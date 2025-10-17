El mal gusto de resucitar a Robin Williams

Doménico Chiappe Madrid Viernes, 17 de octubre 2025, 09:21 Comenta Compartir

Desde un pequeño un Robin Williams, con gafas y mandíbula adulta sentado en un sillón hasta «mensajes inspiradores» del actor mirando a cámara con alguna rigidez en el rostro. Son vídeos cortos que pululan en internet, generados con inteligencia artificial (IA). Esa presencia es constante, y recién horneada, a pesar de que el gran intérprete, que encarnó personajes memorables desde el extraterrestre Mork hasta el profesor del 'Club de los poetas muertos', se suicidó hace más de una década. La usurpación de la identidad de alguien real, aunque fallecido, es un tema ético por resolver en la era de la tecnología fácil y avanzada, pero deja huella en sus seres queridos.

La semana pasada, la hija del actor, Zelda Williams pidió que dejaran de enviarle vídeos falsos de su padre. «Por favor, dejen de enviarme vídeos de papá generados por IA. Deja de creer que quiero verlo o que lo entenderé, no lo entiendo ni lo haré. Si solo intentas 'trolearme', he visto cosas mucho peores, me repondré y seguiré adelante. Pero, por favor, si tienes algo de decencia, detente. Hacerle esto a él y a mí, incluso a todos, es una tontería, una pérdida de tiempo y energía, y, créeme, no es lo que él querría», escribió en una 'story' de Instagram el lunes anterior.

El texto, ya desaparecido debido a que este tipo de publicaciones dura unas pocas horas en la aplicación, continuaba: «Es desesperante ver cómo el legado de personas reales se condensa en 'esto se parece y como suena vagamente a ellos es suficiente', solo para que otros puedan producir basura horrible de TikTok, manipulándolos. No estás haciendo arte, estás creando perritos calientes asquerosos y ultraprocesados con la vida de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los metes a la fuerza a alguien con la esperanza de que te den un pequeño visto bueno y les guste. Asqueroso».

Cualquier usuario tiene a su disposición aplicaciones específicas para «devolver la vida a tus seres queridos» o «hablar con los muertos». Se divulgan con etiquetas como «tecnología emocional» o «duelo digital», y posicionan marcas como Euvola o Griefbots, que copian o imitan los rasgos, gestos y voz de los modelos originales. No con total precisión, pero sí con cierta verosimilitud, tecnologías gratuitas como 'faceswap' (intercambio de caras) puede hacer «hablar» a los muertos. La cuestión es que no se utilizan para superar un duelo, si es que esa falsa conexión puede hacerlo. Se ha convertido en materia de memes y 'likes'. De la parodia al esperpento.

En este caso, Williams se quitó la vida a los 63 años, afectado por una depresión y contrariando a algunos personajes que interpretó, llenos de alegría y de gags. Desde hace al menos dos años los contenidos no autorizados del actor crecen exponencialmente, al mismo ritmo que la pornografía 'fake' de celebridades. En ese momento, su hija, también actriz y directora de cine, se declaró perpleja. Cuando se cumplía el aniversario de la muerte del padre, ella pidió a los fans que la comprendieran por no responder a la condolencias. «Incluso las rosas pesan una tonelada cuando se dejan en camiones». Ahora cambia el tono y la hija del entrañable Williams concluía su reciente exhortación así denostando estas creaciones de generación automática: «La IA solo recicla y regurgita el pasado para que vuelva a ser consumido».