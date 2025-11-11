«La sociedad argentina se sumó al triunfalismo de la dictadura en Malvinas»

El escritor argentino Eduardo Sacheri se propuso retratar su país durante la contienda de las Malvinas en 1982. La novela en ciernes aspiraba a contar ... tanto la experiencia de los soldados en las islas como de la población en el continente. «Cuando me puse manos a la obra, me di cuenta de que era un proyecto fallido porque la experiencia de unos y otros era tan distinta que no podían ir en el mismo libro», confiesa. «El primer relato giraba en torno a la guerra del frío y el miedo, y el segundo, sobre lo que la dictadura proponía y la sociedad aceptaba gustosa. Porque la sociedad se sumó al triunfalismo militar de forma acrítica». La obra definitiva es 'Qué quedará de nosotros', recientemente editada, y objeto de un nuevo encuentro del Aula de EL CORREO que tendrá lugar este martes, a partir de las 19 horas, en la Biblioteca de Bidebarrieta. El acto cuenta con el apoyo de la editorial Alfaguara y BBK.

Una mirada descarnada sobra la terrible experiencia de los jóvenes movilizados, conscriptos y profesionales «pero sin arte ni parte ante la posibilidad de planificar», sobrevuela la novela. «Habían de pelear contra una potencia militar y responder al clamor de una país que se creía victorioso», apunta. 'Demasiado lejos', la perspectiva popular del hecho, llegará a las librerías el próximo mes de mayo.

La narración sugiere la improvisación y precariedad de la operación. «Ni el gobierno ni los ciudadanos supusieron que el desembarco iba a generar un conflicto bélico con los británicos», indica y alega la creencia de que la ocupación se cerraría con una negociación. «Cuando se supo que había una flota inglesa viajando hacia el Atlántico Sur, la certeza se abrió paso y y ya era demasiado tarde. El Ejecutivo no tenía ni la menor idea de cómo enfrentarse a una guerra».

La derrota cambió la euforia inicial por frustración. «Se reanudó el reclamo renovado de las demandas de una restauración democrática y el clamor inició el desmoronamiento del régimen», señala. La llegada de Javier Milei a la presidencia no responde, a su juicio, a la nostalgia por aquel periodo autoritario. «El apoyo se basó en su imagen provocadora y antisistema. En Argentina no se ha producido una romantización de la dictadura».

'El secreto de sus ojos'

La comunicación entre la literatura latinoamericana y peninsular no es tan fluida como cabría pensar, según su experiencia. «Los clásicos, caso de Borges o Cortázar, se lo ganaron por su talento, mientras que a los autores actuales nos cuesta llegar con fluidez a la escena española», lamenta y sostiene que el mundo cultural local es menos permeable. «Ahora bien, este país sigue siendo un lugar de legitimación para las distintas narrativas de habla hispana, un lugar de reconocimiento particular».

La novela 'La pregunta de sus ojos' de Sacheri fue llevada a la gran pantalla por Juan José Campanella y con el título de 'El secreto de sus ojos' consiguió el Óscar a la mejor película extranjera en 2010. «La condición de guionista me agrada, pero me siento invitado, no es algo que naturalmente me nazca», aduce y admite la retroalimentación entre la ficción escrita y la producción audiovisual. «Existe una demanda de argumentos, pero la lógica de las plataformas se ha vuelto central y ante la multiplicación de contenidos, existe el riesgo de que la adaptación pase desapercibida», alega.

El autor también es historiador y apunta que Argentina es un sueño trunco. «Todos poseen la visión nostálgica de un país próspero que estaba para grandes cosas y se rompió», afirma. «El momento en que se produjo la quiebra varía según las ideas políticas. Los liberales dicen que se derrumbó en la crisis de 1930 y no volvió a encontrar su camino. Los peronistas más clásicos aducen que fue en 1955, cuando se produjo el golpe que derribó a Perón, y los de izquierdas defienden que esa quiebra tuvo lugar en 1976 a raíz del golpe militar».