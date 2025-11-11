El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eduardo Sacheri, autor de 'Qué quedará de nosotros', hablará este martes en la Biblioteca de Bidebarrieta. Federico Paul

«La sociedad argentina se sumó al triunfalismo de la dictadura en Malvinas»

El escritor Eduardo Sacheri presenta este martes su novela 'Qué quedará de nosotros' en el Aula de EL CORREO

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:53

Comenta

El escritor argentino Eduardo Sacheri se propuso retratar su país durante la contienda de las Malvinas en 1982. La novela en ciernes aspiraba a contar ... tanto la experiencia de los soldados en las islas como de la población en el continente. «Cuando me puse manos a la obra, me di cuenta de que era un proyecto fallido porque la experiencia de unos y otros era tan distinta que no podían ir en el mismo libro», confiesa. «El primer relato giraba en torno a la guerra del frío y el miedo, y el segundo, sobre lo que la dictadura proponía y la sociedad aceptaba gustosa. Porque la sociedad se sumó al triunfalismo militar de forma acrítica». La obra definitiva es 'Qué quedará de nosotros', recientemente editada, y objeto de un nuevo encuentro del Aula de EL CORREO que tendrá lugar este martes, a partir de las 19 horas, en la Biblioteca de Bidebarrieta. El acto cuenta con el apoyo de la editorial Alfaguara y BBK.

