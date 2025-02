Unamuno, el pensador cosmopolita y amigo de la ciencia

En el archivo de la Casa-Museo Unamuno de Salamana se han encontrado una carta personal que reafirma la proyección internacional de Miguel de Unamuno, ... su pasión por la ciencia y la estrecha relación que mantuvo con H. G. Wells, autor de novelas como 'La guerra de los mundos', 'La máquina del tiempo' y 'La isla del doctor Moreau'. La misiva confirma que no le disgustaba la ciencia ficción publicada en Inglaterra al pensador que más profundizó en 'el sentimiento trágico de la vida'. Y el interés era recíproco, porque ya en los años 20 se leía al pensador vasco en Reino Unido. Así pues, no ha extrañado descubrir la invitación manuscrita que H. G. Wells remitió a Unamuno con motivo de su estancia en Londres para recibir el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford.

En esa misiva, el escritor británico animaba a Unamuno a cenar en su residencia, el viernes 28 de febrero de 1936, y más adelante asistir a la proyección de la película 'Things to Come', con guion del propio Wells y basada 'The Shape of Things to Come'. También le anunciaba que el Theater Leicester Square acogería el acto y, entre el público, no faltarían ni la baronesa von Budberg (escritora rusa y amante de Wells) y William Ralph Inge, eminente teólogo y filósofo británico que llegaría a estar nominado al Nobel de Literatura en tres ocasiones.

Si bien de momento no se han hallado registros directos que confirmen la asistencia de Unamuno al encuentro, sí que existen indicios de que acudió. El trato con la aristócrata rusa muy probablemente dejaría huella en el intelectual bilbaíno, no en vano sobre la baronesa von Budberg pendía la sospecha de que era agente doble de la policía secreta soviética (OGPU) y del Servicio de Inteligencia Secreto Británico (MI6). Un poema de Unamuno, fechado el 2 de marzo, contiene referencias a la película y una crónica del diario 'El Sol' menciona la invitación al cine y presupone su asistencia. El filme se ambientaba en una Europa devastada y amenazada por la peste, regida por una dictadura que impone el inglés como idioma mundial y abole las divisiones nacionales. La trama de corte futurista acababa en... 2006.

La Casa-Museo Unamuno alberga asimismo libros de Wells como parte la biblioteca personal de Unamuno, así como una carta mecanografiada y firmada por la secretaria personal del novelista británico. Prueba fehaciente del respeto que profesaba el autor de 'La guerra de los mundos' al pensador vasco es el artículo en la prensa londinense que publicó en 1924 para mostrar su apoyo a Unamuno tras su destierro. En ese texto lo define como «gran escritor y profesor, exrector de la Universidad de Salamanca y hombre de indiscutible preeminencia».

La relación entre Unamuno y sus contemporáneos más insignes de Europa y Estados Unidos, ya fueran novelistas o científicos, se detallará en un exposición que la Universidad de Salamanca inaugurará en 2026. No faltará en esa muestra ni un telegrama que le remitió Albert Einstein ni otros documentos de gran valor que, como apunta la investigadora Marta García, reivindican la imagen de Unamumo como pensador cosmopolita y abierto a las corrientes internacionales de pensamiento.