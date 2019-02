El rap de los marginados británicos y el 'Brexit'

Damon Albarn y Paul Simonon se preguntan qué ha pasado en su país

Líder de Blur y de Gorillaz, banda con la que estuvo en el último Bilbao BBK Live, Damon Albarn aún tiene hueco para otro proyecto, el que tiene con Paul Simonon, bajista de The Clash que sale en la portada de 'London Calling', Tony Allen, batería en el combo afrobeat de Fela Kuti, y Simon Tong, guitarrista de Verve. Se llaman The Good, The Bad and The Queen, sacaron su primer disco hace once años y ahora publican su segundo, 'Merrie Land', algo así como patria feliz. Albarn se preguntó por qué los ingleses, sus compatriotas, querían separarse de Europa, algo con lo que él no estaba de acuerdo. Inició un viaje por ciudades de Inglaterra que apenas pintan en el mapa e inició su travesía en Blackpool, antes un resort playero al norte de Manchester y hoy una emplazamiento en decadencia porque los ingleses prefieren aguas más claras y cálidas. A juzgar por las letras de las canciones, no está claro si Albarn, Simonon, Allen y Tong han llegado a alguna conclusión, pero la melancolía que fluye a lo largo de este conmovedor álbum –entre el folk, el dance hall y el pop de cámara, producido por Tony Visconti– puede ser el indicio de que sienten una pérdida, la de su vínculo con los otros europeos.