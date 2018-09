Walter Mosley gana el RBA de novela policíaca El escritor norteamericano Walter Mosley pronuncia unas palabras tras ganar esta noche el XII Premio RBA de Novela Policíaca. / Enric Fontcuberta (Efe) El autor norteamericano triunfa con 'Traición', una denuncia la brutalidad policial contra los negros que su autor dedica a Malcolm X y Martin Luther King MIGUEL LORENCI Madrid Jueves, 6 septiembre 2018, 21:25

Walter Mosley (Los Ángeles, 1952) es el ganador del premio RBA de novela policíaca que falló este jueves en Barcelona su XII edición. Se lo adjudico con 'Traición' una ficción que denuncia la corrupción y la brutalidad policial contra los negros en Estados Unidos y que «conjuga un irresistible aire clásico con una denuncia social de urgente actualidad», según destacó el jurado. Dotado con 125.000 euros, el RBA es el galardón mejor dotado en el ámbito de la novela policíaca.

Walter Mosley dedica Malcolm X, Martin Luther King y Medgar Evers la novela que presentó bajo el seudónimo Joseph T. Park. Un relato escrito «con un ritmo ágil y una prosa tremendamente eficaz». Una novela «en la que sobresale la composición de un detective de gran carisma», según el acta del jurado firmado por Laura, Fernández, Antonio González Iturbe, Luisa Gutiérrez, Antonio Lozano y Lorenzo Silva.

Mosley es uno de los autores de género negro más admirados y premiados de Estados Unidos. Conocido por su serie del inspector Easy Rawlins -cuya primera entrega, 'El demonio vestido de azul', fue adaptada al cine con Denzel Washington como protagonista-, también ha publicado relatos de ciencia ficción, novelas erótica, juveniles y gráficas, ensayos, obras de teatro y cuentos.

Colaborador en medios como The New York Times Book Review, The New York Times Magazine, Newsweek y The Nation, designado como Grand Master por la asociación Mystery Writers of America, sus libros han sido traducidos a más de veinte idiomas y cuenta con galardones como el Pen USA's Lifetime Achievement, el O.Henry, el NAACP Imagey el Grammy.

Joe King Oliver, un honesto agente de policía de Nueva York con debilidad por las mujeres, protagoniza 'Traición'. «Víctima de una trampa que lo condujo años atrás al penal de Rikers, vejado, abandonado por su esposa mientras cumplía condena y forzado a utilizar la violencia, al recuperar la libertad su visión del mundo se tornará cínica y desencantada», adelantan sus editores.

Convertido en detective privado y con la ayuda de su hija adolescente, «no dudará en recurrir a métodos nada ortodoxos al saber que fue encarcelado por una confesión pagada que le achacó una falsa agresión sexual». King Investigará qué excompañeros tramaron su caída y sus motivos. Le ayudará un periodista negro conocido por su radicalismo político y condenado a muerte por matar a tiros a dos policías corruptos, asesinos, traficantes de drogas y explotadores sexuales de jóvenes sin hogar. Ayudado también por un sociópata, el detective y expolicía «desvelará un entramado de corrupción y brutalidad contra la población negra por parte de quienes debían protegerla».

Walter Mosley suma su nombre al de Francisco González Ledesma -ganador de la primera convocatoria del premio RBA en 2007 con 'Una novela de barrio'- y a los de Andrea Camilleri, Philip Kerr, Harlan Coben, Michael Connelly, Arnaldur Indridason, Lee Chidm, Don Winslow, Ian Rankin y Benjamin Black, alter ego policiaco de John Banville, ganador de la pasada edición con 'Pecado'.