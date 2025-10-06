«'Traba' es una obra creada desde la libertad absoluta»

Sobre 'Traba', la obra de la donostiarra Maite Rosende, el fallo del Premio Euskadi destaca que sus textos e ilustraciones «se integran magistralmente, y el ... libro, con su toque expresionista, está dirigido a todos los públicos: sincero, directo y con una invitación a la alegría de vivir». La ilustradora aprovecha la distinción para reivindicar que la sociedad «necesita personas críticas y que no sean manipulables», y es ahí donde se enmarca su obra.

- ¿Cómo es el proceso de concepción y creación de una obra como 'Traba'?

- 'Traba' es una obra concebida y creada desde la libertad artística absoluta, ya que cuando la hice no tenía ningún cliente ni trabajaba por encargo. En aquel momento estaba sin trabajo y simplemente era un proyecto personal en el que quería hablar de los atascos en la vida y en general.

- Pero aunque trabajó sin cliente, al final sí hubo quien apostó por publicarla.

- Sí, sí, tuve la suerte de que me lo quiso publicar la editorial Denonartean, que suele apostar por mi trabajo.

- ¿De qué tipo de atascos estamos hablando?

- Desde un atasco de un anillo, porque el dedo es muy grande y no te sale el anillo, hasta el atasco del tráfico en una ciudad. Diferentes tipos de atascos en la sociedad en la que vivimos.

- En estas páginas, se percibe una apuesta por el color.

- Así es. Se trata de una obra colorida que es fácil que llegue al espectador. Mi idea era que el mensaje se transmitiera de una forma muy directa, tanto a través de las palabras como a través de las imágenes.

- Se ha encargado en solitario tanto del texto como de las ilustraciones.

- Claro, y el hecho de haber creado yo las dos cosas, el texto y la imagen, me ha permitido jugar con todos los elementos de la obra, haciendo una especie de 'collage' entre lo escrito y lo dibujado.

- ¿Se esperaba este reconocimiento o le ha pillado por sorpresa?

- No me lo esperaba en absoluto y tengo que decir que estoy en una nube. Más allá del premio, es un reconocimiento y un impulso a mi trabajo y un aliciente para seguir adelante, porque la verdad es que hay momentos en los que cuesta mucho crear. Esta es una profesión un poco inestable y estos premios son un buen apoyo.