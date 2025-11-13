El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

2,5-3,5millones de dólares. Es la estimación del lote más emblemático. Se trata de 'Cera', primer esqueleto completo (más de dos tercios) de Triceratops juvenil. Murió con cuatro años. Mide 4,3 metros, la mitad de un adulto. Vivió hace 66 millones de años, en el periodo Maastrichtiano tardío. Se le ha bautizado como 'Cera', en alusión a la protagonista de la película animada 'En busca del valle encantado'. Phillips

¿Mejor dinosaurios que 'picassos'?

Ante la crisis del mercado del arte ·

Phillips sigue el ejemplo de Christie's y Sotheby's, con pujas de fósiles y minerales prehistóricos

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:15

La casa de subastas Phillips ha dado un paso audaz —y controvertido— al adentrarse en un territorio hasta ahora reservado para sus competidoras de mayor ... tamaño: la venta de fósiles de dinosaurios. Los días 19 y 20, en su sede neoyorquina de la 432 Park Avenue, presentará 'Cera', un esqueleto juvenil de Triceratops de hace 66 millones de años, con una estimación de entre 2,5 y 3,5 millones de dólares. Esta operación no es un experimento aislado, sino un intento estratégico de diversificación en un momento en que las ventas de Phillips, especializada en arte moderno y contemporáneo, han caído un 24,5% en la primera mitad de este año, ya que no han superado los 190,1 millones de dólares.

