Unai Elorriaga: «Todavía tengo algo que decir delante de los escritores jóvenes que vienen empujando»

A Unai Elorriaga (Algorta, 1973) se le acumula el trabajo estos días. A la flamante versión en castellano de 'Sobre las cinco almas de Francesco Pasquale', que él mismo ha traducido y cuyo original en euskera le ha supuesto el Premio Euskadi 2025, se le suma una novedad en forma de ensayo, 'Odola kantari', en el que explora la sangre y la violencia en el mundo de la canción y que presenta este lunes en Durango. «En esta Azoka no sé ni dónde ubicarme», confiesa el autor, que observa con interés a una nueva generación de autores que están llevando la literatura euskaldun a sus mayores cotas hasta la fecha.

Llega a la Azoka con dos novedades: la versión en castellano de 'Sobre las cinco almas de Francesco Pasquale' y el ensayo 'Odola kantari'. Háblenos del primero de ellos, que le ha merecido el Premio Euskadi de Literatura y que versa sobre un ancestro italiano.

Mi madre siempre decía muy orgullosa: 'Nosotros somos italianos, venimos de Italia'. Como si eso nos diera algún tipo de nobleza. En realidad, tenemos todos los apellidos vascos menos uno italiano. Este antepasado llegó a mediados del siglo XIX pero no sabía nada más allá de eso, hasta que me encontré con un pariente que me dijo: 'Oye, pues yo investigué un poco y estuve en Italia y en los caseríos de por aquí donde él vivió y lo tengo recopilado'. Leí los datos que había recogido y tuve claro que ahí había una historia. Había además una hipótesis muy atractiva, que era que este italiano no había emigrado por motivos económicos, sino por estar en contra de la monarquía y defender la unificación de Italia. Este era el hilo al que agarrarme.

Y a partir de ahí echó a volar la imaginación y empezó a fabular.

Claro. Al final lo que uno quiere contar son sus obsesiones, lo que le perturba y los fantasmas que uno tiene. Cada capítulo es un cuento diferente y en cada cuento hablo de obsesiones diferentes: la enfermedad, la muerte… Son temas universales que valen tanto en el siglo XIX, como ahora o dentro de dos siglos.

Pese a ser una obra breve, es todo un ejercicio de estilo literario: juega a alternar protagonistas, narradores y escenarios.

Esa es la idea. Yo como escritor no quiero aburrirme y tampoco aburrir al lector. Yo paso mucho tiempo con mis obras, cuatro o cinco años en todo el proceso. Y me gusta variar, no me gusta con un hilo y estar sostenidamente en él durante un montón de tiempo. Me gusta la manera de escribir mediante cuentos, narradores y protagonistas independientes. Que salgan chispas de aquí y de allá, y que el lector tenga que estar atento a lo que viene o hacia dónde va Francesco.

Hay muchos Francescos hoy en día.

Los hay, siempre los ha habido y siempre los habrá. Todos podemos ser Francesco en un momento dado. Quién te dice a ti que dentro de unos años no vayas a tener que cambiar tu mundo de arriba a abajo y verte obligado a salir de tu tierra por las circunstancias que sean.

Y sin embargo las migraciones cada vez están más criminalizadas.

Eso es lo triste, que cale el discurso que dice que vienen a robarnos el trabajo. Y más triste teniendo en cuenta que nosotros también hemos tenido que salir en muchas épocas y, por lo que tenemos entendido, nos han acogido bien en la mayor parte del mundo. No seamos ahora nosotros los que hagamos lo contrario.

El siglo XIX parece lejano y olvidado pero en realidad está a la vuelta de la esquina. Y de aquellos polvos estos lodos.

Muchas veces cuando lees asuntos del siglo XIX y dices: 'Pero si es lo que vivimos hoy en día! Las mismas reflexiones, las mismas obsesiones que las mías… Y claro, es que no está tan lejos y, en muchos casos, la vida era muy similar a la que llevamos ahora. Cambiar la tecnología, pero eso no es más que una herramienta. La esencia de la vida son cosas que ya existían en el siglo XIX y que sigue igual hoy en día.

La recompensa a este trabajo ha sido el primer Premio Euskadi de su carrera, tras años quedando finalista.

Me ha hecho mucha ilusión. Veo que alrededor de nosotros se están creando muchas voces muy buenas, escritoras sobre todo, y gente joven con la que compito en este tipo de galardones. Muchas veces incluso pienso que me estoy quedando atrás, pero supongo que es lo normal y lo natural, que venga la gente joven y arrastre, y que nos deje en una esquina a los que ya llevamos muchos años. Entonces, ver que han elegido una obra mía como la mejor del año me alegra, me confirma que todavía tengo algo que decir delante de estos chavales que vienen empujando. En general, el nivel de la literatura vasca está en un pico muy bueno.

Hace tres décadas, cuando usted empezaba, había mucha menos competencia en euskera.

Éramos menos y estábamos muy identificados. Ahora, hay muchísima gente y además lo están haciendo muy bien.

Todos se están dando cita un año más en la Azoka, donde usted presenta este lunes su segunda novedad, 'Odola kantari'.

Sí, entre los dos libros de editoriales diferentes que presento no sé muy bien dónde estar en esta Azoka (ríe). 'Odola kantari' es un ensayo que me ha llevado años de trabajo, cinco o seis, y en la presentación del lunes vamos a hacer un espectáculo musical.

De hecho la concepción del libro viene de un proyecto que realizó junto al músico Josu Aurrekoetxea.

Bebe de dos fuentes. Por una parte, un espectáculo que hicimos hace tiempo sobre las canciones del grupo The Pogues.

Una banda irrepetible.

Sí, sí. Y nos lo pasábamos de maravilla contando la vida de Shane MacGowan, era una gamberrada porque no podía ser otra cosa. Inventábamos historias sobre sus canciones, traducíamos alguna, las cantábamos… Y, unos años después, uno de los músicos, Josu, me propuso hacer algún otro proyecto. Es un multiinstrumentista que lo mismo toca la guitarra que las flautas o la armónica. Me dijo que él ponía música a lo que yo hiciera. Y había un tema al que llevo dando vueltas muchos años: cómo se habían tratado la sangre, la violencia, las guerras y los asesinatos en la poesía y la canción. Muchas veces asociamos la poesía que ha pasado a la canción al amor y al romanticismo, pero también aparecen muchísimos los asesinatos, las violaciones… Se refleja en las coplas o en las canciones de las Carlistadas en el siglo XIX. Y con todo esto hicimos una historia en la que yo iba contando cosas y Josu tocaba varios instrumentos. Pero era un espectáculo de solo una hora y se nos quedaba corto, no podíamos meter todo.

Así que decidió ampliarlo en un libro.

Pensé que merecía un estudio más largo y bien estructurado. Y decidí hacerlo en forma de ensayo. No es un estudio completo, porque es imposible meter todo lo que hay, es inabarcable. Pero sí ha quedado muy bien estructurado, empezando en la Edad Media y yendo luego siglo a siglo, hasta nuestros días. Lo que no quería es que fuera un tostón, así que lo he hecho con mucho humor, con una segunda voz que contesta al narrador, es decir, que me hace la contra, se ríe de mí. En plan: '¿Qué coño estás contando? Vaya mierda esta que estás diciendo aquí, esto está mal'. Así que ha quedado algo muy dialéctico y con su punto de humor y contraposiciones. Es agradable de leer, te echas unas risas y aprendes un poco, es bastante divulgativo.

