«Usar mi acento andaluz en el arte tiene una fuerte vertiente identitaria»

Dibujo y texto se relacionan entre sí en 'Niebla: yo lidio con er frío', el libro recién publicado por el gaditano Daniel Domínguez Romero. El ... proyecto sirve de carta de presentación de Voltaire Lab, taller de serigrafía y espacio de exhibición abiertos por Urtzi Urkixo en Atxuri 35. El autor aborda los nexos estéticos, prácticos y conceptuales, entre la expresión plástica y escrita desde el habla de su tierra. «Usar mi acento en el arte contemporáneo tiene una vertiente identitaria muy fuerte y hacer creaciones en esa lengua reivindica su intelectualización», aduce, al tiempo que lamenta la tradicional interpretación peyorativa. «Siempre se ha relegado al humor, a la comedia, al tonto, al bandido o al ratero».

Este joven autor, con un grado en Bellas Artes, cursa el Máster de Pintura en la Universidad del País Vasco. «Investigo sobre el lenguaje, sobre sus límites y la materialización de la tradición oral, y todo atravesado por mi boca y faringe», explica y señala las conexiones entre sus disciplinas de trabajo: «Yo concibo la escritura a mano como un proceso gestual y, al mismo tiempo, dibujo. Cualquier garabato puede ser simbología o letra».

La mancha y el gesto establecen ese vínculo en la publicación, impresa gracias a la risografía, técnica que permite que los colores se relacionen entre sí mediante capas. El lenguaje empleado se rige por la propuesta ortográfica Èttandâ pal Andalûh que relaciona las reglas ortográficas del castellano al andaluz fonético. «Es algo que se ve en los grafitis callejeros y que también posee un paralelismo identitario», indica. «Existe una reivindicación de algo propio, aunque no sea un idioma».

Pero el desprecio no ha desaparecido. «Hay gente que reniega de su habla, que piensa que es algo anticuado o de estratos sociales bajos, que no quiere relacionarse como sus abuelos», advierte el autor, que lamenta esta falta de sensibilidad. «Mi contexto está marcado por mi lengua, pero algunos no lo comprenden y, cuando salen de Cádiz, intentan hablar como uno de Toledo, fallan y se les nota. No es necesario cecear, sesear o jejear para ser andaluz, pero da pena que reniegues de tu acento».

La escena artística andaluza, en su opinión, se halla en barbecho. «Pero se precisa regarla», apunta, al tiempo que destaca la existencia de un tejido creativo notable, pero aún no comparable al de otras comunidades autónomas. «Sufrimos un déficit en dinero público y de promoción de los jóvenes y su trabajo. Hay una escena alternativa pero falta el sustrato medio. Es como un cubo de cangrejos, el que consigue salir, gana, pero el que permanece en el fondo, se ahoga».

La iniciativa de Domínguez Romero es la primera de una agenda de residencias artísticas impulsada por Voltaire Lab con el apoyo del programa Eremuak de la donostiarra Tabakalera. El artista Urtzi Urkixo ha abierto este taller que rinde homenaje tanto al pensador francés como al Cabaret Voltaire, centro de la comunidad dadaísta refugiada en Zurich durante la Primera Guerra Mundial. «Sentí cierto paralelismo porque residí siete años en Berlín buscando un panorama laboral mejor», indica.

El proyecto pretende acoger los proyectos gráficos de artistas ajenos a la serigrafía. La primera convocatoria recibió solicitudes de América y España. «La selección se ha guiado por su bagaje y la viabilidad del proyecto en el marco de la serigrafía», alega y señala que, en los próximos meses, tomarán parte en esta iniciativa el valenciano David Van der Hofstadt, la polaca Nina Izycka y la alavesa Raisa Alava.