blockbusters', sobre todo de los dinosaurios. Es un nicho muy interesante para los coleccionistas que buscan algo realmente excitante», explica en conversación telefónica desde la Gran Manzana. Tiene estudios de cine y fue mago profesional antes de hacerse coleccionista de animales disecados y marchante de arte. Es un profesional que hace de la ilusión y la fantasía el motor de toda su actividad.

En 2012 fundó la Wunderkammer Gallery de Zúrich, un espacio de exhibición que incluía esqueletos de pterosaurios y uno de los diez meteoritos más grandes que se conservan en la Tierra. En 2021 dio el salto al departamento de Historia Natural en Koller Auctions, también en la capital suiza, donde logró vender por 4,8 millones de francos suizos el esqueleto del Tyrannosaurus rex 'Trinity, el primer ejemplar completo subastado fuera del mercado estadounidense. «Eso sí, le pusimos 'Trinity' porque es una suma de huesos de tres criaturas. No es un ejemplar que haya existido sino una creación nuestra». Para la próxima subasta en Nueva York, sin embargo, se ha inclinado por algo convencional, no habrá reconstrucciones artificiales.

Ampliar 1,2millones de dólares es la estimación máxima del esqueleto de pteranodon. 'King Ghidora' se llama la osamenta. Tiene tres metros de envergadura y es de hace 75 millones de años. Phillips

En el lote de 38 piezas, además de 'Cera', destaca una pepita de oro de 117,5 onzas troy llamada 'The Thunderbolt' (estimada en 1,5-2 millones de dólares), un fósil de Steneosaurus bollensis capturado en plena contracción muscular (450.000-650.000 dólares) y un mineral prehistórico de ojo de tigre, hematita y jaspe rojo que se remonta a hace 2.500 millones de años. La expectación del mercado contrasta con la alarma de la comunidad paleontológica. «El 100% de los especialistas que no trabajamos para compañías privadas estamos frontalmente en contra. Solo nos tranquilizan los casos en los que el comprador dona las piezas a un museo y se permite el libre acceso para su estudio», subraya José Luis Sanz, catedrático de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ampliar 260.000 dólares es el importe máximo de salida de este mineral prehistórico. Este material segmentado se compone de ojo de tigre, hematita y jaspe rojo. Proviene de Australia Occidental y se remonta a hace 2.500 millones de años.. Phillips

Lo cierto es que algunos ejemplares muy valiosos han acabado en buenas manos, como el estegosaurio 'Apex', adquirido por el inversionista Kenneth C. Griffin, que se ha cedido por cuatro años al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York; y el Tyrannosaurus rex 'Stan', comprado por el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, que formará parte del flamante Museo de Historia Natural de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál será el destino de 'Cera'? Los expertos tienen claro que no sería buena noticia que acabara en la mansión de un potentado.