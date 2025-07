Escribir una trilogía significa adquirir «un compromiso de hacerlo a cierto ritmo para que los lectores no olviden los detalles de la trama». Por eso ... Toni Hill (Barcelona, 1966) ha estado los últimos cuatro años acompañado de los personajes del Verdugo, una serie criminal que comenzó con 'El último verdugo', continuó con 'La hora del lobo' y termina ahora con 'La muerte blanca', que ayer presentó en Bilbao y que aborda la la inquietante desaparición de una niña en la Ciudad Condal. Tanto tiempo con sus protagonistas -con la criminóloha Lena Mayoral, el mosso David Jarque y hasta el malvado Charlie Bodman- hace que surja el cariño pero...

- Pero no tanto, porque hay que ver lo que les hace esta vez.

- (Risas) Es un cariño supeditado a la trama: los quiero porque los necesito.

- Eso suena un poco a psicópata, como ese verdugo protagonista, ¿no? ¿Tiene el escritor de género negro algo de eso?

- Un poco sí, pero es totalmente inocuo, no le haces daño a nadie en realidad. Para entender la mentalidad de un psicópata tienes que transmutarte en uno de ellos un rato al día, mirar el mundo desde sus ojos y no desde los tuyos. Tienes que pensar cómo pensaría el verdugo.

- ¿Sigue enfadado con Lena Mayoral porque ella solo habla de su perversidad?

- Sí, porque el verdugo tiene muchos pliegues (le gusta caer bien y seduce casi sin querer, es discreto, educado y hace sentir bien a los de alrededor). Él ya se ha aceptado a sí mismo y quiere que los otros le vean como él se ve. Ya no busca subterfugios para matar, no necesita excusas. Es un horror, claro, pero le molesta que lo único que Lena ve de su historia sean los asesinatos.

- La palabra monstruo a este asesino no le gusta nada... ¿Y a usted?

- La utilizamos con mucha ligereza y nadie puede serlo las 24 horas del día. Es una etiqueta cero científica y que puede servir para hablar a nivel de calle, pero que se use en el discurso legal y científico... No puede ser. ¿Qué es 'monstruo'? Siempre ha hecho referencia al diferente y ahora a quien tiene cero empatía, pero definamos empatía. Entiendo que en un momento determinado, ante ciertos crímenes, nos quedemos sin palabras pero tampoco podemos utilizarla como lo hacemos.

- ¿Cree que leer novelas de 'monstruos', de psicópatas, nos tranquiliza un poco con respecto a nuestros propios defectos? Porque se leen mucho...

- No creo que sea tanto eso como que la literatura, si está bien hecha, nos debería ayudar a entender el mundo de una manera más amplia. Es una de sus funciones, sea cual sea el género. No sé si ayuda a sentirnos buenos... lo que pienso es que a mí es un recurso que me sirve para plantear una pregunta clara (como qué le ha pasado a Lucía Yelmo) y profundizar luego en una serie de cosas.

- ¿Como la entrega o no de los padres a los hijos?

- Como esa especie de sobreactuación de los padres con los hijos, con esa idea de que los niños son tan importantes que pueden llegar a anularte como persona. Hace 50 años no era así. Ibas con tus padres de vacaciones y te aburrías y no pasaba nada. Ahora eso es impensable. ¿Qué pasa si los padres se dan cuenta de que quieren vivir su vida? Eso exploro.

- Y la traición, con la secta Los Hijos de Judas.

- Para ellos la traición es un rito de paso. Esta secta no existe pero no confío en que no exista alguna similar. Esos grupos que quieren ser la élite, que solo aceptan a unos cuantos y que, más allá del dinero que puedan tener, tienen que demostrar su compromiso. ¿Cómo? Traicionando a quien, supuestamente, más quieren -que está por ver que sea así-.

- Un gran tabú, ese.

- Más en nuestro acervo cristiano, con ese gran malo que es Judas, el gran traidor. Sin su gran traición el ídolo no podría ser inmortal, fue el colaborador necesario. Entiendo la admiración hacia lo imposible, pero creo que nos iría mucho mejor si siguiéramos a alguien de logros accesibles. Nunca serás suficientemente bueno (risas).