Dani Álvarez (A Coruña, 1977), nuevo presentador de los informativos de ETB, pone en valor «la contención vasca». «Desde que salgo en el Teleberri se ... me acerca mucha más gente por la calle. Pero siempre se muestran contenidos y cariñosos, muy lejos del 'fenómeno fan'. Eso me está permitiendo tener un despegue suave».

– ¿Dónde quedó el busto parlante de antaño?

– ¡Muy atrás! Aunque el lenguaje de los informativos todavía sigue siendo muy formal, ha habido una evolución por captar nuevos públicos.

– ¿Llegaremos al extremo de las noticias show?

– Los informativos deportivos están haciendo un poco de avanzadilla y manejan ya ese lenguaje. Pero el público de las noticias demanda que mantengamos el estilo clásico, al menos el público vasco.

– ¿Se siguen priorizando las malas noticias o es que no hay buenas?

– Tenemos estudios que afirman que los espectadores empiezan a escapar de los informativos por la sobrecarga de noticias negativas. Los audímetros confirman que cuando abusamos del drama, un porcentaje elevado del público se desengancha y se va. Además del drama diario, hay noticias curiosas en el mundo que se pueden contar de manera amable. Tienes 45 minutos de programa, no puedes dar todos los días un 80% de malas noticias, hay que buscar un equilibrio.

– ¿Cómo narrar horrores como el de Gaza día a día?

– Hay jornadas en las que la situación no cambia. Sin obviar lo que sucede, esos días se puede informar de manera más abreviada o evitando determinadas imágenes por desgracia reiterativas. Se trata de poner un termómetro a la opinión pública, de saber hasta dónde puedes llegar con determinadas historias. Porque dosis de noticias negativas superiores a las recomendables pueden generar cierto cansancio en el espectador.

– ¿Cuánto sufren la competencia desleal de las redes, que simplifican y a veces desinforman?

– Es un debate que tenemos que abordar casi a diario: a qué historias entras y a cuáles no. Si no cuentas en el informativo o das tu perspectiva de algo que ha llegado a todo el mundo por WhatsApp y de lo que todo el mundo habla parece que lo quieres silenciar, pero no todo lo que se difunde por las redes es noticia. Es un modo de presión que soportamos los periodistas.

– ¿Cómo hemos dejado que la burbuja engorde así?

– Hay que hacer autocrítica. Hace diez años, cuando se produjo el boom de las redes sociales, los medios de comunicación nos subimos al carro. Yo he de reconocer que lo hice con bastante entusiasmo, pero eso contribuyó también a generar un ecosistema que no es saludable. En ocasiones, los medios hemos resbalado hacia pendientes por las que no había que caer. A veces, las redes son un auténtico pozo séptico. Yo ya he tomado distancia.

– Ha presentado varios programas de crónica negra y actualmente ETB emite 'Así se escribe un crimen'. ¿Por qué nos gusta tanto el 'true crime'?

– Cuando presentaba 'El lector de huesos', Paco Etxeberria me decía que él participaba en el programa en un intento de despertar nuevas vocaciones, de que los jóvenes estudiaran criminología o que matemáticos, informáticos… se involucraran en las investigaciones y ayudaran a la Policía. Eso se consiguió en cierto modo con aquel programa, ya que es raro que hoy un crimen se quede sin resolver. Existe una parte de la juventud muy interesada en esos formatos y, si se hace huyendo del morbo y del amarillismo pero de forma atractiva como se está haciendo con 'Así se escribe un crimen', enganchan. Afortunadamente, los medios hemos aprendido mucho en este campo. Actualmente sería impensable abordar desde la televisión un suceso como se hizo en su día con Alcàsser.

Gallego y euskera

– El profesional que llega al informativo se suele quedar mucho tiempo. ¿Es su intención?

– Este cambio me ha llegado por sorpresa, me lo propusieron en junio y no lo esperaba. A mí, los cambios me estimulan, pero procuro no ponerme muchas metas porque en la televisión un día te va bien y al siguiente el audímetro dice que te tienen que dar el relevo y hay que aceptarlo con deportividad. Yo estoy ilusionado con el Teleberri, aunque aún le estoy cogiendo la medida. Me gusta dar noticias, pero no sé si este ciclo va a ser largo o todo lo contrario.

– Gallego de nacimiento. ¿Qué le sale antes, el euskera o el gallego?

– Cuando me sale una reacción primaria, ya sea de cabreo o de alegría, me vienen a la cabeza expresiones en gallego. Pero la verdad es que el euskera lo tengo mucho más fresco.