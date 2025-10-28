La poesía vital y serena de María Victoria Atencia merece el Nacional de las Letras La nonagenaria poeta malagueña recrea en su versos «la poética de la esencia de la vida», según el jurado

La poeta María Victoria Atencia (Málaga, 1931) es la ganadora del Premio Nacional de las Letras Españolas 2025. El jurado premia a la veterana autora -93 años-por «una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida».

Concedido por el Ministerio de Cultura, el galardón está dotado con 50.000 euros. Es el segundo en el escalafón institucional tras el Cervantes, al que Atencia ha sido candidata recurrente. En 2014 fue galardonada con el XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, siendo la cuarta mujer en conseguirlo y la primera española.

«En sus versos, la palabra se justifica a sí misma por su capacidad de transmitir instantes de trascendencia emocionante, por una clara fe en el valor representativo y por la relevancia de su belleza», decía el acta del fallo.

Manantial

Para el jurado que la premió la lírica de María Victoria Atencia «parece brotar de 'manantial sereno', atravesada por un verso limpio de traspasada pureza y por la búsqueda de una perfección sin ambages». «En su poética, a modo de tapiz, cada puntada sirve de armazón para el conjunto global y para otorgar un significado que multiplica sus efectos estéticos» agregaba el fallo.

El jurado destacó además «su trayectoria, de contundente calidad» que «va añadiendo nuevas miradas que otorgan mayor prestancia y profundidad a su lectura y la convierten en una voz imprescindible en sí misma, sin necesidad de pertenencia a generación canónica alguna, salvo la de su compromiso eterno como mujer creadora».

Generación del 50

Desde muy joven María Victoria Atencia estuvo ligada a los poetas del grupo Caracola. Es una de las exponentes de la generación de los años 50. Es autora de numerosas obras, entre las que destacan: 'Tierra mojada' (1953); 'Cuatro sonetos' (1955); 'Cañada de los ingleses' (1961); 'Los sueños' (1976); 'El mundo de M.V.' (1978); 'Compás binario' (1979);' Adviento' (1983); 'Trances de Nuestra Señora' (1986); 'De la llama que arde' (1988), 'La pared contigua' (1989), El hueco (2003) y 'De pérdidas y adioses' (2005). Su obra está traducida al francés, portugués, gallego, inglés, italiano, lituano, checo, búlgaro, rumano, polaco, sueco, árabe, hebreo, flamenco y latín, entre otras lenguas.

Cuenta con el Premio Nacional de la Crítica 1997, el Luis de Góngora de las Letras Andaluzas 2000, el de Real Academia Española de creación literaria 2012 por el libro 'El umbral'.

Atencia es académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga, y correspondiente de las de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando; consejera del Centro Andaluz de las Letras y de la Fundación María Zambrano, y Honorary Associate de The Hispanic Society of America (Nueva York).

Atencia toma el testigo de Manuel Rivas, ganador de la pasada edición y se une a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Cristina Fernández Cubas, Luis Landero, Rosa Montero, José María Merino Sánchez, Luis Mateo Díez, Francisca Aguirre o Bernardo Atxaga.

