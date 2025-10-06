El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Maite Rosende. M. López
Maite Rosende | Ilustración de Obra Literaria

«'Traba' es una obra creada desde la libertad absoluta»

El libro ilustrado de la dibujante donostiarra ha cautivado al jurado por su expresividad y maestría en los colores

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:59

Comenta

Sobre 'Traba', la obra de la donostiarra Maite Rosende, el fallo del Premio Euskadi destaca que sus textos e ilustraciones «se integran magistralmente, y el ... libro, con su toque expresionista, está dirigido a todos los públicos: sincero, directo y con una invitación a la alegría de vivir». La ilustradora aprovecha la distinción para reivindicar que la sociedad «necesita personas críticas y que no sean manipulables», y es ahí donde se enmarca su obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  4. 4 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  5. 5 Metro anuncia la resolución de los problemas que han interrumpido el servicio durante tres horas
  6. 6 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  7. 7

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  8. 8 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  9. 9 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  10. 10

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «'Traba' es una obra creada desde la libertad absoluta»

«&#039;Traba&#039; es una obra creada desde la libertad absoluta»